Курортные города Крыма попросили избавиться от нелегального водного транспорта

Главная задача – повысить безопасность отдыхающих

Фото: mtur.rk.gov.ru

Крымским курортным городам приказали избавиться от нелегального морского транспорта. Для этого министерство курортов и туризма внесло изменения в постановления, которые упорядочивают работу маломерных судов. Теперь они могут находиться только на круглогодичных базах для стоянок водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

Теперь муниципалитеты обязаны разработать дислокацию пунктов проката водного транспорта и предоставить ее в Министерство курортов. На эти места проведут конкурсы.

– Нелегальный водный транспорт угрожает безопасности людей, купающихся в море. Владельца техники иногда найти невозможно. Поэтому теперь на территории каждого курортного города должно размещаться определенное количество пунктов проката. Но располагаться они должны не ближе 200 метров друг от друга, – рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Также он добавил, что преимущество министерство отдаст круглогодичным базам.

– Транспорт, располагающийся на пляже, должны приписать к круглогодичной базе стоянки. Только так можно контролировать легальность работы. Единицы, которые будут работать нелегально, – отправляем на штрафстоянки. Дальше только конфискация и большие штрафы, – добавил Волченко.

Эти меры предпринимаются только ради безопасности гостей на пляжах Крыма.

К открытию уже 450 пляжей региона. В ведомстве напоминают, что отдых должен проходить с соблюдением всех мер безопасности, включая социальную дистанцию 1-1,5 м.