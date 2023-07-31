Лаваш с начинкой

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Лаваш с начинкой – это вкусное, универсальное и несложное в исполнении угощение. Такую закуску можно приготовить со сладкой начинкой, мясной, рыбной или любой другой по вашему вкусу. Лучшие кулинарные идеи вы найдете в нашей подборке из десяти простых и вкусных рецептов рулетов из лаваша с пошаговыми фотографиями.

Лаваш с начинкой из творожного сыра и красной рыбы

Лаваш с начинкой из творожного сыра и красной рыбы – это яркая и невероятно вкусная закуска для домашнего или праздничного стола. Приготовить угощение можно за считанные минуты. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Лаваш с начинкой

Ингредиенты –+4 порц.

  • Лаваш 1 шт.
  • Сыр творожный 1 банка
  • Форель 150 гр. (слабосоленой)
  • Огурец 1 шт.
  • Капуста пекинская  для украшения
  • Петрушка  для украшения

Шаги 15 мин.

  1. Лаваш с начинкой

    Лаваш с начинкой готовится быстро и просто. Лист лаваша выкладываем на рабочую поверхность.

  2. Лаваш с начинкой

    Равномерно выкладываем на него творожный сыр.

  3. Лаваш с начинкой

    С помощью ножа или лопатки распределяем творожный сыр тонким слоем по всему периметру.

  4. Лаваш с начинкой

    Филе красной рыбы режем на небольшие кусочки.

  5. Лаваш с начинкой

    Раскладываем филе по лавашу.

  6. Лаваш с начинкой

    Тонкими пластинками разделываем огурец.

  7. Лаваш с начинкой

    Также раскладываем его по лавашу.

  8. Лаваш с начинкой

    Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Убираем в холодильник для пропитки.

  9. Лаваш с начинкой

    Лаваш с начинкой из творожного сыра и красной рыбы готов. Нарезайте закуску и выкладывайте ее на блюдо с листьями пекинской капусты, украсив свежей зеленью.

Лаваш с начинкой из крабовых палочек, яиц и сыра

Лаваш с начинкой из крабовых палочек, яиц и сыра порадует вас насыщенным вкусом и питательными свойствами. Такое угощение подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш – 100 гр.
  • Палочки крабовые – 400 гр.
  • Сыр сливочный – 150 гр.
  • Сыр гауда – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Куриные яйца заранее отвариваем.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. Отварные яйца натираем на крупной терке. Так же поступаем с твердым сыром.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Натираем на терке и крабовые палочки.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. Расстилаем лаваш на рабочую поверхность. Обмазываем его сливочным сыром и посыпаем измельченным укропом.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. Равномерно распределяем яйца, крабовые палочки и твердый сыр.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем для пропитки в холодильник, примерно, на 1 час.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Лаваш с начинкой из крабовых палочек, яиц и сыра готов. Нарезайте угощение и подавайте к столу!

Лаваш с начинкой

Рулет из лаваша с курицей и морковью по-корейски

Рулет из лаваша с курицей и морковью по-корейски порадует вас насыщенным вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Такое угощение точно разнообразит привычное меню. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Лаваш плотный – 4 листа.
  • Филе куриное – 200 гр.
  • Морковь по-корейски – 250 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Укроп – 1 ветка.
  • Петрушка – 1 ветка.
  • Сметана – 250 гр.
  • Майонез – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе, даем ему остыть и режем на мелкие кусочки. Можно разделить на волокна.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. Мелко рубим укроп и петрушку.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Соединяем сметану с майонезом. Перемешиваем.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. Обмазываем лист лаваша смесью из сметаны и майонеза.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. Раскладываем по лавашу куриное филе.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Накрываем заготовку вторым лавашом, обмазываем его смесью. Выкладываем морковь по-корейски. Ее лучше нарезать кусочками помельче.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Снова кладем лаваш. Обмазываем сметаной и майонезом, посыпаем зеленью.

Лаваш с начинкой

Шаг 8. Кладем еще лаваш. Обмазываем соусом и посыпаем сыром, натертым на мелкую терку.

Лаваш с начинкой

Шаг 9. Плотно сворачиваем заготовку и кладем ее в холодильник для пропитки.

