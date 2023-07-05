Лапша удон – это макаронное изделие, родом из японско-китайской кухни, приготовленное из пшеничной муки в виде толстой длинной лапши. Нежная текстура и нейтральный вкус удона делают эту лапшу основой многих горячих и холодных блюд в традиционном дополнении зеленью, овощами, грибами и морепродуктами. В этой теме вам предлагаются не менее вкусные варианты удона с мясом и овощами.
Лапша удон с курицей и овощами
Лапша удон с курицей и овощами, как классический вариант, будет у вас вкусным и сытным вторым блюдом с экзотическим ароматом восточной кухни. Готовим удон с филе курицы, набором овощей (лук, сладкий перец, морковь, чеснок), пряностями и тушим в смеси соусов – соевого и терияки. Для приготовления удобно брать сковороду-вок.
Ингредиенты –+3 порц.
- Куриное филе 200 гр.
- Лапша удон 150 гр.
- Перец болгарский 140 гр.
- Морковь 70 гр.
- Лук репчатый 80 гр.
- Чеснок 5 гр.
- Имбирь 10 гр.
- Перец чили 10 гр.
- Масло растительное 20 мл.
- Соус соевый 25 мл.
- Соус Терияки 60 мл.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Зелень по вкусу
- Кунжут по вкусу
Шаги 60 мин.
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Как вкусно приготовить лапшу удон? Сразу подготавливаем все ингредиенты для блюда, согласно пропорции рецепта. Овощи очищаем, моем, обсушиваем и нарезаем тонкой соломкой.
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В подсоленной воде в течение 7-8 минут отвариваем лапшу удон.
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Отваренную лапшу откидываем на дуршлаг и промываем холодной проточной водой.
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Чистим свежий имбирь, промываем, просушиваем салфеткой и мелко нарезаем. Нарезку имбиря обжариваем на горячем растительном масле в течение минуты.
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Также промываем, обсушиваем и нарезаем брусочками куриное филе, перекладываем к имбирю и быстро обжариваем на большом огне до изменения цвета на светлый.
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Затем кладем в сковороду нарезку лука и жарим на большом огне при постоянном помешивании пару минут.
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Далее кладем в сковороду нарезку моркови и жарим еще 2 минуты.
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Следом кладем в сковороду нарезку болгарского перца и обжариваем на большом огне 2-3 минуты. Такая обжарка сохранит вкус овощей хрустящим.
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Затем кладем в сковороду измельченный через чесночницу чеснок, кусочки перца чили и жарим 1 минуту уже на среднем огне.
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Наливаем к обжаренным овощам два вида соуса, перемешиваем, добавляем по своему вкусу соль с черным перцем и тушим все в течение одной минуты.
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Одновременно на другой сухой сковородке обжариваем семена кунжута и их сразу пересыпаем на тарелку, чтобы не подгорели.
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К овощам с курицей перекладываем отваренную лапшу удон, хорошо перемешиваем и на небольшом огне готовим блюдо еще 2-3 минуты, чтобы соус пропитал лапшу.
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Готовое блюдо посыпаем обжаренным кунжутом и мелко нарезанной зеленью.
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Приготовленную лапшу удон с курицей и овощами раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу горячей, но блюдо будет вкусным и в холодном виде. Приятного аппетита!
Лапша удон с курицей, овощами и соусом терияки
Лапша удон с курицей, овощами и соусом терияки отличается особо выраженным вкусом за счет этого соуса, а готовится просто и быстро. Куриное мясо для блюда сначала недолго маринуется в соусе терияки с пряностями, что делает его более ароматным. Готовим это блюдо в сковороде-вок или глубокой чугунной, а набором овощей берем традиционные лук с морковью и сладким перцем. Неизменными ингредиентами для блюда будут имбирь, чеснок и кунжут.
Время готовки: 25 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 100 гр.
- Лапша удон – 150 гр.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Морковь – ½ шт.
- Лук – ½ шт.
- Чеснок – 1 зубок.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Масло кунжутное – 1 ч.л.
- Соус терияки – 2 ст.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Имбирь молотый – ½ ч.л.
- Кунжут – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Немалый набор ингредиентов для блюда, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций, сразу выложить на столе, чтобы ничего не забыть, ведь блюдо готовится быстро. Овощи очистить, промыть и обсушить.
Шаг 2. Куриное филе промыть, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками или соломкой.
