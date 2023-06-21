Лазанья «Домашняя»

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Описание приготовления:

На упаковках листов для лазаньи всегда указывается нужно ли их предварительно отваривать и сколько времени, поэтому всегда читайте инструкцию. Фарш для лазаньи вы можете взять свой любимый, а тертый пармезан всегда можно заменить на любимый твердый сыр.

Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Макароны
Блюдо: Горячие блюда / Лазанья
География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш смешанный 500 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Томатная паста 2 Ст. ложки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Листы для лазаньи 9 Штук
  • Масло сливочнoe 30 Грамм
  • Мука 2 Ст. ложки
  • Молоко 250-300 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Пармезан тертый 3-4 Ст. ложек

Количество порций 4

Калорийность

246 ккал

Калорийность

10 г

Белки

14 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лазанья "Домашняя"»

Лазанья "Домашняя"

Приготовьте все ингредиенты для приготовления лазаньи.

Лазанья "Домашняя"

Нарежьте лук мелким кубиком, обжарьте в небольшом количестве растительного масла, добавьте измельченный чеснок, держите еще минуту.

Лазанья "Домашняя"

Переложите в сковороду фарш, обжаривайте его вместе с луком минут 15, постоянно разбивая комочки деревянной ложкой.

Лазанья "Домашняя"

Добавьте томатное пюре и воду из чайника, размешайте, тушите фарш на умеренном огне минут 10, посолите и поперчите его по вкусу.

Лазанья "Домашняя"

Растопите в сотейнике сливочное масло, всыпьте муку, размешайте.

Лазанья "Домашняя"

Влейте молоко, быстро перемешайте венчиком, чтобы не образовались комочки. Как только белый соус начнет густеть, тоже слегка посолите его и поперчите.

Лазанья "Домашняя"

Отварите листы лазаньи минуты по 2-3 в слегка подсоленной воде.

Лазанья "Домашняя"

Смажьте дно огнеупорной формы белым соусом.

Лазанья "Домашняя"

Выложите листы лазаньи слегка внахлест, на них выложите половину фарша в томатном соусе.

Лазанья "Домашняя"

Полейте слой фарша небольшим количеством белого соуса, присыпьте пармезаном.

Лазанья "Домашняя"

Повторите слой еще раз, сверху выложите оставшиеся листы лазаньи, их щедро полейте оставшимся белым соусом и присыпьте пармезаном. Отправьте форму в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут в режиме "верх/низ".

Лазанья "Домашняя"

Нарежьте готовую домашнюю лазанью на порционные куски и подавайте к столу как самостоятельное блюдо.

Лазанья "Домашняя"

Сочная, сытная и невероятно вкусная домашняя лазанья готова! Приятного аппетита!

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