Лаваш с начинкой

Шаг 10. Рулет из лаваша с курицей и морковью по-корейски готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Лаваш с начинкой

Лаваш с творожной начинкой

Лаваш с творожной начинкой – это оригинальное лакомство для вашего стола. Такое блюдо можно подавать на завтрак, в качестве перекуса или вместе с чашечкой горячего чая. На кулинарный процесс вы не потратите много времени и сил. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 листа.
  • Творог – 340 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крупа манная – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Желток яичный – для обмазывания.
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Кунжут – по вкусу.
  • Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем творог, яйца. Добавляем сахар и соль. Тщательно вымешиваем.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. В полученную массу добавляем манную крупу.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Снова все перемешиваем и оставляем на 5 минут для разбухания крупы.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. Лаваш режем на одинаковые прямоугольники.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. На край каждого прямоугольника кладем немного начинки.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Сворачиваем заготовки в аккуратные рулеты.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Рулеты перекладываем в форму для запекания. Обмазываем смесью из желтка и молока. Посыпаем кунжутом и корицей. Выпекаем 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Лаваш с начинкой

Шаг 8. Лаваш с творожной начинкой готов. Можно пробовать!

Лаваш с начинкой

Лаваш с курицей и грибами

Лаваш с курицей и грибами – это питательная и невероятно вкусная закуска для оригинального домашнего перекуса. Приготовить угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Ваши близкие не смогут устоять.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 листа.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Филе куриное – 250 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Затем обжариваем на растительном масле до легкого румянца.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. Промываем грибы и так же режем небольшим кубиком. Жарим до готовности вместе с луком.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Мелко рубим ножом куриное филе, солим и перчим.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. До румянца обжариваем куриное филе.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. Тонкими пластинками нарезаем помидоры.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Для соуса измельчаем любым удобным способом чеснок.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Соединяем майонез, чеснок, измельченный зеленый лук. Вымешиваем.

Лаваш с начинкой

Шаг 8. Обмазываем листы лаваша соусом. Кладем сюда обжаренные продукты и помидоры.

Лаваш с начинкой

Шаг 9. Складываем заготовки конвертиками.

Лаваш с начинкой

Шаг 10. Лаваш с курицей и грибами готов. Можно подавать к столу в холодном виде или обжарить на сковороде.

Лаваш с начинкой

Рулет из лаваша со сладкой начинкой

Рулет из лаваша со сладкой начинкой – это аппетитное лакомство, которое послужит отличным решением для семейных завтраков, перекусов и чаепитий. Порадуйте себя и близких интересным угощением. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Яблоко – 3 шт.
  • Изюм – по вкусу.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Ванилин – 1,5 гр.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Сметана – 2 ч.л.
  • Масло сливочное – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем яблоки и режем их небольшим кубиком.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. Выкладываем яблоки в сковороду со сливочным маслом. Обжариваем в течение 2-3 минут.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Добавляем 2 чайные ложки сахара и предварительно промытый изюм. Жарим еще 3-4 минуты.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. В глубокой миске соединяем яичный желток, сметану, чайную ложку сахара и ванилин. Хорошенько вымешиваем.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. Лист лаваша обмазываем смесью из сметаны и желтка.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Равномерно раскладываем яблоки с изюмом.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Подгибаем края и сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Лаваш с начинкой

Шаг 8. Перекладываем рулет в форму для выпекания. Обмазываем оставшейся смесью.

Лаваш с начинкой

Шаг 9. Выпекаем угощение около 20-30 минут при температуре 170 градусов.

Лаваш с начинкой

Шаг 10.  Рулет из лаваша со сладкой начинкой готов. Подавайте к столу с чашечкой чая!

