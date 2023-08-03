Если знать, чем дополнить субпродукты, то они будут не только очень полезны, но и невероятно вкусны. И это всё отражается в следующем рецепте — рагу из куриных сердечек с кабачками. Готовое блюдо выходит очень аппетитным, питательным, и, что немаловажно, бюджетным. В субпродуктах присутствует много белка, а клетчатка, содержащаяся в овощах способствует его быстрой переработке.

Таким образом, после того, как вы съедите сердечки с кабачками, у вас абсолютно не будет чувства тяжести или вздутия. Мясо с овощами — это отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола. Редакция «Со Вкусом» рекомендует добавить в это беспроигрышное блюдо немного копченой паприки. Так вы влюбите в него даже тех, кто не особо любит кабачки или куриные сердечки.

Куриные сердечки с кабачками: моменты приготовления

Помимо представленных ниже ингредиентов вы можете добавить немного картофеля, цветной капустой, брокколи или стручковой фасоли. Этот рецепт очень гибкий и вы всегда можете отрегулировать вкус конечного блюда под свои предпочтения. Кроме овощей также используйте шампиньоны, соевый соус, различные специи и приправы.

Ингредиенты

Куриное сердце500 г Лук2 шт. Морковь1 шт. Болгарский перец2 шт. Кабачок3 шт. Помидор3 шт. Подсолнечное масло3 ст. л. Чеснок4 зуб. Орегано по вкусу Тимьян по вкусу Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Репчатый лук нарежьте средними квадратами, обжарьте на растительном масле до красивого золотистого оттенка. Морковь, измельченную тонкими брусочками, добавьте тогда, когда лук будет почти готов. Теперь пропассеруйте овощи вместе, пока морковка не обмякает. Добавьте в глубокую сковороду куриные сердечки. Их нужно предварительно нарезать поперек на 2–3 части, внимательно осмотрите их на предмет наличия сгустков крови и, если они имеются, вымойте субпродукт под проточной водой. По желанию удалите куриный жир. Обжарьте сердечки на сильном огне до побеления, затем добавьте нарезанные помидоры. Они сразу же пустят сок от высокой температуры, поэтому из процесса обжаривания вы плавно перейдете в тушение. Помешивая, доведите жидкость в сковороде до кипения, томите еще 2–3 минуты. За это время нарежьте кабачки кружочками или кубиками. Аккуратно уложите их сверху. Следом за кабачками отправьте в овощную смесь измельченный сладкий перец. Снова доведите всё до кипения и приправьте пряно-ароматной смесью из орегано и тимьяна. Посолите, поперчите по вкусу. Тушите блюдо на среднем огне, не накрывая сковороду крышкой (кабачки будут выделять жидкость, которую надо уварить). Готовьте куриные сердечки с овощами около 20 минут. За 5 минут до готовности добавьте в рагу ломтики чеснока, перемешайте и дайте настояться 5 минут под крышкой.

Сердечки с кабачками можно также запекать в духовке в горшках, на противне или в рукаве. Они получаются невероятно насыщенными, сытными, «с перчинкой» и своим собственным интересным вкусом. Приятного аппетита! В следующем материале узнайте о пользе кабачков и кому их есть не стоит.