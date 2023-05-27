Описание приготовления:

Листья для лазаньи можно купить практически в любом магазине, а вот фарш лучше приготовить дома из нежирной свинины, курицы, индейки или говядины. Состав фарша зависит только от вашего предпочтения. Подавать лазанью нужно в горячем виде, посыпав нарезанной зеленью.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Макароны

Блюдо: Горячие блюда / Лазанья

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Фарш 350 Грамм (говядина и свинина)

Пармезан 150 Грамм

Томатна паста 2 Ст. ложки

Вода 2 Ст. ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Лук репчатый 100 Грамм

Прованские травы 1/2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Мука 75 Грамм

Масло сливочнoe 60 Грамм

Молоко 400 Миллилитров

Мускатный молотый орех 1/2 Чайных ложки

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

212 ккал

Калорийность

11 г

Белки

15 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лазанья с молоком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лазаньи с молоком.

Репчатый лук почистите и мелко порежьте. Обжарьте репчатый лук в растительном масле на среднем огне в течение 5-7 минут.

В сковороду с луком добавьте мясной фарш, томатную пасту и прованские травы.

Все посолите, поперчите, перемешайте и обжаривайте фарш на среднем огне под крышкой до готовности. Фарш должен полностью приготовиться, а жидкость выпариться.

В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Отварите каждый лист лазаньи в кипящей воде в течение 5 минут.

В другой сковороде растопите сливочное масло, всыпьте муку и, перемешивая, жарьте все в течение 2-3 минут на среднем огне.

Интенсивно мешая венчиком, влейте молоко. Перемешайте массу до однородности без комочков.

Добавьте в соус мускатный орех, соль и варите на среднем огне, мешая, до загустения.

В подходящую форму для запекания выложите на дно немного соуса и на него один лист пасты.

Лист лазаньи смажьте соусом и выложите ровным слоем часть фарша.

Сыр натрите на средней терке. Посыпьте фарш частью сыра.

Повторите слои, пока не кончатся листы пасты. Верхним слоем должен стать лист лазаньи.

Смажьте верх оставшимся соусом и посыпьте остатками сыра.

Готовьте лазанью с молоком в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до готовности. Спустя время достаньте готовую лазанью, дайте ей постоять 5 минут и подавайте к столу.

Приятного аппетита!