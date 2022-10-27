Лечение рака крови в Израиле по новейшей методике извлечения Т-клеток и их модификации

Еще несколько десятилетий назад рак крови мог стать приговором для пациента, не оставляя ни единого шанса на счастливое будущее. Но сегодня в израильской клинике разработаны уникальные методики, по которым проводят лечение даже самых сложных по степени развития заболеваний онкологического характера. Рак крови считается одним из наиболее агрессивных. Он способен в буквальном смысле выжечь организм за несколько недель. Что делать, если человек столкнулся с таким диагнозом?

Во-первых, исключить панические состояния, поскольку это лишь подарит заболеванию дополнительные силы, которые окажутся изъяты у организма.

Во-вторых, необходимо провести дополнительное обследование у другого врача, чтобы исключить возможность ошибочного диагноза.

В-третьих, современные методы лечения за пределами России предполагают победу над болезнью. Нельзя терять драгоценное время, поскольку это играет не на пользу самому пациенту и его состоянию.

Терапия модифицированными клетками, предварительно взятыми из организма самого больного, — это один из действенных методов, которые используют современные врачи-онкологи в Израиле.

Как проводится лечение CAR-T элементами

Есть определенные нюансы процедуры, от подготовки к которым зависит успех этого мероприятия по сохранению жизни и стабилизации работы всего организма, в котором поселился рак.

Тестирование всего организма. Врачи должны убедиться в том, что человеку подойдет указанный тип лечения, что терапия даст действительно хорошие результаты. Извлечение специальными аппаратными средствами отделенных от кровяной массы лимфоцитов. Эти Т-клеточки и будут материалом для создания вакцины, которая поможет побороть онкологическое заболевание. Шиба — место, где на самом современном оборудовании клиники профессионалы с богатым опытом проведения таких процедур осуществляют модификацию ранее извлеченных Т-клеток. Этап крайне важен, поскольку он дает гарантию того, что в организм в дальнейшем попадут уже измененные элементы, настроенные на полное уничтожение врага, а не в первоначальном состоянии лимфоциты. Манипуляция по принудительному размножению полученного модифицированного материала не менее важна, ведь только большим количеством новых агентов можно вытеснить раковые клетки из организма. Счет идет на миллионы. Проведение химиотерапии. Этот пункт исключать нельзя, ведь в организме человека видоизмененные Т-клетки должны иметь пространство для стремительного размножения и развития, которое пока занято онкологическими образованиями. CAR-измененные лимфоциты возвращают в организм носителя.

Нюансы, присущие терапии, базирующейся на лимфоцитах видоизмененного формата

Стоит отметить, что данный метод используется лишь для определенных типов рака крови. Он не является универсальным спасением при всех формах онкологии. Для CAR-терапии есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать пациентам, обратившимся к этой методике:

в большинстве случаев позволяет добиться ремиссии болезни, если процедура проведена на ранней стадии заболевания;

атака на клетки опухоли происходит на протяжении нескольких месяцев, хотя вводится модифицированные лимфоциты в организм только один раз. Их бурное размножение способствует действию саморегулирования процессов уничтожения раковых клеток;

пациенту необходимо провести в клинике несколько недель, чтобы врач мог контролировать протекающий процесс и справиться с возможными осложнениями в условиях больницы.

В клинике Израиля у пациента с онкологией крови появляется реальный шанс на выздоровление и на продолжение жизни, именно поэтому стоит уже сегодня воспользоваться возможностью спасения, ведь в ситуации с онкологией крови потерянное время играет не на пользу человеку.