Кузнецова: в Крыму из приемной семьи изъяли 12 детей без «суда и следствия»

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в РФ, сообщила, что из приемной семьи в Крыму изъяли 12 детей без «суда и следствия». Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

Следком Крыма проверяет информацию об изъятии детей из многодетной семьи «Сегодня коллеги работают в Крыму. Да, снова Крым. Недавно проверяли сиротские учреждения, а тут снова пришлось ехать, так как из приемных семей одного за другими забрали 12 детей без «суда и следствия», как говорится», — написала она.

Кузнецова уточнила, что соответствующие документы предъявлены не были, конструктивного диалога по телефону не получилось.