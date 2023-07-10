Лазанья — это традиционное итальянское блюдо, представляющее собой слоеную запеканку. Листы теста чередуются с соусом болоньезе и бешамель. Блюдо получается сочным и необыкновенно аппетитным. Подают его в горячем виде. Сырная корочка доставляет особое удовольствие. Приготовление хоть и длительное, но достаточно простое.

Классическая лазанья с фаршем в духовке

Классическая лазанья с фаршем в духовке – сытное и вкусное блюдо, которое может быть хорошим вариантом для праздничного ужина или семейного обеда. Приготовление лазаньи освоит даже новичок, если следовать указанной инструкции. Лазанья хороша, как в только что приготовленном виде, так и разогретом состоянии.

Ингредиенты –+4 порц.

Листы лазаньи готовые 10 шт.

Фарш мясной 500 гр.

Чеснок 2 зуб.

Томатный соус 150 гр.

Базилик свежий по желанию

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 500 гр.

Масло оливковое 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Сахар-песок ½ ст.л.

Масло сливочное 60 гр.

Мука 2.5 ст.л.

Молоко коровье 750 мл.

Вода ½ ст.

Шаги 90 мин.

Лазанья очень просто готовится в домашних условиях. Подготавливаем ингредиенты. Натираем сыр, используя мелкую или крупную терку по усмотрению. Включаем разогрев духового шкафа на 200°С. Очищаем чеснок и раздавливаем дольки ножом. В раскаленную сковородку с растительным маслом забрасываем чеснок и жарим буквально минуту. Когда масло пропитается чесночным вкусом, выгружаем фарш. Обжарив 5 минут, присыпаем специями. К полуготовому фаршу выливаем томатный соус и полстакана очищенной воды. Перемешав и доведя до кипения, томим соус полчаса. Соус болоньезе готов. В сотейник выгружаем сливочное масло и распускаем его. Высыпаем муку и хорошенько перемешиваем до полного соединения. Постепенно вливаем молоко и вымешиваем, пока не останется комочков. Солим и перчим. Увариваем не более 7-ми минут до загустения. Убрав с плиты, даем остыть. Соус бешамель готов. Емкость для запекания щедро смазываем растительным или сливочным маслом. По дну распределяем небольшое количество соуса бешамель. Сверху застилаем листами лазаньи. Листы кладем сухие или предварительно замачиваем в теплой воде на 15 минут, чтобы в последующем сократить время приготовления. Пропитываем тонким слоем болоньезе. Присыпаем натертым сыром. Пропитываем соусом бешамель и проделываем те же манипуляции. Когда все слои соберем, сверху кладем листы лазаньи, поливаем соусом бешамель и посыпаем оставшимся сыром. Перемещаем в горячий духовой шкаф на 40 минут. После чего аккуратно достаем и делим на порции. Подаем сразу же. Приятного аппетита!

Лазанья с соусом бешамель в домашних условиях

Лазанья с соусом бешамель в домашних условиях выглядит восхитительно. Сочное нежное блюдо соберет за столом большую компанию и доставит незабываемое удовольствие. Приготовление блюда простое, но требует определенных временных затрат. С рецептом справится даже новичок.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Листы лазаньи – 10-12 шт.

Говядина – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень (петрушка, укроп, стебель сельдерея) – 0,5 пучка.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Помидоры – 4 шт.

Пармезан – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сухие ароматные травы – по вкусу.

Мускатный орех – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Сливки 20%-33% – 100 мл.

Мука – 1,5 ст.л.

Молоко – 500 мл.

Белое вино – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для изумительного блюда.

Шаг 2. Промыв говядину, обсушиваем и режем на куски. Прокручиваем через мясорубку. Разогреваем оливковое масло в глубоком сотейнике. Выгружаем фарш и жарим около пяти минут.

Шаг 3. Очищаем лук и чеснок. С морковки снимаем кожицу. Чеснок мелко натираем, а лук – рубим. Отправляем к фаршу и обжариваем дальше. Черешковый сельдерей промываем и измельчаем. Выгружаем к мясному соусу.

