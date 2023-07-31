Лаваш с начинкой – это вкусное, универсальное и несложное в исполнении угощение. Такую закуску можно приготовить со сладкой начинкой, мясной, рыбной или любой другой по вашему вкусу. Лучшие кулинарные идеи вы найдете в нашей подборке из десяти простых и вкусных рецептов рулетов из лаваша с пошаговыми фотографиями.

Лаваш с начинкой из творожного сыра и красной рыбы

Лаваш с начинкой из творожного сыра и красной рыбы – это яркая и невероятно вкусная закуска для домашнего или праздничного стола. Приготовить угощение можно за считанные минуты. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Лаваш 1 шт.

Сыр творожный 1 банка

Форель 150 гр. (слабосоленой)

Огурец 1 шт.

Капуста пекинская для украшения

Петрушка для украшения

Шаги 15 мин.

Лаваш с начинкой готовится быстро и просто. Лист лаваша выкладываем на рабочую поверхность. Равномерно выкладываем на него творожный сыр. С помощью ножа или лопатки распределяем творожный сыр тонким слоем по всему периметру. Филе красной рыбы режем на небольшие кусочки. Раскладываем филе по лавашу. Тонкими пластинками разделываем огурец. Также раскладываем его по лавашу. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Убираем в холодильник для пропитки. Лаваш с начинкой из творожного сыра и красной рыбы готов. Нарезайте закуску и выкладывайте ее на блюдо с листьями пекинской капусты, украсив свежей зеленью.

Лаваш с начинкой из крабовых палочек, яиц и сыра

Лаваш с начинкой из крабовых палочек, яиц и сыра порадует вас насыщенным вкусом и питательными свойствами. Такое угощение подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш – 100 гр.

Палочки крабовые – 400 гр.

Сыр сливочный – 150 гр.

Сыр гауда – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Куриные яйца заранее отвариваем.

Шаг 2. Отварные яйца натираем на крупной терке. Так же поступаем с твердым сыром.

Шаг 3. Натираем на терке и крабовые палочки.

Шаг 4. Расстилаем лаваш на рабочую поверхность. Обмазываем его сливочным сыром и посыпаем измельченным укропом.

Шаг 5. Равномерно распределяем яйца, крабовые палочки и твердый сыр.

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем для пропитки в холодильник, примерно, на 1 час.

Шаг 7. Лаваш с начинкой из крабовых палочек, яиц и сыра готов. Нарезайте угощение и подавайте к столу!

Рулет из лаваша с курицей и морковью по-корейски

Рулет из лаваша с курицей и морковью по-корейски порадует вас насыщенным вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Такое угощение точно разнообразит привычное меню. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Лаваш плотный – 4 листа.

Филе куриное – 200 гр.

Морковь по-корейски – 250 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Укроп – 1 ветка.

Петрушка – 1 ветка.

Сметана – 250 гр.

Майонез – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе, даем ему остыть и режем на мелкие кусочки. Можно разделить на волокна.

Шаг 2. Мелко рубим укроп и петрушку.

Шаг 3. Соединяем сметану с майонезом. Перемешиваем.

Шаг 4. Обмазываем лист лаваша смесью из сметаны и майонеза.

Шаг 5. Раскладываем по лавашу куриное филе.

Шаг 6. Накрываем заготовку вторым лавашом, обмазываем его смесью. Выкладываем морковь по-корейски. Ее лучше нарезать кусочками помельче.

Шаг 7. Снова кладем лаваш. Обмазываем сметаной и майонезом, посыпаем зеленью.

Шаг 8. Кладем еще лаваш. Обмазываем соусом и посыпаем сыром, натертым на мелкую терку.

Шаг 9. Плотно сворачиваем заготовку и кладем ее в холодильник для пропитки.

Шаг 10. Рулет из лаваша с курицей и морковью по-корейски готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Лаваш с творожной начинкой

Лаваш с творожной начинкой – это оригинальное лакомство для вашего стола. Такое блюдо можно подавать на завтрак, в качестве перекуса или вместе с чашечкой горячего чая. На кулинарный процесс вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Лаваш – 2 листа.

