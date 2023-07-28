Куриный шницель с хркстящей корочкой: как приготовить блюдо без лишних хлопот

Хрустящую корочку шницелю обеспечат кляр, сухари и хорошая прожарка.

Куриный шницель – блюдо, которое одинаково хорошо подходит для обеда, ужина и просто в качестве перекусу с тостом и овощами. Его можно подавать с гарниром или без, а его хрустящая корочка и сочный вкус никого не оставят равнодушными. Как приготовить иделаьный шницель, рассказали в блоге «Рецепты каждый день». Предлагаем взять его себе на заметку и пополнить кулинарную книгу новинкой.

Хрустящий куриный шницель

Ингредиенты:

куриное филе – 3-4 шт;

панировочные сухари – 1 стакан;

яйца – 2 шт;

молоко – 50 мл;

соль – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

В отдельную чистую миску вбить два яйца, добавить соль и молоко и все взбить вилкой или венчиком до однородности. В другую емкость высыпать панировочные сухари.

Куриное филе помыть, надрезать и отбить, получится большой шницель. Его нужно посолить и поперчить.

Шницель аккуратно окунуть в яичную смесь, затем хорошенько обвалять в сухарях и сразу же выложить на хорошо разогретую сковородку с маслом. Обжарить его до готовности с обеих сторон на среднем огне.

Готовый шницель выложить на бумажное полотенце, чтобы сошел лишний жир.

Ранее Фокус писал, как приготовить сочные куриные котлеты с сыром и маслом.