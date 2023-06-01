Описание приготовления:
Время тушения рубца с овощами будет зависеть от того, как вы сварили его в самом начале. Чтобы начинка лучше держалась, у нижней булочки можно немного примять мякиш, чтобы образовалась ямочка. Для сочности верхнюю булочку можно немного пропитать бульоном.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Рубец
Блюдо: Закуски
География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Рубец говяжий 200 Грамм
- Сельдерей (черешковый) 1 Штука
- Лук репчатый (сладкий) 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Помидор 2 Штуки
- Булочка 3-4 Штук
- Чеснок 1 Зубчик
- Каперсы 2 Ст. ложки
- Яйцo 1 Штука
- Петрушка 1 Пучок
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Винный уксус 1 Чайная ложка
- Булка 15 Грамм
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
189 ккал
Калорийность
6 г
Белки
2 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лампредотто»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лампредотто. Овощи вымойте и обсушите.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Репчатый лук, морковь и сельдерей порежьте мелким кубиком и выложите в сковороду. Обжаривайте овощи в течение 7 минут, перемешивая.
У помидора удалите кожуру, порежьте мелким кубиком и добавьте к обжаренным овощам.
Отварной рубец порежьте тонкой, не длинной соломкой и добавьте в сковороду. Все посолите и поперчите.
Сковороду закройте крышкой и тушите все на медленном огне в течение 1-1.5 часов до желаемой мягкости.
Приготовьте соус. Для этого в чашу блендера выложите отварное яйцо, каперсы, чеснок, петрушку, булку и влейте винный уксус и оливковое масло. Пробейте все до однородной массы.
Круглую булочку разрежьте вдоль на две половины. На нижнюю часть выложите тушеный рубец с овощами, затем соус и закройте сверху второй половинкой булочки.
Приятного аппетита!