Шаг 3. Нарезку филе переложить в отдельную посуду, полить ложкой соуса терияки, кунжутным маслом, посыпать сухими приправами, перемешать и оставить на 10 минут для маринования.
Шаг 4. В сковороде-вок накалить растительное масло и на большом огне обжарить кусочки маринованного куриного филе до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 5. Лук нарезать тонкими полукольцами.
Шаг 6. Нарезку лука переложить к курице.
Шаг 7. Морковь нарезать крупной соломкой.
Шаг 8. Такой же соломкой нарезать болгарский перец.
Шаг 9. Нарезку моркови с перцем переложить в вок к курице, перемешать и быстро на большом огне обжарить в течение 1-2 минут.
Шаг 10. Одновременно отварить в течение 5 минут лапшу удон в подсоленной воде, и часть воды слить. К обжаренным ингредиентам налить по ложке соевого соуса и терияки, добавить мелко нарубленный чеснок, соль с черным перцем по своему вкусу и хорошо перемешать.
Шаг 11. Затем в вок переложить удон с остатком отвара, все еще раз перемешать и потомить блюдо на небольшом огне еще 3 минуты.
Шаг 12. Приготовленную лапшу удон с курицей, овощами и соусом терияки разложить по порционным тарелкам, посыпать кунжутом с нарезанной зеленью и подать на стол. Приятного аппетита!
Лапша удон с креветками в домашних условиях
Лапшу удон с креветками несложно приготовить и в домашних условиях, а вкус не будет отличаться от ресторанного блюда. Лапша удон недешевая и ее в принципе можно заменить яичной лапшой «Ролтон», а вкус блюда от этого не изменится. Креветки подходят любые и они обжариваются на чесночном масле. Дополняем удон с креветками овощами и набором азиатских пряностей.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 5.
Ингредиенты:
- Креветки – 400 гр.
- Лапша удон – 200 гр.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Морковь – 1шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 4 зубок.
- Имбирь – 20-30 гр.
- Соус терияки – 120 мл.
- Соевый соус – 50 мл.
- Масло растительной – для жарки.
- Вода – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты для блюда. Овощи очистите, обсушите и приступайте к нарезке. Очень мелко нарежьте имбирь с чесноком.
Шаг 2. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Шаг 3. Тонкой соломкой нарежьте морковь с болгарским перцем.
Шаг 4. Заранее размороженные креветки очистите от панциря с внутренней веной и промойте.
Шаг 5. В отдельной сковороде разогрейте немного растительного масла, пожарьте на нем зубок чеснока, переложите креветки, обжарьте их в течение нескольких минут, огонь выключите и оставьте креветки в этом масле, чтобы хорошо пропитались чесночным ароматом.
Шаг 6. В посуде вок накалите растительное масло и пару минут на нем и на большом огне обжарьте нарезку имбиря.
Шаг 7. Затем в вок последовательно выложите нарезку овощей. Сначала положите лук и пожарьте 2 минуты.
Шаг 8. Затем положите нарезку моркови с перцем и пожарьте тоже 2 минуты.
Шаг 9. Далее положите остальной измельченный чеснок и пожарьте еще 2 минуты.
Шаг 10. Одновременно отварите, как указано на упаковке, лапшу и на дуршлаге промойте холодной водой.
Шаг 11. В пиале смешайте два вида соуса и эту смесь перелейте к овощам.
Шаг 12. В вок к обжаренным овощам переложите отваренную лапшу удон, обжаренные креветки вместе с маслом и все хорошо перемешайте.
Шаг 13. Добавьте в вок 100 мл горячей воды и потушите блюдо под прикрытой крышкой на небольшом огне еще 2-3 минуты.
Шаг 14. Приготовленную лапшу удон с креветками в домашних условиях разложите по порционным тарелкам и сразу сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!
Как приготовить лапшу удон со свининой
Лапша удон со свининой готовится просто и не занимает много времени, только для нее берется посуда вок или глубокая сковорода, чтобы ингредиенты быстро прожарились, а свинина получилась мягкой и с румяной корочкой. В этом рецепте, наряду с пряностями, дополним блюдо консервированным ананасом.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 3.
Ингредиенты:
- Филе свинины – 350 гр.
- Лапша удон – 150 гр.
- Ананас, консервированный – 200 гр.
- Соевый соус – 100 мл.
- Болгарский перец замороженный – 100 гр.
- Чеснок – 2 зубка.
- Корень имбиря – 20 гр.
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Кунжут – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ингредиенты для блюда сразу подготавливаем, согласно пропорции рецепта. Свиное филе промываем, обсушиваем салфеткой и нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 2. Чеснок очищаем, измельчаем через чесночницу и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.
Шаг 3. Корень имбиря чистим, измельчаем на терке, добавляем к чесноку и обжариваем пару минут.
Шаг 4. Затем к этим обжаренным ингредиентами перекладываем кусочки свинины и жарим на большом огне до золотистой корочки со всех сторон.
Шаг 5. В пиалу наливаем соевый соус и добавляем сок лимона.
Шаг 6. Насыпаем к нему ложку сахара и немного перемешиваем.
Шаг 7. Затем насыпаем ложку кукурузного крахмала и еще раз хорошо перемешиваем.
Шаг 8. К обжаренной свинине перекладываем нарезку замороженного или свежего болгарского перца, перемешиваем и жарим еще одну минуту.
Шаг 9. Добавляем к свинине нарезанный небольшими кубиками консервированный ананас и готовим еще минуту.
Шаг 10. Затем обжаренные ингредиенты заливаем приготовленным соусом, хорошо перемешиваем и готовим, пока соус не станет густым.
Шаг 11. Одновременно с жаркой свинины отвариваем до готовности и как указано на упаковке, лапшу удон.
Шаг 12. Отваренную лапшу удон откидываем на дуршлаг, промываем проточной водой и перекладываем к мясной с овощами массе, все еще раз перемешиваем, снимаем пробу и корректируем вкус.
Шаг 13. Приготовленную лапшу удон со свининой раскладываем по тарелкам, посыпаем кунжутом и сразу горячей сервируем к столу. Приятного аппетита!
Лапша удон с говядиной
Лапша удон с говядиной блюдо не аутентичное, но сытное, в меру острое и с азиатским шармом. Для него выбирается нежная и с прожилками жира говядина, желательно вырезка. В этом рецепте говядину заранее маринуем в смеси соусов терияки и соевого. Овощным набором берем лук, морковь, баклажан и немного шампиньонов.
Время готовки: 2 часа.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Говядина – 200 гр.
- Лапша удон – 60 гр.
- Шампиньоны – 100 гр.
- Баклажаны – 200 гр.
- Лук – 100 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Чеснок – 2 зубок.
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Соус терияки – 6 ст.л.
- Кунжутное масло – 3 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Овощи и шампиньоны сразу очищаем, промываем и салфеткой обсушиваем. Баклажан и грибы измельчаем тонкой соломкой, лук полукольцами, а морковь измельчаем на крупной терке. Чеснок измельчаем через чесночницу. Говядину нарезаем поперек волокон н маленькими кусочками.
Шаг 2. Нарезку говядины кладем в отдельную посуду заливаем смесью (по 2 ст. ложки) соусов соевого и терияки, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и минимум на час ставим в холодильник для маринования. За это время говядину пару раз перемешиваем.
Шаг 3. В кастрюле кипятим воду, насыпаем в нее лапшу удон и варим 25 минут, доливая холодную воду каждый раз, как только вода в кастрюле начинает закипать. При этом способе лапша проварится, но останется немного твердой. Отваренную лапшу откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой.
Шаг 4. В сковороде вок накаляем кунжутное масло, перекладываем на него замаринованную говядину и жарим в течение 15 минут, при постоянном помешивании, на большом огне до румяной корочки кусочков. Затем обжаренную говядину перекладываем на тарелку.
Шаг 5. В оставшееся масло поочередно и с готовкой по 2 минуты выкладываем нарезку ингредиентов в такой последовательности: лук, морковь, баклажан с грибами. Затем все вместе жарим еще 5 минут.
Шаг 6. К обжаренным овощам перекладываем говядину, наливаем остальные два соуса, перемешиваем и тушим еще 2 минуты. В последнюю очередь в вок кладем отваренную лапшу, перемешиваем, и, если блюдо получается суховатым, добавляем еще немного соуса.
Шаг 7. Приготовленную лапшу удон с говядиной перекладываем на тарелку, дополняем нарезкой свежей зелени и подаем на стол. Приятного аппетита!
Удон с курицей и овощами в сливочном соусе
Удон с курицей и овощами в сливочном соусе не азиатское блюдо, но адаптированное к нашим рецептам приготовления пасты. Готовится удон, как и традиционный, а обжаренная в вок курица с овощами заливается сливками вместо терияки. Получается вкусно, сытно и просто. Из овощей в этом рецепте берем морковь, фасоль стручковую, сладкий перец и зеленый лук, а набор их можно изменить по своему вкусу.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 3.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 гр.
- Лапша удон – 200 гр.
- Лук зеленый – 40 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Фасоль стручковая – 150 гр.
- Сливки 20% – 200 мл.
- Тамаго – 50 гр.
- Кориандр молотый – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриное филе и овощи промыть холодной водой и обсушить салфеткой. Овощи нарезать тонкой соломкой, а куриное филе небольшими кусочками. В вок накалить немного растительного масла. В него переложить нарезку моркови, перца, фасоли и белой части лука. Обжарить все на большом огне и при помешивании в течение 2 минут.
Шаг 2. Обжаренные овощи по своему вкусу посыпать солью с приправами, добавить нарезку куриного филе и так же на большом огне и при помешивании обжарить в течение 7-10 минут.
Шаг 3. Одновременно с обжаркой ингредиентов отварить удон согласно инструкции упаковки. Отваренный удон откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. Добавить в вок тамаго, мелко нашинкованный зеленый лук и сразу переложить отваренный удон.
Шаг 4. Эти ингредиенты залить сливками, аккуратно перемешать и через 2 минуты огонь выключить. Снять пробу и откорректировать вкус.
Шаг 5. Приготовленный удон с курицей и овощами в сливочном соусе разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!
Лапша удон с курицей и кабачками
Лапша удон с курицей и кабачками будет иметь не очень выраженный вкус, поэтому это блюдо часто дополняется другими овощами или большим набором пряностей. В этом простом рецепте к кабачкам добавим морковь со сладким перцем и готовим удон с соевым соусом.
Время готовки: 45 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Лапша удон – 200 гр.
- Вода – 1.5 л.
- Куриное филе – 1 шт.
- Кабачок небольшой – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Для подачи:
- Кунжут – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты. Куриное филе промыть и обсушить салфеткой. Почистить, промыть и обсушить овощи. Отмерить нужное количество специй.
Шаг 2. Куриное филе нарезать тонкими брусочками. Перец с морковью нарезать тонкой соломкой, а кабачок более толстой соломкой. В глубокой или вок сковороде накалить растительное масло и сначала на большом огне обжарить нарезку куриного филе. Затем к нему переложить нарезку кабачка с овощами и обжарить при постоянном помешивании до полной готовности овощей.
Шаг 3. Одновременно в кастрюле закипятить 1,5 литра воды, добавить немного соли и отварить в течение 7 минут лапшу удон. Затем лапшу откинуть на дуршлаг, ополоснуть холодной водой и переложить в вок к обжаренным ингредиентам. Налить к ним соевый соус, добавить немного соли, аккуратно перемешать и через 3-4 минуты огонь выключить.
Шаг 4. Приготовленную лапшу удон с курицей и кабачками разложить по порционным тарелкам, посыпать кунжутом с мелко нарезанной зеленью и блюдо сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!
Лапша удон с морепродуктами
Лапшу удон с морепродуктами, как изысканное блюдо японской кухни, желательно готовить в сковороде вок и по одной порции. Тогда все компоненты будут прожаренными, а не пропаренными и это во многом определяет вкус блюда. Лапшу удон можно брать и пшеничную, и гречневую, и яичную, а морепродукты берутся в миксте. В этом рецепте готовим удон с креветками и мидиями.
Время готовки: 30 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Лапша удон – 140 гр.
- Креветки – 100 гр.
- Мидии – 100 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Чеснок – 1 зубок.
- Имбирь – 1 кусочек размером с зубок чеснока.
- Морковь – 30 гр.
- Перец болгарский – 50 гр.
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Перец острый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу отварить выбранную лапшу удон согласно инструкции на упаковке. Затем ее откинуть на дуршлаг и обязательно промыть холодной водой.
Шаг 2. Овощи почистить, промыть и насухо вытереть салфеткой. Перец болгарский с морковью нарезать тонкой соломкой, а имбирь с чесноком мелко нарубить ножом.
Шаг 3. Порционно подготовить мидии и креветки.
Шаг 4. В вок или глубокой сковороде хорошо разогреть две ложки растительного масла и переложить чеснок с имбирем.
Шаг 5. Обжарить их при постоянном помешивании в течение 30 секунд.
Шаг 6. Затем переложить в вок морепродукты и обжарить так же на большом огне и при помешивании в течение двух минут.
Шаг 7. Важно, чтобы вес сок полностью выпарился.
Шаг 8. Затем в вок переложить нарезку перца с морковью и жарить 2 минуты.
