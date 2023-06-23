Очень люблю рецепты популярного кулинарного блогера, цыганки Галины. Такая она волшебница на своей кухне, всё в руках горит и блюда все как на подбор. Сегодня поделюсь проверенным Галиным пирогом, который я часто готовлю на выходных своей семье. Курник с картошкой, куриной грудкой и луком — это не просто пирог, это буквально феерия разных вкусов и консистенций.

Большое количество лука придает начинке сочности и некой сладости. Картофель отлично пропекается, сохраняя свою привлекательную форму, а мясо обогащает блюдо сытостью и аппетитным ароматом. Здорово, что именно этот рецепт без каких-либо заморочек и состоит из самых обычных продуктов. Приготовив этот курник однажды, вы больше не захотите подолгу возиться с пирожками или любой другой соленой выпечкой.

Курник с картошкой от цыганки Гали: нюансы приготовления

Для удачного приготовления мне подходит разъемная форма на 32 см., но вы можете использовать и большую глубокую сковороду. Главное, чтобы она была с металлическими или съемными ручками. Перед выпеканием в пироге нужно сделать небольшую дырочку. Спустя полчаса загляните в духовку: если в отверстии сухо, влейте 50 мл воды, если жидкость имеется, то не нужно. Уверена, вы и ваши родные съедят это блюдо сразу и до последней крошки.

Ингредиенты

Куриная грудка500 г Картофель500 г Лук500 г Пшеничная мука500 г Сливочное масло200 г Кефир300 мл Соль1 ч. л. Сода1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Зелень по вкусу Зира1 г

Приготовление

Для начала замесите тесто. Влейте в растопленное сливочное масло кефир. Затем всыпьте соль и 1 ч. л. соды (без горки). Всё тщательно размешайте до образования легкой пены. Получившеюся смесь влейте в заранее просеяную муку и размешайте ложкой до однородного состояния. Должно получится мягкое слегка липкое тесто. Выньте его из миски и поместите пару минут руками. Затем выложите заготовку назад в миску, накройте пищевой пленкой и поместите в холодильник на полчаса. Картофель с луком очистите, помойте и нарежьте мелкими кубиками. Из куриной грудки снимите все плёнки и таже нарежьте на небольшие кусочки. Соедините всю нарезку в глубокой миске, добавьте зиру, посолите, поперчите по вкусу. Готовую начинку тщательно перемешайте руками. Стол слегка притрусите мукой и выложите тесто. Вымесите его так, чтобы не прилипало к рукам. Разделите на 2 равные части и раскатайте одну заготовку скалкой. Выложите тесто в форму или сковороду, формируя высокие бортики. Внутрь поместите картофельно-мясную начинку и аккуратно разровняйте ложкой. Теперь возьмите вторую часть теста и оторвите от нее кусочек (¼ от всей порции). Остальное тесто раскатайте и накройте пирог в форме получившимся пластом. Соедините края. Оставшийся кусочек теста разделите на два жгута и сформируйте косичку, выложив ее по краю изделия. В конце смажьте пирог яичным желтком и сделайте небольшое отверстие посередине. Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах 60–80 минут.

Скажу честно, для меня цыганка Галина — золото, а не кулинар. Часто импровизирует и не боится смелых решений. А курник по ее рецепту всегда выходит нежный, рассыпчатый, очень гармоничный в сочетании разных вкусов. Ранее блогер рассказывала, как приготовить домашний зельц из свиной рульки.