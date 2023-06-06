Многие недооценивают куриную печень, а ведь именно этот сравнительно недорогой продукт можно в два счёта превратить в деликатес. Для этого достаточно замочить ее ненадолго в молоке и приготовить в сметанно-ореховом соусе. Куриная печень по-цыгански — это то коронное блюдо, которое ваши домашние будут просить повторить.

Редакция «Со Вкусом» уверяет, что печень по данному рецепту точно получится не только у неопытных хозяек, но и у тех, кто боится готовить любые субпродукты. Каждый кусочек печени очень нежный, мягкий и буквально тает во рту. Сама подлива отличается сливочным вкусом с приятными мускатными нотками. Приятных вам кулинарных открытий!

Куриная печень по-цыгански: как и с чем подавать

Эта нежнейшая печеночка в сметанно-ореховом соусе обладает насыщенным вкусом и ароматом. И, так как печень сама по себе достаточно сытный продукт, подавать ее лучше со свежими овощами или соленьями. Из гарниров куриная печень отлично сочетается с запеченным картофелем или гречневой кашей. В конце не забудьте украсить блюдо свежей зеленью.

Ингредиенты

Куриная печень800 г Грецкие орехи80 г Молоко100 мл Лук1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Пшеничная мука1,5 ст. л. Сметана180 мл Чеснок3 зуб. Орегано1 ч. л.

Приготовление

Для начала измельчите грецкие орехи в блендере. Печень нарежьте небольшими кусочками и залейте молоком на час. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Слейте молоко с печени и отправьте продукт на сковороду к луку. Посолите, поперчите и жарьте всё вместе еще несколько минут. Снимите печень с огня и дайте ей немного «отдохнуть». В это время слегка обжарьте муку, высыпьте к ней измельченные орехи и через пару минут — сметану. Перемешайте, влейте 20 мл воды, посолите, поперчите, добавьте сушеный орегано и пропущенный через пресс чеснок. Печень выложите в соус на сковороду и тушите блюдо еще 5 минут на среднем огне под крышкой.

Уверяем, ваши гости приравняют это блюдо к ресторанному изыску! А дети, которые обычно не очень любят субпродукты, будут есть приготовленное с большим удовольствием! Также узнайте, как приготовить сочную куриную печень в кляре.