Шаг 4. Морковку крупно натираем на терке, перекладываем к остальным ингредиентам. Хорошо перемешав, жарим 10 минут. Промытую петрушку мелко рубим и кладем в соус. Солим и перчим. Уравновешиваем сахарным песком. Вливаем вино. Доведя до кипения и прикрыв, томим на минимальном огне.

Шаг 5. Вымытые томаты обдаем кипятком и снимаем кожицу. Достаем семена и вырезаем плодоножку. Мякоть пробиваем блендером. выливаем к фаршу и доливаем не более чем полстакана горячей воды. Вскипятив, приправляем душистыми травами.

Шаг 6. Вливаем сливки. Томим около 2-х часов, чтобы соус превратился в однородную массу. Балансируем вкус специями.

Шаг 7. Снимаем с плиты.

Шаг 8. Готовим продукты для соуса бешамель.

Шаг 9. На сковородке распускаем сливочное масло. После чего кладем 1,5 столовых ложки муки и интенсивно размешиваем.

Шаг 10. К густой массе понемногу вводим молоко и тщательно вымешиваем, не оставляя комочков. Варим не более 12-ти минут до загустения.

Шаг 11. Приправляем мускатным орехом, перцем и солим.

Шаг 12. Берем жаропрочную форму приемлемого размера и листы лазаньи.

Шаг 13. Смазываем форму маслом. Выливаем пару ложек соуса бешамель и размазываем по всей площади. Накрываем листами лазаньи.

Шаг 14. Снова промазываем соусом бешамель.

Шаг 15. Поливаем мясным соусом. Укладываем листы лазаньи, пропитываем соусом бешамель и мясным соусом. Укладываем листы.

Шаг 16. Таким образом собираем все блюдо.

Шаг 17. Завершающий слой пропитываем соусом бешамель и присыпаем измельченным сыром. Помещаем блюдо в прогретую до 220°С духовку. Запекаем 40 минут.

Шаг 18. Аккуратно достаем, придерживая горячую емкость прихватками. Разрезаем на порции. Подаем в горячем виде. Приятного аппетита!

Лазанья с курицей

Лазанья с курицей обладает необыкновенным вкусом. Блюдо получается безумно ароматным с насыщенным вкусом. Нежное угощение станет для вас фаворитом. Несмотря на то, что для начинки используется куриное филе, начинка выходит достаточно сочной. Лазанья выглядит очень аппетитно и подойдет в качестве угощения для праздничного мероприятия.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Листы лазаньи – 250 гр.

Куриное филе – 700 гр.

Грибы – 300 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Зелень – по вкусу.

Помидоры – 500 гр.

Твердый сыр – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса бешамель:

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 5 ст.л.

Молоко – 1 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Очищенный лук ополаскиваем и измельчаем.

Шаг 3. Промыв куриное филе и обсушив, нарезаем мелким кубиком.

Шаг 4. Промыв и почистив грибы, нарезаем кубиками.

Шаг 5. Хорошенько прогреваем сковородку с растительным маслом и выгружаем измельченный лук. Пассеруем до прозрачного состояния.

Шаг 6. К припущенному луку выкладываем нарезанное мясо.

Шаг 7. Обжарив 5 минут, выгружаем грибную нарезку.

Шаг 8. Перемешав, сдабриваем специями.

Шаг 9. Продолжаем готовить в течение четверти часа.

Шаг 10. Промыв и просушив зелень, мелко шинкуем.

Шаг 11. Промытые томаты обдаем кипящей водой, вырезаем плодоножки и снимаем кожицу. Разрезав на сегменты, выгружаем в чашу измельчителя.

Шаг 12. Пробиваем томаты до однородности.

Шаг 13. Засыпаем измельченную зелень.

Шаг 14. С помощью измельчителя прокручиваем пару секунд, чтобы компоненты соединились.

Шаг 15. Готовим соус бешамель. В толстостенную посуду выгружаем сливочное масло. Распускаем на умеренной температуре.

Шаг 16. Засыпаем муку.

Шаг 17. Перемешиваем лопаткой и слегка обжариваем.

Шаг 18. Постепенно добавляем молоко и размешиваем, чтобы разбить комки.

Шаг 19. Посыпаем солью и перцем. Увариваем соус, постоянно помешивая, до густоты.

Шаг 20. На дно огнеупорной формы укладываем листы лазаньи.

