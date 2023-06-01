Куриный пирог с сельдереем: насытит всю семью

Этот пирог, на наш взгляд, одна из лучших мясных выпечек, которые вы можете приготовить.
Куриный пирог с начинкой из овощей, в том числе и сельдерея – прекрасный способ вкусно поесть в кругу семьи или друзей. На выпекание этого куриного пирога по рецепту Фокуса у вас уйдет максимум 1 час.
Этот рецепт очень простой и быстрый, так как использует готовое слоеное тесто и куриный бульон. Вы можете варьировать начинку по своему вкусу, добавляя разные овощи или специи. Такой мясной пирог — это отличный способ использовать остатки курицы или другого мяса после праздника.
Куриный пирог с сельдереем
Ингредиенты:
- 1 стакан (236 г) муки;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 1/3 стакана (75 г) сливочного масла;
- 2-3 столовые ложки холодной воды;
- 1/4 стакана (57 г) сливочного масла;
- 1/4 стакана (32 г) лука, мелко нарезанного;
- 1/3 стакана (42 г) муки;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки черного перца;
- 1/4 чайной ложки сельдерея;
- 1/4 чайной ложки тимьяна;
- 420 мл куриного бульона;
- 160 мл молока;
- 350 г курицы, нарезанной кубиками;
- 300 г замороженных овощей (морковь, горошек, кукуруза).
Для приготовления теста смешайте в большой миске муку и соль. Добавьте сливочное масло и разотрите его с мукой пальцами или вилкой, пока не получится крошка. Постепенно добавляйте воду, по одной ложке за раз, и замешивайте тесто до тех пор, пока оно не начнет собираться в шар. Оберните тесто в пленку и положите в холодильник на 30 минут.
Для приготовления начинки растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте его, помешивая, до мягкости, около 5 минут. Добавьте муку, соль, перец, сельдерей и тимьян и хорошо перемешайте. Постепенно влейте куриный бульон и молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь и варите его на слабом огне, помешивая время от времени, до загустения, около 10 минут.
Добавьте курицу и овощи в соус и перемешайте. Переложите начинку в форму для запекания размером 23×33 см или две формы размером 20×20 см.
Разогрейте духовку до 200°C. Выньте тесто из холодильника и раскатайте его на легко посыпанной мукой поверхности до толщины около 0,5 см. Накройте тестом форму с начинкой и обрежьте лишнее тесто по краям. Сделайте несколько надрезов на тесте для выхода пара.
Выпекайте пирог в духовке около 20 минут или до золотистого цвета теста. Выньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.
Приятного аппетита!
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