Курортному сезону не помешает ситуация на Украине, уверен Сергей Аксёнов

Сюжет Обстановка в Крыму на фоне операции на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что уже в этом курортном сезоне в республику массово поедут жители Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что ситуация достаточно быстро завершится, те цели, которые поставил наш лидер, будут достигнуты. Уверен, что курортному сезону не помешает. Возможно, что на этот курортный сезон уже активно и массово поедут жители Украины», уточнил Глава Крыма.

В то же время, два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море, есть раненые, сообщает RT со ссылкой на управление ФСБ РФ.