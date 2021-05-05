Ламинат популярного бренда устойчив к внешним факторам

Ламинат вредит здоровью: миф или реальность

Благодаря тому, что ламинатный пол имеет хорошие эксплуатационные показатели, он стал достойной и часто используемой альтернативой для дорогого паркета и доскам из массива. Пользователи выбирают ламинат за стойкость к износу, невысокую стоимость, легкость в укладке и возможности перестелать отдельные участки, а также за неприхотливость в уходе.

Однако, несмотря на все его преимущества, в сети часто встречается мнение о том, что такое напольное покрытие вредно для здоровья. Так ли это?

Вреден или нет?

Чтобы узнать на самом деле, есть ли вред от такого материала, стоит понять, из чего он производится. Чаще всего для относительно недорогих разновидностей применяется натуральная древесины или более бюджетные аналоги ДСП с невысоким уровнем плотности. Для скрепления нескольких слоев используется клей, где могут быть формальдегидные смолы. Их концентрация недопустима для жилых и общественных помещений.

Опасный ламинат также и в процессе горения. Однако, он считается материалом, который стойкий к высоким температурам. Так, если уронить на пол спичку, пол не загорится. Однако, в случае пожара из материала выделяется угарный газ. Именно поэтому надо как можно быстрее покинуть помещение.

Качественные, дорогие доски ламината производятся из натуральной древесины. От них нет постороннего запаха клея и прочего химического аромата. Такие изделия можно купить от проверенных производителей, например на сайте Балтерио.

Как понять, что ламинат вредный?

Есть два фактора, которые определяют: опасно ли выбранное покрытие:

Запах. Все зависит от уровня формальдегида в составе. Он не запрещен, но только в маленькой концентрации. К слову, в небольшом процентном содержании формальдегид присутствует даже в натуральном необработанном дереве. Покрытие с высоким содержанием вредного вещества характеризуются резким, стойким неприятным запахом, который практически моментально распределяется по всему помещению.

Маркировка. Выбирая то или иное напольное покрытие, важно смотреть на маркировку, указанную производителем. Она говорит о том, есть ли в составе вредные для организма человека вещества. Например, если нет обозначения EPLF, то компания не состоит в Европейской ассоциации, а значит существует риск не самого лучшего состава.

Кроме того, к каждому покрытию должны быть подтверждающие сертификаты качества. Не нужно бояться запрашивать их в магазине: от этого зависит здоровье целой семьи.