Лазанья с молоком

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Описание приготовления:

Листья для лазаньи можно купить практически в любом магазине, а вот фарш лучше приготовить дома из нежирной свинины, курицы, индейки или говядины. Состав фарша зависит только от вашего предпочтения. Подавать лазанью нужно в горячем виде, посыпав нарезанной зеленью.

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Макароны
Блюдо: Горячие блюда / Лазанья
География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш 350 Грамм (говядина и свинина)
  • Пармезан 150 Грамм
  • Томатна паста 2 Ст. ложки
  • Вода 2 Ст. ложки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
  • Лук репчатый 100 Грамм
  • Прованские травы 1/2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Мука 75 Грамм
  • Масло сливочнoe 60 Грамм
  • Молоко 400 Миллилитров
  • Мускатный молотый орех 1/2 Чайных ложки
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

212 ккал

Калорийность

11 г

Белки

15 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лазанья с молоком»

Лазанья с молоком

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лазаньи с молоком.

Лазанья с молоком

Репчатый лук почистите и мелко порежьте. Обжарьте репчатый лук в растительном масле на среднем огне в течение 5-7 минут.

Лазанья с молоком

В сковороду с луком добавьте мясной фарш, томатную пасту и прованские травы.

Лазанья с молоком

Все посолите, поперчите, перемешайте и обжаривайте фарш на среднем огне под крышкой до готовности. Фарш должен полностью приготовиться, а жидкость выпариться.

Лазанья с молоком

В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Отварите каждый лист лазаньи в кипящей воде в течение 5 минут.

Лазанья с молоком

В другой сковороде растопите сливочное масло, всыпьте муку и, перемешивая, жарьте все в течение 2-3 минут на среднем огне.

Лазанья с молоком

Интенсивно мешая венчиком, влейте молоко. Перемешайте массу до однородности без комочков.

Лазанья с молоком

Добавьте в соус мускатный орех, соль и варите на среднем огне, мешая, до загустения.

Лазанья с молоком

В подходящую форму для запекания выложите на дно немного соуса и на него один лист пасты.

Лазанья с молоком

Лист лазаньи смажьте соусом и выложите ровным слоем часть фарша.

Лазанья с молоком

Сыр натрите на средней терке. Посыпьте фарш частью сыра.

Лазанья с молоком

Повторите слои, пока не кончатся листы пасты. Верхним слоем должен стать лист лазаньи.

Лазанья с молоком

Смажьте верх оставшимся соусом и посыпьте остатками сыра.

Лазанья с молоком

Готовьте лазанью с молоком в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до готовности. Спустя время достаньте готовую лазанью, дайте ей постоять 5 минут и подавайте к столу.

Лазанья с молоком

Приятного аппетита!

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