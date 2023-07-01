Лагман классический

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Описание приготовления:

В лагман можно добавлять любые сезонные овощи, а вот из мяса обычно используется только баранина или говядина. Ещё один важный компонент — это лапша. Конечно лучше всего сделать лапшу самостоятельно, но если совсем нет времени, то возьмите магазинную, всё равно получится очень вкусно! Знаю, что многие готовят это блюдо и со спагетти, поэтому смело выбирайте любой удобный для вас вариант. Калорийность лагмана зависит от степени его густоты, ну и конечно самое калорийное в этом блюде — мясо баранины и лапша. Если вы на диете, то можете сократить количество этих продуктов в рецепте. Я и вовсе предлагаю заменить баранину говядиной, ведь говядина — это диетическое и нежирное мясо. Прекрасный вариант вкусного, питательного и полезного блюда для всей семьи!

Назначение: На обед
Основной ингредиент: Мясо / Лапша
Блюдо: Супы / Лагман
География кухни: Узбекская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Мясо 700 Грамм (у меня говядина)
  • Лук 200 Грамм
  • Болгаркий перец 200 Грамм
  • Морковь 200 Грамм
  • Помидоpы 200 Грамм
  • Картофель 300 Грамм
  • Томатная паста 50 Грамм
  • Растительное масло 80 Грамм
  • Лапша 500 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Перец горький 1/3 Штуки
  • Специи 1 Чайная ложка (зира, кориандр, паприка, по 1 ч.л.)
  • Соль По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

169 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лагман классический»

Лагман классический

Подготовьте все ингредиенты по списку. Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Лагман классический

Разогрейте казан с маслом, выложите мелко нарезанный лук и обжарьте в течение 10 минут. Добавьте мясо и готовьте на сильном огне до испарения жидкости. Затем дайте мясу подрумяниться. Если мясо ещё жестковато, то добавьте немного воды и тушите до тех пор, пока оно не станет мягким.

Лагман классический

Добавьте нарезанную кубиками морковь.

Лагман классический

Готовьте периодически помешивая 4-5 минут.

Лагман классический

Следом добавьте болгарский перец, нарезанный примерно такими же кубиками.

Лагман классический

Продолжайте готовить ещё 2-3 минуты.

Лагман классический

Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте дольками. Томатную пасту разведите в 100 мл. воды. Добавьте помидоры и томатную пасту в казан к мясу с овощами.

Лагман классический

Тушите около 5 минут.

Лагман классический

В конце добавьте нарезанный небольшими кубиками картофель, измельчённый чеснок, соль, кусочек горького перца без семян и специи по вкусу.

Лагман классический

Влейте желаемое количество воды, чтобы она покрыла содержимое казана и тушите на минимальном огне 30 минут.

Лагман классический

Когда картофель будет готов, снимите казан с огня и дайте минут 10 настояться, а тем временем в отдельной кастрюле отварите лапшу до готовности или согласно инструкции на упаковке.

Лагман классический

Разложите лапшу в порционные тарелки и сверху обильно полейте подливкой из мяса с овощами. Лагман классический готов. Приятного аппетита!

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