Творог – 340 гр.

Яйцо – 2 шт.

Крупа манная – 2 ст.л.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Желток яичный – для обмазывания.

Молоко – 2 ст.л.

Кунжут – по вкусу.

Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем творог, яйца. Добавляем сахар и соль. Тщательно вымешиваем.

Шаг 2. В полученную массу добавляем манную крупу.

Шаг 3. Снова все перемешиваем и оставляем на 5 минут для разбухания крупы.

Шаг 4. Лаваш режем на одинаковые прямоугольники.

Шаг 5. На край каждого прямоугольника кладем немного начинки.

Шаг 6. Сворачиваем заготовки в аккуратные рулеты.

Шаг 7. Рулеты перекладываем в форму для запекания. Обмазываем смесью из желтка и молока. Посыпаем кунжутом и корицей. Выпекаем 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 8. Лаваш с творожной начинкой готов. Можно пробовать!

Лаваш с курицей и грибами

Лаваш с курицей и грибами – это питательная и невероятно вкусная закуска для оригинального домашнего перекуса. Приготовить угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Ваши близкие не смогут устоять.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш – 2 листа.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Филе куриное – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Чеснок – 3 зубчика.

Майонез – 4 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Затем обжариваем на растительном масле до легкого румянца.

Шаг 2. Промываем грибы и так же режем небольшим кубиком. Жарим до готовности вместе с луком.

Шаг 3. Мелко рубим ножом куриное филе, солим и перчим.

Шаг 4. До румянца обжариваем куриное филе.

Шаг 5. Тонкими пластинками нарезаем помидоры.

Шаг 6. Для соуса измельчаем любым удобным способом чеснок.

Шаг 7. Соединяем майонез, чеснок, измельченный зеленый лук. Вымешиваем.

Шаг 8. Обмазываем листы лаваша соусом. Кладем сюда обжаренные продукты и помидоры.

Шаг 9. Складываем заготовки конвертиками.

Шаг 10. Лаваш с курицей и грибами готов. Можно подавать к столу в холодном виде или обжарить на сковороде.

Рулет из лаваша со сладкой начинкой

Рулет из лаваша со сладкой начинкой – это аппетитное лакомство, которое послужит отличным решением для семейных завтраков, перекусов и чаепитий. Порадуйте себя и близких интересным угощением. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Яблоко – 3 шт.

Изюм – по вкусу.

Сахар – 3 ст.л.

Ванилин – 1,5 гр.

Желток яичный – 1 шт.

Сметана – 2 ч.л.

Масло сливочное – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем яблоки и режем их небольшим кубиком.

Шаг 2. Выкладываем яблоки в сковороду со сливочным маслом. Обжариваем в течение 2-3 минут.

Шаг 3. Добавляем 2 чайные ложки сахара и предварительно промытый изюм. Жарим еще 3-4 минуты.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем яичный желток, сметану, чайную ложку сахара и ванилин. Хорошенько вымешиваем.

Шаг 5. Лист лаваша обмазываем смесью из сметаны и желтка.

Шаг 6. Равномерно раскладываем яблоки с изюмом.

Шаг 7. Подгибаем края и сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Шаг 8. Перекладываем рулет в форму для выпекания. Обмазываем оставшейся смесью.

Шаг 9. Выпекаем угощение около 20-30 минут при температуре 170 градусов.

Шаг 10. Рулет из лаваша со сладкой начинкой готов. Подавайте к столу с чашечкой чая!

Лаваш с рыбными консервами

Лаваш с рыбными консервами – это оригинальная и невероятно вкусная закуска для домашнего стола. Приготовить угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Сардины в масле – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сыр плавленый – 1 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Лук зеленый – 2 пера.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лист лаваша обмазываем майонезом и посыпаем измельченным зеленым луком.

Шаг 2. Посыпаем лаваш тертыми отварными яйцами.

Шаг 3. Также посыпаем тертым плавленым сыром.

