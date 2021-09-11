Кусок скалы расплющил палатку. Насколько опасны оползни близ Севастополя?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 36. АиФ-Крым №36 08/09/2021

В посёлке Любимовка, что под Севастополем, на диком пляже обвалился кусок склона. Под грудами грунта оказались двое отдыхающих, парень и девушка. Из-под завалов их бросились откапывать люди, которые в этот момент были на пляже. Это было рискованно: вполне мог случиться ещё один обвал. К счастью, молодые люди живы — им очень повезло. Настолько, что можно праздновать второй день рождения. Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь и передали пострадавших в руки специалистов скорой.

Можно ли как-то бороться с оползнями, разбирался «АиФ-Крым».

Предупреждали — не услышали

Каждый год сыплются севастопольские берега. Уносят с собой дачные и капитальные дома, огороды, или просто «равняют» береговую линию.