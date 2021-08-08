Лечение и реабилитация после инсульта

Реабилитация после инсульта

Полное восстановление после инсульта возможно только тогда, когда своевременно назначено лечение. Главное – не упустить время, обращаясь за помощью. Экстренная терапия должна проводиться по грамотно составленной программе, после чего необходимо продолжать лечение, доверив близкого человека надежному специалисту реабилитационного центра.

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Что может привести к инсульту

Инсульт может привести к серьезным последствиям. Неврологические осложнения после инсульта могут иметь много лиц. Посмотрите, что грозит пациентам после инсульта.

Симптомы после инсульта редко прогрессируют, а это означает, что худшим временем для пациента является начало заболевания и время пребывания в больнице. Клиническое состояние пациента во время инсульта является одним из важнейших прогностических факторов, определяющих возможные последствия инсульта.

Если пациент перенес только слабость в работе одной конечности в результате инсульта, очень вероятно, что эти симптомы со временем исчезнут или оставят небольшой след. Однако если пациент полностью парализован, выздоровление и восстановление физической формы будут намного сложнее, но не невозможны.

Физическая подготовка

Физическая подготовка после инсульта часто серьезно нарушается. Пациенты страдают в первую очередь от болезненных мышечных спазмов и их повышенного стабильного напряжения в покое (спастичность). Оба заболевания приводят к проблемам со свободным передвижением. Конечности жесткие, согнуты и не могут выпрямиться. Возникновение этих осложнений во многом зависит от качества медицинской помощи пациенту с момента возникновения инсульта — прежде всего, хорошей реабилитации.

Пациенты с различной степенью тяжести поражают многих пациентов. Есть проблемы с координацией мышц, чтобы ослабить мышцы.

Может потребоваться принимать лекарства для снижения артериального давления, свертываемости крови или холестерина.

Необходимо помнить, что чем раньше начать реабилитацию, тем лучше восстановление утраченных функций и быстрее возвращение к максимально полноценной жизни.