Куриные шейки с овощами на сковороде

Нет нужды покупать бёдра или филе, чтобы приготовить вкусное мясное. Ведь даже самую дешевую часть курицы можно превратить в изумительное блюдо. Куриные шейки с овощами яркий тому пример.

Для придания этому субпродукту неповторимого аромата следует приготовить правильный маринад. Возьмите соевый соус, черный или красный перец, чеснок, а также куриное яйцо. Соединив эти ингредиенты, вы получите пряную смесь, в которой шейки хорошо промаринуются всего за 30 минут.

Как приготовить куриные шейки с овощами

Чтобы блюдо получилось сочным, советуем использовать как можно больше овощей. Куриные шейки получаются особо вкусными с томатами, сладким перцем и зеленым луком. Но вы их можете протушить и с морковкой. Добавьте еще немного репчатого лука и жгучего перца, чтобы вышло очень пикантно.

Ингредиенты

Куриные шеи1 кг Лук1 шт. Помидор3 шт. Болгарский перец1 шт. Зеленый лук по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Соевый соус50 мл Яйцо1 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Сахар0,5 ч. л. Соль по вкусу Куркума0,25 ч. л. Вода200 мл Чеснок3 зуб.

Приготовление

Приготовьте маринад. Слегка взбейте яйцо при помощи вилки. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте чеснок, черный молотый перец и соевый соус к яйцу. Тщательно всё перемешайте.Хорошенько промойте куриные шейки. Обсушите их и поместите в глубокую емкость. Залейте шейки готовым маринадом. Оставьте их на 30 минут при комнатной температуре. Очистите репчатый лук. Нарежьте его полукольцами. Промойте болгарский перец, томаты и зеленый лук. Нарежьте овощи небольшими кусочками.Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом. Обжарьте на сильном огне замаринованные куриные шейки до золотистости. Затем добавьте в сковороду овощи. Всыпьте соль, сахар, а также куркуму. Влейте воду. Хорошенько перемешайте.Доведите содержимое сковороды до кипения. Убавьте огонь до минимального. Накройте крышкой. Тушите шейки с овощами в течение 40 минут. Готово!

Разложите горячее блюдо по тарелкам. Промойте свежую петрушку и обсушите ее. Мелко нарежьте зелень. Посыпьте ею готовые куриные шейки с овощами. Благодаря этому небольшому штриху вам удастся подарить блюду яркий акцент и сделать его аромат еще более насыщенным.