Шаг 4. Рыбную консерву разминаем вилкой или режем ножом.

Шаг 5. Выкладываем сардины на лаваш.

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Убираем его в холодильник для пропитки.

Шаг 7. Лаваш с рыбными консервами готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Лаваш с начинкой из колбасы и сыра

Лаваш с начинкой из колбасы и сыра – это сытная и невероятно вкусная закуска для быстрого домашнего перекуса. Приготовить угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Ваши близкие не смогут устоять.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Лаваш тонкий большой – 1 шт.

Колбаса – 70 гр.

Сыр твердый – 70 гр.

Майонез – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Лист лаваша разрезаем на прямоугольники.

Шаг 3. Мелкими брусочками режем колбасу, натираем на терке сыр. Складываем ингредиенты в глубокой миске. Дополняем их майонезом.

Шаг 4. Перемешиваем продукты для начинки.

Шаг 5. Взбиваем куриное яйцо с солью и черным молотым перцем.

Шаг 6. Кладем начинку в форме треугольника на край каждого кусочка лаваша.

Шаг 7. Сворачиваем заготовки в аккуратные треугольники.

Шаг 8. Опускаем угощения в яичную смесь. Обжариваем их в сковороде на растительном масле до румянца.

Шаг 9. Лаваш с начинкой из колбасы и сыра готов. Можно подавать к столу и пробовать!

Рулет из лаваша с фаршем

Рулет из лаваша с фаршем порадует вас насыщенным вкусом, сочностью и питательными свойствами. Такое угощение точно разнообразит привычное домашнее меню. Обязательно попробуйте приготовить аппетитный рулет по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Фарш мясной – 400 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Желток яичный – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Кунжут – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук мелко режем ножом, морковь натираем на терке.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество мясного фарша.

Шаг 3. Обжариваем фарш в сковороде с растительным маслом до изменения цвета. Солим, перчим, посыпаем гранулированным чесноком и постоянно помешиваем.

Шаг 4. Добавляем к фаршу лук и морковь.

Шаг 5. Перемешиваем, добавляем сметану и тушим до готовности.

Шаг 6. Лаваш складываем в два слоя и выкладываем сюда мясную начинку.

Шаг 7. Посыпаем заготовку зеленью.

Шаг 8. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и перекладываем его в форму для запекания.

Шаг 9. Обмазываем яичным желтком и посыпаем кунжутом.

Шаг 10. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 11. Рулет из лаваша с фаршем готов. Подавайте к столу!

Лаваш с курицей и овощами

Лаваш с курицей и овощами – это питательная, полезная и невероятно вкусная закуска для оригинального домашнего перекуса. Приготовить яркое блюдо совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и родных!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 2 шт.

Филе куриное – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – 5 перьев.

Огурец соленый – 2 шт.

Укроп – 0,5 пучка.

Перец болгарский – 1 шт.

Салат листовой – 100 гр.

Майонез – 150 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности.

Шаг 2. Нарезаем остуженное филе небольшими кусочками.

Шаг 3. Очищаем болгарский перец от семян и режем небольшими брусочками.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук.

Шаг 5. Мелко рубим промытый и обсушенный зеленый лук.

Шаг 6. Так же поступаем с укропом.

Шаг 7. Очищаем от кожицы соленые огурцы и режем их тонкими пластинками.

Шаг 8. Кусочки куриного филе отправляем в блендер и измельчаем.

Шаг 9. В глубокой миске соединяем измельченную курицу и все измельченные ингредиенты. Солим, перчим, заправляем майонезом и перемешиваем. Оставляем немного майонеза для лаваша.

Шаг 10. Тонким слоем обмазываем лаваш оставшимся майонезом.

Шаг 11. Выкладываем сюда салатные листочки.

Шаг 12. Равномерно распределяем массу из курицы и овощей.

Шаг 13. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Шаг 14. Заворачиваем рулет в пленку. Убираем в холодильник для пропитки, примерно, на 1 час.

Шаг 15. Лаваш с курицей и овощами готов. Угощайтесь!