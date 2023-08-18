Рецепты Кусочек Франции на столе: простой и доступный рецепт домашних круассанов По Admin - 18 августа, 2023 0 40 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не всегда есть возможность приобрести рыхлый круассан в кафе или кондитерской, а процесс приготовления слоеного теста не один из самых простых. Но ведь не отказывать себе из-за этого в удовольствии? У нас есть альтернативный вариант классической рецептуры. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Круассаны можно наполнять как сладкими, так и солеными начинками. Выбирайте ту, которая нравится и начинайте утро с рыхлой домашней выпечки. Читайте также Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту Домашние круассаны Время: 3 – 4 часа Порции: 12 штук Ингредиенты: – 550 граммов муки; – 7 граммов сухих или 21 грамм прессованных дрожжей; – 1 ложка сахара; – 1/3 чайной ложки соли; – 150 граммов теплой воды; – 150 граммов теплого молока; – 1 ложка масла; – 100 граммов мягкого сливочного масла; – 1 желток и 2 ложки молока для смазки. Приготовление: ️К просеянной муке добавляем дрожжи, соль, сахар, перемешиваем. Добавляем тёплую воду и молоко, замешиваем тесто, в конце добавляем масло. Вымешаем тесто на поверхности около 5 – 6 минут до гладкости. После вымешивания тесто может слегка прилипнуть к рукам. Накрываем тесто плёнкой и оставляем на 30 минут в теплом месте подойти. ️Тесто обходим, делим на 10 кусочков, каждый округляем, раскатываем на присыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 20 сантиметров, и так с каждым кусочком. Каждый смазываем сливочным маслом и складываем друг на друга. Края защипываем. Готовый «тортик» из теста раскатываем в один большой круг диаметром около 45 сантиметров и делим на 12 частей. На каждой делаем надрез и закручиваем, кончик защипываем. Готовым круассанам даем постоять около 1 часа перед выпеканием, чтобы достаточно вырасти. Выпекаем 10 минут при 200 градусах и допекаем еще 10 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить популярную выпечку из яблок на Спасо. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейЛетний зеленый борщ со шпинатом: идеальный рецепт в жаруЛакомство закарпатской кухни – рецепт гомбцов с вишнями