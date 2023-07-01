Описание приготовления:

В лагман можно добавлять любые сезонные овощи, а вот из мяса обычно используется только баранина или говядина. Ещё один важный компонент — это лапша. Конечно лучше всего сделать лапшу самостоятельно, но если совсем нет времени, то возьмите магазинную, всё равно получится очень вкусно! Знаю, что многие готовят это блюдо и со спагетти, поэтому смело выбирайте любой удобный для вас вариант. Калорийность лагмана зависит от степени его густоты, ну и конечно самое калорийное в этом блюде — мясо баранины и лапша. Если вы на диете, то можете сократить количество этих продуктов в рецепте. Я и вовсе предлагаю заменить баранину говядиной, ведь говядина — это диетическое и нежирное мясо. Прекрасный вариант вкусного, питательного и полезного блюда для всей семьи!

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Мясо / Лапша

Блюдо: Супы / Лагман

География кухни: Узбекская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Мясо 700 Грамм (у меня говядина)

Лук 200 Грамм

Болгаркий перец 200 Грамм

Морковь 200 Грамм

Помидоpы 200 Грамм

Картофель 300 Грамм

Томатная паста 50 Грамм

Растительное масло 80 Грамм

Лапша 500 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Перец горький 1/3 Штуки

Специи 1 Чайная ложка (зира, кориандр, паприка, по 1 ч.л.)

Соль По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

169 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лагман классический»

Подготовьте все ингредиенты по списку. Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Разогрейте казан с маслом, выложите мелко нарезанный лук и обжарьте в течение 10 минут. Добавьте мясо и готовьте на сильном огне до испарения жидкости. Затем дайте мясу подрумяниться. Если мясо ещё жестковато, то добавьте немного воды и тушите до тех пор, пока оно не станет мягким.

Добавьте нарезанную кубиками морковь.

Готовьте периодически помешивая 4-5 минут.

Следом добавьте болгарский перец, нарезанный примерно такими же кубиками.

Продолжайте готовить ещё 2-3 минуты.

Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте дольками. Томатную пасту разведите в 100 мл. воды. Добавьте помидоры и томатную пасту в казан к мясу с овощами.

Тушите около 5 минут.

В конце добавьте нарезанный небольшими кубиками картофель, измельчённый чеснок, соль, кусочек горького перца без семян и специи по вкусу.

Влейте желаемое количество воды, чтобы она покрыла содержимое казана и тушите на минимальном огне 30 минут.

Когда картофель будет готов, снимите казан с огня и дайте минут 10 настояться, а тем временем в отдельной кастрюле отварите лапшу до готовности или согласно инструкции на упаковке.

Разложите лапшу в порционные тарелки и сверху обильно полейте подливкой из мяса с овощами. Лагман классический готов. Приятного аппетита!