Шаг 21. Распределяем половину начинки из грибов и курицы.

Шаг 22. Распределяем половину соуса бешамель.

Шаг 23. Накрываем вторым слоем из листов лазаньи.

Шаг 24. Распределяем остальную начинку из грибов и птицы.

Шаг 25. Пропитываем остатками белого соуса.

Шаг 26. Накрываем листами лазаньи.

Шаг 27. Распределяем томатный соус с зеленью. Перемещаем заготовку в нагретую до 180° духовку. Запекаем блюдо 20 минут.

Шаг 28. Трем сыр, используя терку с крупными отверстиями.

Шаг 29. Спустя время осторожно вынимаем емкость из духовки и щедро посыпаем тертым сыром. Убираем доготавливаться еще на 25 минут.

Шаг 30. Ароматное блюдо делим на порции и подаем в горячем состоянии. Приятного аппетита!

Лазанья с грибами

Лазанья с грибами готовится элементарно. Блюдо подходит для тех, кто не употребляет мясо. Сочная лазанья – отличный вариант для вкусного и сытного обеда. Вместо шампиньонов можно использовать и другие грибы. Вкусно получается с заготовками из лесных экземпляров. Они придают незабываемый аромат блюду.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Листы лазаньи – 3 шт.

Мука пшеничная – 0,5 ст.л.

Шампиньоны – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Масло растительное – по вкусу.

Молоко – 200 мл.

Моцарелла – 150 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мускатный орех – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук промываем и измельчаем. Шампиньоны ополаскиваем, обсушиваем и тонко нарезаем. Вскипятив воду, подсаливаем и опускаем листы лазаньи. Варим около 3-х минут. Натираем на терке сыр. Ставим разогревается духовку до 180°С.

Шаг 2. Размещаем сотейник на огне, кладем сливочное масло и распускаем его. Засыпаем муку и размешиваем, разбивая комочки. Небольшими порциями вливаем молоко, интенсивно вымешивая после каждого приема. Варим до загустения. Приправляем солью, мускатным орехом и перчим. Хорошо размешав, убираем с конфорки. Соус бешамель готов.

Шаг 3. На сковородке прогреваем растительное масло. Кладем лук и пассеруем 5 минут. Выкладываем грибы, солим и перчим. Перемешав, обжариваем 10 минут.

Шаг 4. В подходящую форму кладем соус бешамель и распределяем по всей поверхности. Выкладываем листы лазаньи. Распределяем грибную начинку. Присыпаем сырной стружкой и поливаем соусом. Повторяем все действия, пока не закончатся компоненты. Убираем запекаться на 40 минут.

Шаг 5. Нежную лазанью с душистым ароматом бережно извлекаем из духового шкафа, надев прихватки-рукавички. Размещаем на досточке, слегка даем остыть и нарезаем порционно.

Шаг 6. Раскладываем по тарелкам и презентуем гостям блюдо с идеальной сырной корочкой. Лазанья хороша и в разогретом виде. Приятного аппетита!

Лазанья из кабачков с фаршем в духовке

Лазанья из кабачков с фаршем в духовке представляет собой сбалансированное блюдо. Угощение можно адаптировать в низкокалорийное, если использовать куриный или фарш из индейки, а также сыр и сметану с пониженной жирностью. Несмотря на большое количество компонентов, рецепт достаточно элементарен и выполним даже для новичка.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Фарш – 500 гр.

Помидоры в собственном соку – 400-500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Итальянские травы – 2-3 ч.л.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Сметана – 400 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Петрушка – 0,5 пучка.

Сыр – 300 гр.

Томатная паста – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – щепотка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Можно взять кабачки или цукини.

Шаг 2. Обмытые плоды кабачков протираем от капель и тонко режем ломтиками. Для удобства используем овощечистку или слайсер.

Шаг 3. Складываем нарезку в миску и посыпаем солью. Даем постоять 1 час.

Шаг 4. Очистив лук и чеснок, мелко рубим. Нагреваем сковородку с маслом и забрасываем нарезку. Обжариваем до прозрачности.

Шаг 5. К прозрачным овощам отправляем фарш. Разминаем на кусочки помельче лопаткой. Тушим, пока фарш не побледнеет.

