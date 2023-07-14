Рецепты Лакомство закарпатской кухни – рецепт гомбцов с вишнями По Admin - 14 июля, 2023 0 17 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сколько десертов из украинской кухни вы знаете? Первыми, наверное, пришли в голову андруты, пончики или может Киевский торт? У нас есть давний рецепт гомбцов с вишнями, который понравится каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Гомбовцы – популярный десерт закарпатской кухни, традиционно готовящийся со сливами. Мы предлагаем попробовать их с вишнями. Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания Гомбовцы – закарпатский рецепт Время : 25 минут Порции : 2 Ингредиенты: – 350 граммов кисломолочного сыра; – 1 ложка сахара; – 1/3 чайной ложки соли; – 2 ложки манной крупы; – 1/2 ложки муки; – вишни для начинки (посыпьте немного крахмалом и добавьте сахара, чтобы не вытекал сок); – панировочные сухари; – сахар; – сметана; – кусочек масла. Приготовление: ️Панировочные сухари слегка поджариваем на сухой сковороде к золотистости, добавляем сахар. На 4 части сухарей – 1 часть сахара. ️Соединяем сыр, сахар, соль, растираем сыр ложкой о стенки миски. Добавляем яйцо, муку, манку и замешиваем творожную массу. Оставляем на 10 минут. 1 гомбовец – 1 большая чайная ложка творожной массы, внутрь кладем вишни. ️Отвариваем гомбовцы в подсоленной воде 2 минуты от момента всплытия на поверхность. Вынимаем и добавляем кусочек масла, чтобы не слиплись. Выкладываем гомбовцы на сковородку, панируем в сухарях. Подаем со сметанкой или йогуртом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить пожилой торт без выпечки за 15 минут. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Древнее блюдо, о котором все забыли: как приготовить гуцульскую росовницуВафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздникиТри лучших весенних салата – лучших еще не елиОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицей