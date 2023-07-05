Лапша удон – это макаронное изделие, родом из японско-китайской кухни, приготовленное из пшеничной муки в виде толстой длинной лапши. Нежная текстура и нейтральный вкус удона делают эту лапшу основой многих горячих и холодных блюд в традиционном дополнении зеленью, овощами, грибами и морепродуктами. В этой теме вам предлагаются не менее вкусные варианты удона с мясом и овощами.

Лапша удон с курицей и овощами

Лапша удон с курицей и овощами, как классический вариант, будет у вас вкусным и сытным вторым блюдом с экзотическим ароматом восточной кухни. Готовим удон с филе курицы, набором овощей (лук, сладкий перец, морковь, чеснок), пряностями и тушим в смеси соусов – соевого и терияки. Для приготовления удобно брать сковороду-вок.

Ингредиенты –+3 порц.

Куриное филе 200 гр.

Лапша удон 150 гр.

Перец болгарский 140 гр.

Морковь 70 гр.

Лук репчатый 80 гр.

Чеснок 5 гр.

Имбирь 10 гр.

Перец чили 10 гр.

Масло растительное 20 мл.

Соус соевый 25 мл.

Соус Терияки 60 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Зелень по вкусу

Кунжут по вкусу

Шаги 60 мин.

Как вкусно приготовить лапшу удон? Сразу подготавливаем все ингредиенты для блюда, согласно пропорции рецепта. Овощи очищаем, моем, обсушиваем и нарезаем тонкой соломкой. В подсоленной воде в течение 7-8 минут отвариваем лапшу удон. Отваренную лапшу откидываем на дуршлаг и промываем холодной проточной водой. Чистим свежий имбирь, промываем, просушиваем салфеткой и мелко нарезаем. Нарезку имбиря обжариваем на горячем растительном масле в течение минуты. Также промываем, обсушиваем и нарезаем брусочками куриное филе, перекладываем к имбирю и быстро обжариваем на большом огне до изменения цвета на светлый. Затем кладем в сковороду нарезку лука и жарим на большом огне при постоянном помешивании пару минут. Далее кладем в сковороду нарезку моркови и жарим еще 2 минуты. Следом кладем в сковороду нарезку болгарского перца и обжариваем на большом огне 2-3 минуты. Такая обжарка сохранит вкус овощей хрустящим. Затем кладем в сковороду измельченный через чесночницу чеснок, кусочки перца чили и жарим 1 минуту уже на среднем огне. Наливаем к обжаренным овощам два вида соуса, перемешиваем, добавляем по своему вкусу соль с черным перцем и тушим все в течение одной минуты. Одновременно на другой сухой сковородке обжариваем семена кунжута и их сразу пересыпаем на тарелку, чтобы не подгорели. К овощам с курицей перекладываем отваренную лапшу удон, хорошо перемешиваем и на небольшом огне готовим блюдо еще 2-3 минуты, чтобы соус пропитал лапшу. Готовое блюдо посыпаем обжаренным кунжутом и мелко нарезанной зеленью. Приготовленную лапшу удон с курицей и овощами раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу горячей, но блюдо будет вкусным и в холодном виде. Приятного аппетита!

Лапша удон с курицей, овощами и соусом терияки

Лапша удон с курицей, овощами и соусом терияки отличается особо выраженным вкусом за счет этого соуса, а готовится просто и быстро. Куриное мясо для блюда сначала недолго маринуется в соусе терияки с пряностями, что делает его более ароматным. Готовим это блюдо в сковороде-вок или глубокой чугунной, а набором овощей берем традиционные лук с морковью и сладким перцем. Неизменными ингредиентами для блюда будут имбирь, чеснок и кунжут.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Куриное филе – 100 гр.

Лапша удон – 150 гр.

Болгарский перец – 1 шт.

Морковь – ½ шт.

Лук – ½ шт.

Чеснок – 1 зубок.

Масло растительное – 2 ст.л.

Масло кунжутное – 1 ч.л.

Соус терияки – 2 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Имбирь молотый – ½ ч.л.

Кунжут – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Немалый набор ингредиентов для блюда, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций, сразу выложить на столе, чтобы ничего не забыть, ведь блюдо готовится быстро. Овощи очистить, промыть и обсушить.

Шаг 2. Куриное филе промыть, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками или соломкой.

Шаг 3. Нарезку филе переложить в отдельную посуду, полить ложкой соуса терияки, кунжутным маслом, посыпать сухими приправами, перемешать и оставить на 10 минут для маринования.

Шаг 4. В сковороде-вок накалить растительное масло и на большом огне обжарить кусочки маринованного куриного филе до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 5. Лук нарезать тонкими полукольцами.

Шаг 6. Нарезку лука переложить к курице.

Шаг 7. Морковь нарезать крупной соломкой.

Шаг 8. Такой же соломкой нарезать болгарский перец.

Шаг 9. Нарезку моркови с перцем переложить в вок к курице, перемешать и быстро на большом огне обжарить в течение 1-2 минут.

Шаг 10. Одновременно отварить в течение 5 минут лапшу удон в подсоленной воде, и часть воды слить. К обжаренным ингредиентам налить по ложке соевого соуса и терияки, добавить мелко нарубленный чеснок, соль с черным перцем по своему вкусу и хорошо перемешать.

Шаг 11. Затем в вок переложить удон с остатком отвара, все еще раз перемешать и потомить блюдо на небольшом огне еще 3 минуты.

Шаг 12. Приготовленную лапшу удон с курицей, овощами и соусом терияки разложить по порционным тарелкам, посыпать кунжутом с нарезанной зеленью и подать на стол. Приятного аппетита!

Лапша удон с креветками в домашних условиях

Лапшу удон с креветками несложно приготовить и в домашних условиях, а вкус не будет отличаться от ресторанного блюда. Лапша удон недешевая и ее в принципе можно заменить яичной лапшой «Ролтон», а вкус блюда от этого не изменится. Креветки подходят любые и они обжариваются на чесночном масле. Дополняем удон с креветками овощами и набором азиатских пряностей.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Креветки – 400 гр.

Лапша удон – 200 гр.

Болгарский перец – 1 шт.

Морковь – 1шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 4 зубок.

Имбирь – 20-30 гр.

Соус терияки – 120 мл.

Соевый соус – 50 мл.

Масло растительной – для жарки.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты для блюда. Овощи очистите, обсушите и приступайте к нарезке. Очень мелко нарежьте имбирь с чесноком.

Шаг 2. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 3. Тонкой соломкой нарежьте морковь с болгарским перцем.

Шаг 4. Заранее размороженные креветки очистите от панциря с внутренней веной и промойте.

Шаг 5. В отдельной сковороде разогрейте немного растительного масла, пожарьте на нем зубок чеснока, переложите креветки, обжарьте их в течение нескольких минут, огонь выключите и оставьте креветки в этом масле, чтобы хорошо пропитались чесночным ароматом.

Шаг 6. В посуде вок накалите растительное масло и пару минут на нем и на большом огне обжарьте нарезку имбиря.

Шаг 7. Затем в вок последовательно выложите нарезку овощей. Сначала положите лук и пожарьте 2 минуты.

Шаг 8. Затем положите нарезку моркови с перцем и пожарьте тоже 2 минуты.

Шаг 9. Далее положите остальной измельченный чеснок и пожарьте еще 2 минуты.

Шаг 10. Одновременно отварите, как указано на упаковке, лапшу и на дуршлаге промойте холодной водой.

Шаг 11. В пиале смешайте два вида соуса и эту смесь перелейте к овощам.

Шаг 12. В вок к обжаренным овощам переложите отваренную лапшу удон, обжаренные креветки вместе с маслом и все хорошо перемешайте.

Шаг 13. Добавьте в вок 100 мл горячей воды и потушите блюдо под прикрытой крышкой на небольшом огне еще 2-3 минуты.

Шаг 14. Приготовленную лапшу удон с креветками в домашних условиях разложите по порционным тарелкам и сразу сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Как приготовить лапшу удон со свининой

Лапша удон со свининой готовится просто и не занимает много времени, только для нее берется посуда вок или глубокая сковорода, чтобы ингредиенты быстро прожарились, а свинина получилась мягкой и с румяной корочкой. В этом рецепте, наряду с пряностями, дополним блюдо консервированным ананасом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Филе свинины – 350 гр.

Лапша удон – 150 гр.

Ананас, консервированный – 200 гр.

Соевый соус – 100 мл.

Болгарский перец замороженный – 100 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Корень имбиря – 20 гр.

Сок лимона – 2 ст.л.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Кунжут – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для блюда сразу подготавливаем, согласно пропорции рецепта. Свиное филе промываем, обсушиваем салфеткой и нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 2. Чеснок очищаем, измельчаем через чесночницу и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

Шаг 3. Корень имбиря чистим, измельчаем на терке, добавляем к чесноку и обжариваем пару минут.

Шаг 4. Затем к этим обжаренным ингредиентами перекладываем кусочки свинины и жарим на большом огне до золотистой корочки со всех сторон.

Шаг 5. В пиалу наливаем соевый соус и добавляем сок лимона.

Шаг 6. Насыпаем к нему ложку сахара и немного перемешиваем.

Шаг 7. Затем насыпаем ложку кукурузного крахмала и еще раз хорошо перемешиваем.

Шаг 8. К обжаренной свинине перекладываем нарезку замороженного или свежего болгарского перца, перемешиваем и жарим еще одну минуту.

Шаг 9. Добавляем к свинине нарезанный небольшими кубиками консервированный ананас и готовим еще минуту.

Шаг 10. Затем обжаренные ингредиенты заливаем приготовленным соусом, хорошо перемешиваем и готовим, пока соус не станет густым.

Шаг 11. Одновременно с жаркой свинины отвариваем до готовности и как указано на упаковке, лапшу удон.

Шаг 12. Отваренную лапшу удон откидываем на дуршлаг, промываем проточной водой и перекладываем к мясной с овощами массе, все еще раз перемешиваем, снимаем пробу и корректируем вкус.

Шаг 13. Приготовленную лапшу удон со свининой раскладываем по тарелкам, посыпаем кунжутом и сразу горячей сервируем к столу. Приятного аппетита!

Лапша удон с говядиной

Лапша удон с говядиной блюдо не аутентичное, но сытное, в меру острое и с азиатским шармом. Для него выбирается нежная и с прожилками жира говядина, желательно вырезка. В этом рецепте говядину заранее маринуем в смеси соусов терияки и соевого. Овощным набором берем лук, морковь, баклажан и немного шампиньонов.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Говядина – 200 гр.

Лапша удон – 60 гр.

Шампиньоны – 100 гр.

Баклажаны – 200 гр.

Лук – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Чеснок – 2 зубок.

Соевый соус – 4 ст.л.

Соус терияки – 6 ст.л.

Кунжутное масло – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи и шампиньоны сразу очищаем, промываем и салфеткой обсушиваем. Баклажан и грибы измельчаем тонкой соломкой, лук полукольцами, а морковь измельчаем на крупной терке. Чеснок измельчаем через чесночницу. Говядину нарезаем поперек волокон н маленькими кусочками.

Шаг 2. Нарезку говядины кладем в отдельную посуду заливаем смесью (по 2 ст. ложки) соусов соевого и терияки, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и минимум на час ставим в холодильник для маринования. За это время говядину пару раз перемешиваем.

Шаг 3. В кастрюле кипятим воду, насыпаем в нее лапшу удон и варим 25 минут, доливая холодную воду каждый раз, как только вода в кастрюле начинает закипать. При этом способе лапша проварится, но останется немного твердой. Отваренную лапшу откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой.

Шаг 4. В сковороде вок накаляем кунжутное масло, перекладываем на него замаринованную говядину и жарим в течение 15 минут, при постоянном помешивании, на большом огне до румяной корочки кусочков. Затем обжаренную говядину перекладываем на тарелку.

Шаг 5. В оставшееся масло поочередно и с готовкой по 2 минуты выкладываем нарезку ингредиентов в такой последовательности: лук, морковь, баклажан с грибами. Затем все вместе жарим еще 5 минут.

Шаг 6. К обжаренным овощам перекладываем говядину, наливаем остальные два соуса, перемешиваем и тушим еще 2 минуты. В последнюю очередь в вок кладем отваренную лапшу, перемешиваем, и, если блюдо получается суховатым, добавляем еще немного соуса.

Шаг 7. Приготовленную лапшу удон с говядиной перекладываем на тарелку, дополняем нарезкой свежей зелени и подаем на стол. Приятного аппетита!

Удон с курицей и овощами в сливочном соусе

Удон с курицей и овощами в сливочном соусе не азиатское блюдо, но адаптированное к нашим рецептам приготовления пасты. Готовится удон, как и традиционный, а обжаренная в вок курица с овощами заливается сливками вместо терияки. Получается вкусно, сытно и просто. Из овощей в этом рецепте берем морковь, фасоль стручковую, сладкий перец и зеленый лук, а набор их можно изменить по своему вкусу.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 гр.

Лапша удон – 200 гр.

Лук зеленый – 40 гр.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Фасоль стручковая – 150 гр.

Сливки 20% – 200 мл.

Тамаго – 50 гр.

Кориандр молотый – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе и овощи промыть холодной водой и обсушить салфеткой. Овощи нарезать тонкой соломкой, а куриное филе небольшими кусочками. В вок накалить немного растительного масла. В него переложить нарезку моркови, перца, фасоли и белой части лука. Обжарить все на большом огне и при помешивании в течение 2 минут.

Шаг 2. Обжаренные овощи по своему вкусу посыпать солью с приправами, добавить нарезку куриного филе и так же на большом огне и при помешивании обжарить в течение 7-10 минут.

Шаг 3. Одновременно с обжаркой ингредиентов отварить удон согласно инструкции упаковки. Отваренный удон откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. Добавить в вок тамаго, мелко нашинкованный зеленый лук и сразу переложить отваренный удон.

Шаг 4. Эти ингредиенты залить сливками, аккуратно перемешать и через 2 минуты огонь выключить. Снять пробу и откорректировать вкус.

Шаг 5. Приготовленный удон с курицей и овощами в сливочном соусе разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Лапша удон с курицей и кабачками

Лапша удон с курицей и кабачками будет иметь не очень выраженный вкус, поэтому это блюдо часто дополняется другими овощами или большим набором пряностей. В этом простом рецепте к кабачкам добавим морковь со сладким перцем и готовим удон с соевым соусом.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Лапша удон – 200 гр.

Вода – 1.5 л.

Куриное филе – 1 шт.

Кабачок небольшой – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Соевый соус – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Для подачи:

Кунжут – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты. Куриное филе промыть и обсушить салфеткой. Почистить, промыть и обсушить овощи. Отмерить нужное количество специй.

Шаг 2. Куриное филе нарезать тонкими брусочками. Перец с морковью нарезать тонкой соломкой, а кабачок более толстой соломкой. В глубокой или вок сковороде накалить растительное масло и сначала на большом огне обжарить нарезку куриного филе. Затем к нему переложить нарезку кабачка с овощами и обжарить при постоянном помешивании до полной готовности овощей.

Шаг 3. Одновременно в кастрюле закипятить 1,5 литра воды, добавить немного соли и отварить в течение 7 минут лапшу удон. Затем лапшу откинуть на дуршлаг, ополоснуть холодной водой и переложить в вок к обжаренным ингредиентам. Налить к ним соевый соус, добавить немного соли, аккуратно перемешать и через 3-4 минуты огонь выключить.

Шаг 4. Приготовленную лапшу удон с курицей и кабачками разложить по порционным тарелкам, посыпать кунжутом с мелко нарезанной зеленью и блюдо сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!

Лапша удон с морепродуктами

Лапшу удон с морепродуктами, как изысканное блюдо японской кухни, желательно готовить в сковороде вок и по одной порции. Тогда все компоненты будут прожаренными, а не пропаренными и это во многом определяет вкус блюда. Лапшу удон можно брать и пшеничную, и гречневую, и яичную, а морепродукты берутся в миксте. В этом рецепте готовим удон с креветками и мидиями.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Лапша удон – 140 гр.

Креветки – 100 гр.

Мидии – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зубок.

Имбирь – 1 кусочек размером с зубок чеснока.

Морковь – 30 гр.

Перец болгарский – 50 гр.

Соевый соус – 3 ст.л.

Перец острый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отварить выбранную лапшу удон согласно инструкции на упаковке. Затем ее откинуть на дуршлаг и обязательно промыть холодной водой.

Шаг 2. Овощи почистить, промыть и насухо вытереть салфеткой. Перец болгарский с морковью нарезать тонкой соломкой, а имбирь с чесноком мелко нарубить ножом.

Шаг 3. Порционно подготовить мидии и креветки.

Шаг 4. В вок или глубокой сковороде хорошо разогреть две ложки растительного масла и переложить чеснок с имбирем.

Шаг 5. Обжарить их при постоянном помешивании в течение 30 секунд.

Шаг 6. Затем переложить в вок морепродукты и обжарить так же на большом огне и при помешивании в течение двух минут.

Шаг 7. Важно, чтобы вес сок полностью выпарился.

Шаг 8. Затем в вок переложить нарезку перца с морковью и жарить 2 минуты.

Шаг 9. Обжаренные ингредиенты залить соевым соусом и добавить по вкусу острый перец.

Шаг 10. Переложить в вок отваренную лапшу, перемешать, прогреть в течение 1-2 минут и огонь выключить. Приготовленную лапшу удон с морепродуктами переложить на порционную тарелку, дополнить зеленью и сразу горячей подать к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить лапшу удон с грибами

Лапша удон с грибами готовится достаточно просто, быстро и будет у вас самостоятельным вторым блюдом, особенно в посту. К лапше удон с грибами добавляется набор овощей и в этом рецепте берем цукини, морковь, сладкий перец и помидор. Грибы и овощи жарим по отдельности, а затем все соединяем с отваренной лапшой. Основное время уходит на подготовку и нарезку ингредиентов.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Лапша удон – 300 гр.

Шампиньоны – 350 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Цукини – 200 гр.

Морковь – 140 гр.

Помидоры – 240 гр.

Перец болгарский – 150 гр.

Соевый соус – 8 ст.л.

Масло кунжутное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу

Белый кунжут – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить овощи для блюда. Их почистить, промыть и измельчить на тонкую соломку. Мелко нарубить чеснок. Шампиньоны нарезать тонкими слайсами. Одновременно отварить в большом количестве подсоленной воды и согласно инструкции, лапшу удон.

Шаг 2. Отваренную лапшу удон откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.

Шаг 3. В отдельной сковороде разогреть кунжутное масло и обжарить на нем половину измельченного чеснока до появления его аромата.

Шаг 4. Затем к чесноку переложить слайсы шампиньонов и обжарить на огне чуть больше среднего в течение 5 минут. Грибы посыпать солью и пожарить еще 2 минуты.

Шаг 5. В другой глубокой или вок сковороде обжарить так же на кунжутном масле остальной чеснок, добавить нарезку кабачка с морковью и пожарить на среднем огне при помешивании в течение 5 минут.

Шаг 6. К этим овощам переложить нарезку сладкого перца с помидорами, посолить, поперчить и пожарить еще 3 минуты, так же при постоянном помешивании.

Шаг 7. К обжаренным овощам переложить жареные шампиньоны, отваренную лапшу удон, залить все соевым соусом, аккуратно перемешать и через 1-2 минуты огонь выключить.

Шаг 8. Приготовленную лапшу удон с грибами разложить по порционным тарелкам, посыпать белым кунжутом и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Лапша удон с индейкой

Лапша удон с индейкой готовится просто, быстро, имеет высокие вкусовые качества и блюдо получается достаточно диетическим. Для вкусного блюда важна тонкая нарезка овощей и индейки, чтобы эти ингредиенты быстро прожарились и сохранилась их хрустящая текстура. Важным ингредиентом азиатского аромата и вкуса блюда будет смесь соусов терияки и соевого.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Лапша удон – 200 гр.

Филе индейки – 300 гр.

Морковь – 100 гр.

Перец болгарский – 150 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Соус терияки – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Для подачи:

Белый кунжут – по вкусу.

Лук зеленый – ½ пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить и разложить на столе все ингредиенты для блюда. Заранее разморозить филе индейки, промыть, удалить сухожилия и мясо нарезать тонкими полосками. Овощи почистить, промыть и нарезать тонкой соломкой.

Шаг 2. Закипятить в кастрюле чистую воду и отварить в ней лапшу удон, как указано в инструкции упаковки.

Шаг 3. В отдельную посуду переложить нарезку индейки, залить соевым соусом с ложкой растительного масла, перемешать и оставить на 10 минут для маринования.

Шаг 4. Отваренную лапшу откинуть на дуршлаг и промыть под холодной водой. В вок посуде накалить на большом огне растительное масло. На нем и в течение 3 минут обжарить маринованную нарезку индейки до румяного цвета.

Шаг 5. Затем к ней переложить нарезку овощей и обжарить так же на большом огне и при помешивании в течение 3 минут. Переложить в вок отваренную лапшу, добавить немного соуса терияки, перемешать и огонь через минуту выключить. Снять пробу и по своему вкусу блюдо посолить.

Шаг 6. Приготовленную лапшу удон с индейкой разложить по порционным тарелкам, дополнить белым кунжутом с нарезкой зелени и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!