Шаг 6. Приправляем обжарку и готовим, пока не выпарится сок.

Шаг 7. Выливаем консервированные томаты, кладем лаврушку и тщательно перемешиваем. Даем соусу вскипеть, не забывая изредка помешивать. Можно использовать перекрученные свежие томаты или пасту, разведенную кипятком.

Шаг 8. Минимизируем нагрев и томим полчаса под крышкой.

Шаг 9. Кабачки отжимаем от влаги или промакиваем салфетками.

Шаг 10. Ополоснув кабачки, просушиваем их салфетками.

Шаг 11. Натираем сыр. Половину сырной стружки объединяем с яйцом, сметаной и рубленой петрушкой. Приправляем специями и вымешиваем до однородности.

Шаг 12. Берем керамическую форму, на дно кладем соус болоньезе и распределяем по поверхности. Сверху выкладываем слой кабачков.

Шаг 13. Снова укладываем мясной соус, разравнивая лопаткой.

Шок 14. Пропитываем белым соусом и повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты. Количество слоев зависит от размера и высоты формы.

Шаг 15. В заключении сборки засыпаем верхушку сырной стружкой и помещаем готовиться в нагретую духовку на 50 минут при 180°С. В зависимости от техники время готовки может сократиться. В конце приготовления, если духовка поддерживает функцию “Гриль”, переключаем режим и подрумяниваем 5 минут.

Шаг 16. Аккуратно достаем блюдо с золотистой сырной корочкой, для безопасности используем прихватки. Даем немного остудиться, разместив на деревянной доске.

Шаг 17. Нарезаем лазанью на порции. Дегустируем сытное угощение. Приятного аппетита!

Ленивая лазанья с фаршем

Ленивая лазанья с фаршем получается аппетитной и сытной. Сочное блюдо подходит, как для обеда, так и для ужина. Лазанья с лавашем готовится значительно быстрее, чем при использовании листов для блюда. Фарш используем какой угодно – мясной, смешанный или куриный, в зависимости от желаемой калорийности блюда.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Лаваш – 220 гр.

Мясной фарш – 500 гр.

Мука – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Смесь трав – по вкусу.

Помидоры – 1-2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Моцарелла – 100 гр.

Молоко – 400 мл.

Твердый сыр – 100 гр.

Томатный соус – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Мускатный орех – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную луковицу измельчаем и пассеруем на сковородке с растительным маслом.

Шаг 2. Промытые помидоры режем кубиками, удалив плодоножку. Забрасываем к размягченному луку и готовим вместе. Можно использовать томатную пасту.

Шаг 3. К размягченным овощам выкладываем фарш и часто перемешиваем лопаткой, разбивая на кусочки помельче. Приправляем и обжариваем 5 минут.

Шаг 4. Вливаем томатный соус и размешиваем. При необходимости доливаем немного воды и тушим мясную заготовку 5 минут.

Шаг 5. Во второй сковородке распускаем сливочное масло и засыпаем муку. Хорошо перемешав, частями выливаем подогретое молоко и интенсивно размешиваем до исчезновения комков и загустения. При необходимости используем венчик. Солим и сдабриваем мускатным орехом.

Шаг 6. Лаваш режем полосками или квадратами в зависимости от используемой формы и выкладываем в смазанную растительным маслом керамическую форму.

Шаг 7. Кладем мясную смесь и распределяем по поверхности.

Шаг 8. Сверху поливаем соусом бешамель. Выравниваем лопаткой, чтобы соус проник во все места.

Шаг 9. Трем оба вида сыра на терке и посыпаем сверху. Сыр выбираем легкоплавкий, который при остывании остается эластичным.

Шаг 10. Накрываем лавашем и пропитываем его соусом бешамель, хорошенько размазав.

Шаг 11. Распределяем мясную смесь и повторяем все слои сначала.

Шаг 12. В заключении накрываем лавашем, пропитываем соусом и помещаем в прогретый до 180° духовой шкаф на треть часа.

Шаг 13. Спустя время посыпаем измельченным сыром и возвращаем доготавливаться.

Шаг 14. Запекаем еще 10 минут и аккуратно достаем душистое блюдо при помощи силиконовых или тряпичных прихваток. Ставим на деревянную подставку, чтобы не обжечься.

