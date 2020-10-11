Лечение алкоголизма в Киеве: эффективное избавление от алкозависимости в клинике «Recovery»

Алкоголизм – проблема очень частая, и подкрадывается она незаметно. Сначала мы немного выпиваем по праздникам, потом расслабляемся после сложного трудового дня, лечимся 100 граммами с утра… а дальше картина развивается с учетом индивидуальных особенностей организма конкретного человека. Проще говоря – кто-то может себя контролировать и хоть относительно, но удерживать ситуацию в рамках, а кто-то пускается во все тяжкие. В любом случае алкогольные токсины крайне негативно влияют на психику, нарушая работы жизненно важных органов и систем организма. Как проводится лечение алкоголизма в Киеве в клинике «Recovery», и почему так важно принимать меры, читайте далее.

Первые шаги

Первое, что нужно будет сделать близкому окружению алкоголика и самому зависимому, – это признать проблему. Этап сложный, поскольку редкий пациент признает, что нужно что-то делать. Принудительное лечение возможно, но оно не дает нужных результатов. Первичное добровольное согласие алкоголика может быть очень шатким, поэтому близким человека нужно внимательно следить за ситуацией.

Затем проводится первичная диагностика. Она позволит определить полный перечень симптомов злоупотребления, поставить точный диагноз. Работа с психотерапевтом не обязательна, но желательна – чтобы определить первопричину злоупотреблений, от чего человек бежит, какие проблемы в жизни пытается залить спиртными напитками.

Непосредственно лечение

Терапия алкоголизма предполагает купирование абстинентного синдрома – физически тяжелого состояния, которое побуждает пьющего «подлечиться», и ввергает в бесконечный запойный круг. Способы для этого применяются разные, выбор оптимального осуществляется на первой консультации. Когда данный этап будет успешно пройден, врачи займутся восстановлением разрушенного токсинами организма.

Клиника «Recovery» в Киеве предлагает такие услуги:

кодирование (гипноз и лазерное, подшивка);

выведение из запоев;

лечение пивного алкоголизма;

работа с женским пьянством (тут важнее прорабатывать эмоциональные факторы);

консультирование.

План терапии в каждом случае разрабатывается индивидуально после диагностики. Первичное выведение из запоя в Киеве предлагает в том случае, если больной находится в невменяемом состоянии и отказывается идти на контакт. В остальных случаях начинать лечить алкоголизм можно сразу же. За консультациями к профессиональным наркологам могут обращаться как сами алкоголики, так и их близкие.