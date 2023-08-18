Кусочек Франции на столе: простой и доступный рецепт домашних круассанов

Не всегда есть возможность приобрести рыхлый круассан в кафе или кондитерской, а процесс приготовления слоеного теста не один из самых простых. Но ведь не отказывать себе из-за этого в удовольствии? У нас есть альтернативный вариант классической рецептуры.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Круассаны можно наполнять как сладкими, так и солеными начинками. Выбирайте ту, которая нравится и начинайте утро с рыхлой домашней выпечки.

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Домашние круассаны

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 550 граммов муки;

– 7 граммов сухих или 21 грамм прессованных дрожжей;

– 1 ложка сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 150 граммов теплой воды;

– 150 граммов теплого молока;

– 1 ложка масла;

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 1 желток и 2 ложки молока для смазки.

Приготовление:

️К просеянной муке добавляем дрожжи, соль, сахар, перемешиваем. Добавляем тёплую воду и молоко, замешиваем тесто, в конце добавляем масло.

Вымешаем тесто на поверхности около 5 – 6 минут до гладкости. После вымешивания тесто может слегка прилипнуть к рукам.

Накрываем тесто плёнкой и оставляем на 30 минут в теплом месте подойти.

️Тесто обходим, делим на 10 кусочков, каждый округляем, раскатываем на присыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 20 сантиметров, и так с каждым кусочком. Каждый смазываем сливочным маслом и складываем друг на друга. Края защипываем.

Готовый «тортик» из теста раскатываем в один большой круг диаметром около 45 сантиметров и делим на 12 частей. На каждой делаем надрез и закручиваем, кончик защипываем.

Готовым круассанам даем постоять около 1 часа перед выпеканием, чтобы достаточно вырасти. Выпекаем 10 минут при 200 градусах и допекаем еще 10 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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