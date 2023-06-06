Многие недооценивают куриную печень, а ведь именно этот сравнительно недорогой продукт можно в два счёта превратить в деликатес. Для этого достаточно замочить ее ненадолго в молоке и приготовить в сметанно-ореховом соусе. Куриная печень по-цыгански — это то коронное блюдо, которое ваши домашние будут просить повторить.
Редакция «Со Вкусом» уверяет, что печень по данному рецепту точно получится не только у неопытных хозяек, но и у тех, кто боится готовить любые субпродукты. Каждый кусочек печени очень нежный, мягкий и буквально тает во рту. Сама подлива отличается сливочным вкусом с приятными мускатными нотками. Приятных вам кулинарных открытий!
Куриная печень по-цыгански: как и с чем подавать
Эта нежнейшая печеночка в сметанно-ореховом соусе обладает насыщенным вкусом и ароматом. И, так как печень сама по себе достаточно сытный продукт, подавать ее лучше со свежими овощами или соленьями. Из гарниров куриная печень отлично сочетается с запеченным картофелем или гречневой кашей. В конце не забудьте украсить блюдо свежей зеленью.
Ингредиенты
Куриная печень800 г Грецкие орехи80 г Молоко100 мл Лук1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Пшеничная мука1,5 ст. л. Сметана180 мл Чеснок3 зуб. Орегано1 ч. л.
Приготовление
- Для начала измельчите грецкие орехи в блендере. Печень нарежьте небольшими кусочками и залейте молоком на час. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Слейте молоко с печени и отправьте продукт на сковороду к луку. Посолите, поперчите и жарьте всё вместе еще несколько минут.
Снимите печень с огня и дайте ей немного «отдохнуть». В это время слегка обжарьте муку, высыпьте к ней измельченные орехи и через пару минут — сметану. Перемешайте, влейте 20 мл воды, посолите, поперчите, добавьте сушеный орегано и пропущенный через пресс чеснок. Печень выложите в соус на сковороду и тушите блюдо еще 5 минут на среднем огне под крышкой.
Уверяем, ваши гости приравняют это блюдо к ресторанному изыску! А дети, которые обычно не очень любят субпродукты, будут есть приготовленное с большим удовольствием! Также узнайте, как приготовить сочную куриную печень в кляре.