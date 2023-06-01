Описание приготовления:

Время тушения рубца с овощами будет зависеть от того, как вы сварили его в самом начале. Чтобы начинка лучше держалась, у нижней булочки можно немного примять мякиш, чтобы образовалась ямочка. Для сочности верхнюю булочку можно немного пропитать бульоном.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Рубец

Блюдо: Закуски

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Рубец говяжий 200 Грамм

Сельдерей (черешковый) 1 Штука

Лук репчатый (сладкий) 1 Штука

Морковь 1 Штука

Помидор 2 Штуки

Булочка 3-4 Штук

Чеснок 1 Зубчик

Каперсы 2 Ст. ложки

Яйцo 1 Штука

Петрушка 1 Пучок

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Винный уксус 1 Чайная ложка

Булка 15 Грамм

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

189 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лампредотто»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лампредотто. Овощи вымойте и обсушите.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Репчатый лук, морковь и сельдерей порежьте мелким кубиком и выложите в сковороду. Обжаривайте овощи в течение 7 минут, перемешивая.

У помидора удалите кожуру, порежьте мелким кубиком и добавьте к обжаренным овощам.

Отварной рубец порежьте тонкой, не длинной соломкой и добавьте в сковороду. Все посолите и поперчите.

Сковороду закройте крышкой и тушите все на медленном огне в течение 1-1.5 часов до желаемой мягкости.

Приготовьте соус. Для этого в чашу блендера выложите отварное яйцо, каперсы, чеснок, петрушку, булку и влейте винный уксус и оливковое масло. Пробейте все до однородной массы.

Круглую булочку разрежьте вдоль на две половины. На нижнюю часть выложите тушеный рубец с овощами, затем соус и закройте сверху второй половинкой булочки.

Приятного аппетита!