Шаг 9. Обжаренные ингредиенты залить соевым соусом и добавить по вкусу острый перец.
Шаг 10. Переложить в вок отваренную лапшу, перемешать, прогреть в течение 1-2 минут и огонь выключить. Приготовленную лапшу удон с морепродуктами переложить на порционную тарелку, дополнить зеленью и сразу горячей подать к столу. Приятного аппетита!
Как приготовить лапшу удон с грибами
Лапша удон с грибами готовится достаточно просто, быстро и будет у вас самостоятельным вторым блюдом, особенно в посту. К лапше удон с грибами добавляется набор овощей и в этом рецепте берем цукини, морковь, сладкий перец и помидор. Грибы и овощи жарим по отдельности, а затем все соединяем с отваренной лапшой. Основное время уходит на подготовку и нарезку ингредиентов.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Лапша удон – 300 гр.
- Шампиньоны – 350 гр.
- Чеснок – 4 зуб.
- Цукини – 200 гр.
- Морковь – 140 гр.
- Помидоры – 240 гр.
- Перец болгарский – 150 гр.
- Соевый соус – 8 ст.л.
- Масло кунжутное – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Белый кунжут – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовить овощи для блюда. Их почистить, промыть и измельчить на тонкую соломку. Мелко нарубить чеснок. Шампиньоны нарезать тонкими слайсами. Одновременно отварить в большом количестве подсоленной воды и согласно инструкции, лапшу удон.
Шаг 2. Отваренную лапшу удон откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.
Шаг 3. В отдельной сковороде разогреть кунжутное масло и обжарить на нем половину измельченного чеснока до появления его аромата.
Шаг 4. Затем к чесноку переложить слайсы шампиньонов и обжарить на огне чуть больше среднего в течение 5 минут. Грибы посыпать солью и пожарить еще 2 минуты.
Шаг 5. В другой глубокой или вок сковороде обжарить так же на кунжутном масле остальной чеснок, добавить нарезку кабачка с морковью и пожарить на среднем огне при помешивании в течение 5 минут.
Шаг 6. К этим овощам переложить нарезку сладкого перца с помидорами, посолить, поперчить и пожарить еще 3 минуты, так же при постоянном помешивании.
Шаг 7. К обжаренным овощам переложить жареные шампиньоны, отваренную лапшу удон, залить все соевым соусом, аккуратно перемешать и через 1-2 минуты огонь выключить.
Шаг 8. Приготовленную лапшу удон с грибами разложить по порционным тарелкам, посыпать белым кунжутом и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!
Лапша удон с индейкой
Лапша удон с индейкой готовится просто, быстро, имеет высокие вкусовые качества и блюдо получается достаточно диетическим. Для вкусного блюда важна тонкая нарезка овощей и индейки, чтобы эти ингредиенты быстро прожарились и сохранилась их хрустящая текстура. Важным ингредиентом азиатского аромата и вкуса блюда будет смесь соусов терияки и соевого.
Время готовки: 30 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 3.
Ингредиенты:
- Лапша удон – 200 гр.
- Филе индейки – 300 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Перец болгарский – 150 гр.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Соус терияки – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Для подачи:
- Белый кунжут – по вкусу.
- Лук зеленый – ½ пучка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом подготовить и разложить на столе все ингредиенты для блюда. Заранее разморозить филе индейки, промыть, удалить сухожилия и мясо нарезать тонкими полосками. Овощи почистить, промыть и нарезать тонкой соломкой.
Шаг 2. Закипятить в кастрюле чистую воду и отварить в ней лапшу удон, как указано в инструкции упаковки.
Шаг 3. В отдельную посуду переложить нарезку индейки, залить соевым соусом с ложкой растительного масла, перемешать и оставить на 10 минут для маринования.
Шаг 4. Отваренную лапшу откинуть на дуршлаг и промыть под холодной водой. В вок посуде накалить на большом огне растительное масло. На нем и в течение 3 минут обжарить маринованную нарезку индейки до румяного цвета.
Шаг 5. Затем к ней переложить нарезку овощей и обжарить так же на большом огне и при помешивании в течение 3 минут. Переложить в вок отваренную лапшу, добавить немного соуса терияки, перемешать и огонь через минуту выключить. Снять пробу и по своему вкусу блюдо посолить.
Шаг 6. Приготовленную лапшу удон с индейкой разложить по порционным тарелкам, дополнить белым кунжутом с нарезкой зелени и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!