Шик 15. Порезав лазанью на куски, сервируем и дегустируем. Приятного аппетита!

Лазанья с фаршем на сковороде

Лазанья с фаршем на сковороде – безупречный способ приготовления для тех, у кого нет духовки. Блюдо готовится довольно просто. Немного терпения и на вашем столе шикарное угощение. Овощи хорошо сочетаются с любым фаршем. Лазанья выходит сочной и восхитительно аппетитной.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Листы лазаньи – 5-6 шт.

Фарш – 300 гр.

Сельдерей – 2 стебля.

Помидоры – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Российский сыр/сулугуни – 100 гр.

Томатный соус – 300 гр.

Паприка – 1 ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Сполоснув и обработав овощи, начинаем основной процесс.

Шаг 2. Нарезаем овощи кубиками. Если имеется кухонный комбайн, это упростит дело и сэкономит время.

Шаг 3. Листы лазаньи произвольно разламываем. Мельчить не нужно, кусочки должны быть значительного размера.

Шаг 4. Обжариваем нарезку на раскаленной сковородке с растительным маслом.

Шаг 5. Когда овощи станут мягкими, выгружаем к ним фарш и приправы.

Шаг 6. При постоянном перемешивании обжариваем до посветления фарша.

Шаг 7. Когда фарш изменит цвет, сверху укладываем разломанные листы лазаньи.

Шаг 8. Поливаем томатным соусом или разводим томат-пасту кипятком, не забывая сбалансировать вкус сахаром, если паста кислит. Можно заменить протертыми консервированными или свежими помидорами. Присыпав специями, прикрываем и готовим полчаса на самом маленьком пламени.

Шаг 9. Натираем сыр (берем сорт, который хорошо плавится и при застывании остается эластичным) и доводим до готовности, должна образоваться тянущаяся сырная корочка.

Шаг 10. Восхитительное угощение убираем с плиты и делим на порции.

Шаг 11. Распределяем по тарелкам. Приятного аппетита!

Лазанья из лаваша с фаршем

Лазанья из лаваша с фаршем станет прекрасным вариантом для любого мероприятия или повседневного рациона. Блюдо выглядит презентабельно и аппетитно, источает невероятные ароматы, от которых кружится голова и хочется скорее отведать кусочек. Если вы любите макароны по-флотски, лазанья станет вашим фаворитом.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Лаваш – 120 гр.

Мясной фарш – 450 гр.

Помидоры – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Масло растительное – для жарки.

Твердый сыр – 100 гр.

Томатная паста – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса Бешамель:

Молоко – 500 мл.

Масло сливочное – 40 гр.

Мука – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На промасленной горячей сковороде припускаем до прозрачности измельченный лук.

Шаг 2. Забрасываем фарш и готовим при помешивании до изменения цвета мяса и испарения выделившегося сока.

Шаг 3. Томаты ополаскиваем, делаем надрезы и ошпариваем кипятком. После чего обдаем ледяной водой и удаляем кожицу.

Шаг 4. Вырезав плодоножки, пробиваем помидоры в пюре блендером.

Шаг 5. Заливаем томат к мясу, сдабриваем томатной пастой. Размешав, томим до испарения влаги. Соус должен оставаться сочным, но не водянистым. Приправляем специями и измельченным чесноком. По усмотрению сдабриваем пряностями.

Шаг 6. В кастрюльке с двойным дном распускаем сливочное масло.

Шаг 7. Поджариваем муку в растопленном масле.

Шаг 8. Постепенно вливаем подогретое молоко, интенсивно мешаем венчиком. Провариваем соус бешамель до загустения. В завершении сдабриваем солью и перцем.

Шаг 9. Берем квадратную огнеупорную форму и режем лаваш на квадраты. Дно промазываем соусом бешамель, стараясь захватить все уголочки и кладем лист лаваша.

Шаг 10. Снова пропитываем белым соусом, размазывая по всем уголкам.

Шаг 11. Распределяем мясную начинку и повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты.

Шаг 12. Мясную начинку накрываем листом лаваша и пропитываем белым соусом так, чтобы он проник во все места.

Шаг 13. Засыпаем мелкой сырной стружкой по всей верхушке ровным слоем.

