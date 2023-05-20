Куриные фрикадельки с песто – простейшая закуска на каждый день

Лень готовить или пришло много гостей? Эти куриные фрикадельки выручать вас в обоих случаях.

Всего полчаса времени и вкуснейшие куриные фрикадельки по рецепту от Фокуса готовы! Если все сделаете правильно, то они получатся сочными, ароматными и отлично будут сочетаться с пастой или овощами.

Для приготовления фрикаделек нужно всего несколько ингредиентов: фарш из курицы, лук-шалот, сухари, пармезан, песто, яйцо, соль и перец. Песто можно купить готовое или сделать самостоятельно из базилика, орехов, чеснока, оливкового масла и сыра.

Куриные фрикадельки с песто

Ингредиенты

500 г фарша из курицы;

1 лук-шалот, мелко нарезанный;

50 г сухарей;

50 г тертого пармезана;

4 столовые ложки песто;

1 яйцо;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для смазывания противня.

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте его маслом. В средней миске смешайте фарш из курицы, лук-шалот, сухари, пармезан, песто, яйцо, соль и перец. Перемешайте лопаткой или руками до однородности.

Сформируйте из смеси шарики диаметром около 4 см и выложите их на подготовленный противень. Слегка обрызгайте их любимым растительным маслом. Поставьте противень в духовку и запекайте фрикадельки в течение 20-25 минут или до тех пор, пока они не достигнут внутренней температуры 74 градуса.

Выньте противень из духовки, и подавайте фрикадельки с вашим любимым блюдом из пасты или овощами. Приятного аппетита!

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