Описание приготовления:
На упаковках листов для лазаньи всегда указывается нужно ли их предварительно отваривать и сколько времени, поэтому всегда читайте инструкцию. Фарш для лазаньи вы можете взять свой любимый, а тертый пармезан всегда можно заменить на любимый твердый сыр.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Макароны
Блюдо: Горячие блюда / Лазанья
География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Фарш смешанный 500 Грамм
- Лук 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Листы для лазаньи 9 Штук
- Масло сливочнoe 30 Грамм
- Мука 2 Ст. ложки
- Молоко 250-300 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Пармезан тертый 3-4 Ст. ложек
Количество порций 4
Калорийность
246 ккал
Калорийность
10 г
Белки
14 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лазанья "Домашняя"»
Приготовьте все ингредиенты для приготовления лазаньи.
Нарежьте лук мелким кубиком, обжарьте в небольшом количестве растительного масла, добавьте измельченный чеснок, держите еще минуту.
Переложите в сковороду фарш, обжаривайте его вместе с луком минут 15, постоянно разбивая комочки деревянной ложкой.
Добавьте томатное пюре и воду из чайника, размешайте, тушите фарш на умеренном огне минут 10, посолите и поперчите его по вкусу.
Растопите в сотейнике сливочное масло, всыпьте муку, размешайте.
Влейте молоко, быстро перемешайте венчиком, чтобы не образовались комочки. Как только белый соус начнет густеть, тоже слегка посолите его и поперчите.
Отварите листы лазаньи минуты по 2-3 в слегка подсоленной воде.
Смажьте дно огнеупорной формы белым соусом.
Выложите листы лазаньи слегка внахлест, на них выложите половину фарша в томатном соусе.
Полейте слой фарша небольшим количеством белого соуса, присыпьте пармезаном.
Повторите слой еще раз, сверху выложите оставшиеся листы лазаньи, их щедро полейте оставшимся белым соусом и присыпьте пармезаном. Отправьте форму в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут в режиме "верх/низ".
Нарежьте готовую домашнюю лазанью на порционные куски и подавайте к столу как самостоятельное блюдо.
Сочная, сытная и невероятно вкусная домашняя лазанья готова! Приятного аппетита!