Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в санатории «Нива»

Отдых и лечение в санатории показаны всем, кто находится в группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярная терапия позволяет улучшить качество жизни и защитить организм от тяжелых осложнений. Кардиореабилитация — неотъемлемая часть послеоперационного восстановления и лечения хронических заболеваний сердца и сосудов.

Санаторий «Нива» в Ессентуках располагает всем необходимым оборудованием для лечения сердца и сосудов. К тому же здесь созданы все условия для полноценного отдыха в тихой, спокойной обстановке.

Подробный видеообзор санатория «Нива», Ессентуки:

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в санатории «Нива»

Кардиологический профиль лечения в санатории показан при ишемической болезни сердца, заболеваниях периферических артерий и сосудов мозга, ревмокардите, врожденном пороке сердца, тромбозе. Своевременная кардиореабилитация помогает избежать тяжелых осложнений и последствий уже имеющихся заболеваний, повысить качество и длительность жизни.

Программа лечения в санатории «Нива» подбирается индивидуально для каждого пациента. В здравнице можно сдать анализы, сделать ЭКГ и УЗИ сердца. Диетическое питание и питье нарзана назначается в соответствии с основным и сопутствующими заболеваниями. Делается большой упор на общее оздоровление: климатотерапия, ЛФК, бассейн, аэросолярий, аквааэробика, оздоровительная ходьба.

Лечащий врач включает в программу разные процедуры:

бальнеотерапию;

гидропатию;

грязелечение;

аппаратную физиотерапию;

ингаляционную терапию;

фито- и ароматерапию;

спелеотерапию.

Лечение сердечно-сосудистой системы в санатории будет полезно при ожирении, вегето-сосудистой дистонии, гипертонической болезни. Кардиореабилитация необходима после операций и сердечных приступов, постинфарктном синдроме, кардиосклерозе.

Почему стоит выбрать санаторий «Нива»?

При заболеваниях сердца и сосудов отдых в тихом уютном санатории обходим не меньше, чем само лечение. Размеренный ритм жизни, спокойная обстановка, соблюдение правильного режима дня способствуют снятию накопившегося стресса и перенапряжения.

«Нива» — небольшой санаторий для семейного отдыха. Благодаря относительно небольшому количеству номеров здесь практически не бывает очередей и каждому пациенту уделяется достаточно времени и внимания. В здравнице тщательно следят за тем, чтобы питание было вкусным и полезным. Медицинская база регулярно обновляется и пополняется новым оборудованием.

К тому же санаторий находится в центре курортной зоны — в тихом и красивом районе Ессентуков. Благоустроенная территория здравницы и расположенный рядом Лечебный парк идеально подходят для ежедневных прогулок на свежем воздухе.