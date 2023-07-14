Лакомство закарпатской кухни – рецепт гомбцов с вишнями

Сколько десертов из украинской кухни вы знаете? Первыми, наверное, пришли в голову андруты, пончики или может Киевский торт? У нас есть давний рецепт гомбцов с вишнями, который понравится каждому.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Гомбовцы – популярный десерт закарпатской кухни, традиционно готовящийся со сливами. Мы предлагаем попробовать их с вишнями.

Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания

Гомбовцы – закарпатский рецепт

Время : 25 минут

: 25 минут Порции : 2

Ингредиенты:

– 350 граммов кисломолочного сыра;

– 1 ложка сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 2 ложки манной крупы;

– 1/2 ложки муки;

– вишни для начинки (посыпьте немного крахмалом и добавьте сахара, чтобы не вытекал сок);

– панировочные сухари;

– сахар;

– сметана;

– кусочек масла.

Приготовление:

️Панировочные сухари слегка поджариваем на сухой сковороде к золотистости, добавляем сахар. На 4 части сухарей – 1 часть сахара.

️Соединяем сыр, сахар, соль, растираем сыр ложкой о стенки миски. Добавляем яйцо, муку, манку и замешиваем творожную массу. Оставляем на 10 минут.

1 гомбовец – 1 большая чайная ложка творожной массы, внутрь кладем вишни.

️Отвариваем гомбовцы в подсоленной воде 2 минуты от момента всплытия на поверхность. Вынимаем и добавляем кусочек масла, чтобы не слиплись.

Выкладываем гомбовцы на сковородку, панируем в сухарях. Подаем со сметанкой или йогуртом.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить пожилой торт без выпечки за 15 минут.