Лаваш с начинкой

Лаваш с рыбными консервами

Лаваш с рыбными консервами – это оригинальная и невероятно вкусная закуска для домашнего стола. Приготовить угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Сардины в масле – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр плавленый – 1 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Лук зеленый – 2 пера.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лист лаваша обмазываем майонезом и посыпаем измельченным зеленым луком.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. Посыпаем лаваш тертыми отварными яйцами.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Также посыпаем тертым плавленым сыром.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. Рыбную консерву разминаем вилкой или режем ножом.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. Выкладываем сардины на лаваш.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Убираем его в холодильник для пропитки.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Лаваш с рыбными консервами готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Лаваш с начинкой

Лаваш с начинкой из колбасы и сыра

Лаваш с начинкой из колбасы и сыра – это сытная и невероятно вкусная закуска для быстрого домашнего перекуса. Приготовить угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Ваши близкие не смогут устоять.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий большой – 1 шт.
  • Колбаса – 70 гр.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. Лист лаваша разрезаем на прямоугольники.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Мелкими брусочками режем колбасу, натираем на терке сыр. Складываем ингредиенты в глубокой миске. Дополняем их майонезом.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. Перемешиваем продукты для начинки.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. Взбиваем куриное яйцо с солью и черным молотым перцем.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Кладем начинку в форме треугольника на край каждого кусочка лаваша.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Сворачиваем заготовки в аккуратные треугольники.

Лаваш с начинкой

Шаг 8. Опускаем угощения в яичную смесь. Обжариваем их в сковороде на растительном масле до румянца.

Лаваш с начинкой

Шаг 9. Лаваш с начинкой из колбасы и сыра готов. Можно подавать к столу и пробовать!

Лаваш с начинкой

Рулет из лаваша с фаршем

Рулет из лаваша с фаршем порадует вас насыщенным вкусом, сочностью и питательными свойствами. Такое угощение точно разнообразит привычное домашнее меню. Обязательно попробуйте приготовить аппетитный рулет по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Кунжут – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук мелко режем ножом, морковь натираем на терке.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество мясного фарша.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Обжариваем фарш в сковороде с растительным маслом до изменения цвета. Солим, перчим, посыпаем гранулированным чесноком и постоянно помешиваем.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. Добавляем к фаршу лук и морковь.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. Перемешиваем, добавляем сметану и тушим до готовности.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Лаваш складываем в два слоя и выкладываем сюда мясную начинку.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Посыпаем заготовку зеленью.

Лаваш с начинкой

Шаг 8. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и перекладываем его в форму для запекания.

Лаваш с начинкой

Шаг 9. Обмазываем яичным желтком и посыпаем кунжутом.

Лаваш с начинкой

Шаг 10. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 180 градусов.

Лаваш с начинкой

Шаг 11. Рулет из лаваша с фаршем готов. Подавайте к столу!

Лаваш с начинкой

Лаваш с курицей и овощами

Лаваш с курицей и овощами – это питательная, полезная и невероятно вкусная закуска для оригинального домашнего перекуса. Приготовить яркое блюдо совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и родных!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 2 шт.
  • Филе куриное – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лук зеленый – 5 перьев.
  • Огурец соленый – 2 шт.
  • Укроп – 0,5 пучка.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Салат листовой – 100 гр.
  • Майонез – 150 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности.

Лаваш с начинкой

Шаг 2. Нарезаем остуженное филе небольшими кусочками.

Лаваш с начинкой

Шаг 3. Очищаем болгарский перец от семян и режем небольшими брусочками.

Лаваш с начинкой

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук.

Лаваш с начинкой

Шаг 5. Мелко рубим промытый и обсушенный зеленый лук.

Лаваш с начинкой

Шаг 6. Так же поступаем с укропом.

Лаваш с начинкой

Шаг 7. Очищаем от кожицы соленые огурцы и режем их тонкими пластинками.

Лаваш с начинкой

Шаг 8. Кусочки куриного филе отправляем в блендер и измельчаем.

Лаваш с начинкой

Шаг 9. В глубокой миске соединяем измельченную курицу и все измельченные ингредиенты. Солим, перчим, заправляем майонезом и перемешиваем. Оставляем немного майонеза для лаваша.

Лаваш с начинкой

Шаг 10. Тонким слоем обмазываем лаваш оставшимся майонезом.

Лаваш с начинкой

Шаг 11. Выкладываем сюда салатные листочки.

Лаваш с начинкой

Шаг 12. Равномерно распределяем массу из курицы и овощей.

Лаваш с начинкой

Шаг 13. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Лаваш с начинкой

Шаг 14. Заворачиваем рулет в пленку. Убираем в холодильник для пропитки, примерно, на 1 час.

Лаваш с начинкой

Шаг 15. Лаваш с курицей и овощами готов. Угощайтесь!

Лаваш с начинкой

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