Шаг 14. Разогреваем духовку до 180°С. Запекаем лазанью 20 минут. При помощи прихваток вынимаем блюдо.

Шаг 15. Горячее блюдо делим на порционные куски и угощаем домочадцев. Приятного аппетита!

Как приготовить лазанью с фаршем в мультиварке

Как приготовить лазанью с фаршем в мультиварке – вопрос, который сперва может застать врасплох. Однако решается он элементарно. Если нет плиты, это отличный способ порадовать близких любимым блюдом. Есть некоторые нюансы, но все решаемо. Приложить усилия придется, но это того стоит.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 125 гр.

Мясной фарш – 400 гр.

Молоко – 250 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Орех мускатный – щепотка.

Твердый сыр – 120 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив луковицу и измельчив, отправляем в чашу прибора и жарим на растительном масле, включив функцию “Жарка”.

Шаг 2. К прозрачному луку выгружаем фарш и разбиваем комочки лопаткой. Когда фарш побелеет, сдабриваем томатной пастой. Перемешав, томим 15 минут. Сдабриваем приправами. Размешав, перекладываем мясную начинку в миску.

Шаг 3. Протерев или обмыв чашу, распускаем сливочное масло. Всыпаем муку и жарим помешивая. Понемногу выливаем молоко и размешиваем до однородности. Доливаем все молоко, постоянно помешивая.

Шаг 4. Приправляем мускатным орехом и давленым чесноком. Даем загустеть. Отключаем прибор и выливаем бешамель в холодную миску, чтобы прекратить загустение.

Шаг 5. В чашу наливаем фильтрованную воду. Активируем программу “Пар”. Даем воде вскипеть и варим листы лазаньи порциями. перемещаем на тарелку. Важно не переварить изделия. Когда все листы сварятся, выливаем воду. Застилаем чашу фольгой, промазываем белым соусом. Кладем лист лазаньи.

Шаг 6. Укладываем мясную начинку ровным слоем.

Шаг 7. Присыпав тертым сыром, повторяем очередность ингредиентов. Пропитываем заключительный лист лазаньи белым соусом. Засыпаем сыром.

Шаг 8. Свободные края фольги заворачиваем так, чтобы они не касались сыра, закрываем прибор. Переключаем прибор в режим “Выпечка”, активируем таймер на 45 минут.

Шаг 9. Готовое блюдо аккуратно достаем и режем порционно. Сервируем и украшаем по своему усмотрению. Приятного аппетита!

ПП лазанья в домашних условиях

ПП лазанья в домашних условиях – рецепт, который без труда сможет воплотить в жизнь каждый. Низкокалорийное блюдо получается не менее аппетитным чем оригинал. Лазанья хорошо насыщает и доставляет массу незабываемых эмоций и впечатлений. Ароматное сочное блюдо станет фаворитом для тех, кто бережет фигуру.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Армянский лаваш – 100 гр.

Куриный фарш – 200 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Лук – 100 гр.

Морковь – 120 гр.

Сливки 10% – 200 мл.

Твердый сыр – 100 гр.

Томатная паста – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Промываем шампиньоны и режем ломтиками. Очищаем лук и морковку, режем, как нравится. Используем охлажденный фарш или достаем из морозилки и даем оттаять. Мелко натираем на терке сыр. Разогреваем духовку до 180°С.

Шаг 2. Раскалив сковородку, обжариваем грибы, пока не испарится сок. Забрасываем овощную нарезку. Готовим минут 10 до мягкости. Приправляем и хорошо перемешиваем. Снимаем с огня и перекладываем в миску.

Шаг 3. Возвращаем сковороду на конфорку. Жарим фарш до посветления. Перекладываем к нему овощи. Сдабриваем томатом и томим, прикрыв крышкой, пару минут.

Шаг 4. Листы лаваша режем на части, соответствующие размеру формы. Кладем лаваш, распределяем начинку. Присыпаем сыром. Таким образом собираем лазанью. В завершении поливаем сливками и посыпаем сыром. Запекаем 40 минут в прогретой духовке.

Шаг 5. Спустя время достаем блюдо, используя прихватки для безопасности. Нарезаем лазанью порционно.

Шаг 6. Сервируем блюдо, украсив листиком базилика. Приятного аппетита!