Лайфхаки для дома. Особенности электрочайников Xiaomi

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Ставь чайник на свисток, а лучше сиди на кухне, когда готовишь что-либо, а еще можно купить кухонный таймер или заводить таймер на телефоне. Но с электрочайниками Ксяоми вы будете мега счастливы. Они обладают многими интеллектуальными функциями, в том числе и есть таймер. Заказать такой чайник можно в магазине https://allo.ua/ru/elektrochajniki/proizvoditel-xiaomi/.

Ставь телефон на полёт или совсем выключи, когда заряжаешь его, так процесс пойдет быстрее.

Когда открываешь жидкость, делая в упаковке дырку, делай сразу две дырки: одну, чтобы выливать жидкость, вторую для поступления воздуха, тогда ничего не расплескаешь.

Тарелка не греется в микроволновке, если она контейнер.

Кошек надо стерилизовать.

Зимой кладите носочки на ночь на батарею.

Купите специальные носочки для дома, если не любите носить тапочки.

Не используйте фольгу от солнца для окон, если не готовы к болезненному оттиранию и куче растворителя (а оно будет).

Не надо ковырять упаковку от чая или печенек, на них всегда есть ярлычек, за который можно потянуть.

Канцелярский нож можно использовать, как отвертку.

Носите с собой всегда влажные салфетки, успокоительное и другие лекарства, а еще зарядник для телефона, ситуации бывают самые разные.

Если вы залили чем-то наушники, и они перестали работать, то залейте их перекисью и подождите пока высохнут. Готово, наушники снова работают.

Некоторые документы и скидочные карты можно хранить в виде фотографий в отдельной папке телефона, чтоб долго не искать, если понадобится.

Всегда проверять ёмкость прежде, чем встряхнуть.

Как показала практика, заначку из туалетной бумаги, прокладок и мыла тоже не помешает иметь, они имеют склонность заканчиваться в самый неожиданный момент.

При выборе квартиры важно (купля/аренда): не первый и не последний этаж, не угловая, не панельный дом (кирпичный зэ бэст), не северные окна (лучше во двор). И соседи! Лучше делающие ремонт, чем вечно орущие, смотрящие телек по ночам, ибо ремонт имеет начало и конец, а идиотизм — нет.

Чтобы мыло не замокало, купите мыльницу в виде магнитного подвеса для мыла.

Душевая стойка или тропический душ – очень удобная вещь.

Если в съёмной квартире держатель для душа установлен низко, то его можно удлинить с помощью любой изогнутой деревянной палки, один конец которой нужно вставить в держатель, а на второй конец нужно прикрутить новый держатель и вставить лейку в него.