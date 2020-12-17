Лечение бронхита у детей. Лор клиника №1

Ваша кроха снова заболела и это видно не вооруженным глазом! Любая мама поспешит избавить плачущего малыша от боли и повышенной температуры. Однако заболевания могут быть разными, а значит и лекарство должно соответствовать определенному заболеванию. Поэтому первое, что мы посоветуем – это вызвать врача, а до его прихода попробуем разобраться, чем же болен ваш ребенок. Всё остальное есть на сайте клиники "ЛОР-клиника номер 1": https://lorklinika1.ru. Или запишите себе номер телефона +7(499)968-91-91.

Обычная диспепсия. Зачастую болеют дети грудного возраста. Этот недуг возникает вследствие Перекорма, Перегрева, Переохлаждения. Распознается при вялом и беспокойном поведении малыша. Ребенок хуже сосет грудь, может появиться рвота и частый (до 5-6 раз) жидкий стул с неприятным запахом. В подобном случае надо кормить ребенка часто, но понемногу.

Отит. Характеризуется острой болью в ушах, головной болью и высокой температурой тела. Возникает чаще после насморка. Груднички становятся беспокойными, трутся головой о подушку, много кричат, берут грудь и тут же с плачем бросают ее. Лечится заболевание ушными каплями и согревающими компрессами. Врач назначает обезболивающий препарат для грудничков.

Ангина. Это воспалительное заболевание глотки и миндалин сопровождается высокой температурой тела, болью и жжением в горле. При детальном рассмотрении можно заметить увеличение миндалин и гнойный налет на них, передние шейные лимфатические узлы увеличены и болезненны. Врачом предписывается постельный режим, обильное питье, антибиотики и жаропонижающие препараты, а также лекарства облегчающие боль в горле. Онлайн-консультацию по данной проблеме можете получить от врачей клиники lorklinika1.ru.

Ринит. Обычный насморк, возникающий у детей при любом воспалении слизистой дыхательных путей. Лечение производится путем очищения носовых ходов с помощью маленького резинового баллона, либо ватных жгутиков и закапывания в нос лекарственных препаратов.

Острый бронхит. Возникает по причине охлаждения, курения взрослых рядом с ребенком, загрязненного воздуха. Не исключено возникновения на фоне ОРВИ. Проявляется подобная болезнь через кашель, боль в груди, повышение температуры тела. Врачи назначают постельный режим, обильное питье и антибиотики.

Температура. Повышение температуры тела сопровождает многие болезни, поскольку это является нормальной реакцией организма на инфекцию. Однако ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и сбивать температуру ниже 38*С. Если же повышенная температура сохраняется в течении трех дней, то имеет смысл вызвать на дом педиатра и до его прихода не давать ребенку жаропонижающих лекарств, чтобы доктору было легче установить диагноз.

Соблюдайте назначения лечащего врача и все у вас наладится!