Лечение зубов в современной стоматологии Беларуси

Стоматология с каждым годом развивается и происходит внедрение все новых технологий, которые помогают людям преодолеть стереотип о том, что поход к стоматологу — это то, чего стоит бояться.

Все новейшие технологии, в статье конечно, охватить очень трудно. Ведь новейшие технологии, традиционно, дорогостоящие и поэтому немного пациентов смогут их оплатить. Особенно в такое сложное время.

Ни для кого не секрет, что большинство людей не любят посещать стоматолога. Процедура не из приятных … Что современная стоматология предлагает таким клиентам?

Очень жаль, что люди, по крайней мере в большинстве, обращаются к врачу только когда что-то заболит, а не приходят на профилактический осмотр. Нелюбовь ходить к стоматологу без причины — это проблема нашего поколения, но надеюсь, что мы с коллегами с этим со временем справимся и преодолеем такой стереотип. Ведь чувство страха проходит до конца только тогда, когда пациент доверяет врачу. Но если у человека был негативный опыт, или ситуация действительно сложная, или же ребенок имеет страх перед лечением зубов, тогда приходит на помощь? В таком случае врачам и пациентам на помощь приходит седация. Так как иначе здесь не справиться. При любой стоматологической процедуре применяется слюноотсос и прочие оборудования, узнать подробнее о них вы можете по ссылке https://medserbel.com/.

Давайте подробней поговорим о том, что такое "седация" и в чем ее особенности.

Седация — это лечение ваших зубчиков, когда вы спите. В этом случае пациент вводится в состояние медикаментозного сна. И человек не чувствует ни страха, ни легких манипуляций врача. Если же вмешательство обширные — удаление нерва с зубчика или еще что-то, тогда еще уместно в области манипуляции применяется анестезия (конечно, если нет противопоказаний).

Чем такой метод отличается от наркоза?

И наркоз, и седация — это медикаментозный сон. Однако, глубина этого сна, количество и доза введенных препаратов значительно отличаются. Во время наркоза пациент ничего не чувствует, даже если его тело разрезают, удаляют какой-то орган и тому подобное. В состоянии же седации человек глубоко и крепко спит, но при этом испытывает сильную боль, реагирует на голос, выполняет команды открыть-закрыть рот. Если пациенту сделать очень больно, он даже может проснуться. Вместо этого, он хорошо спит при условии незначительно болезненных манипуляций. И вообще, во время седации современными препаратами многие пациенты отмечают, что видят хорошие цветные сны. Они просыпаются почти сразу после окончания лечения, имеют хорошее настроение, через 20-30 мин могут ходить самостоятельно без посторонней помощи. При этом пациент избавляется стресса и в дальнейшем легко контактирует с медиками. Это очень важно для детей.

Как вообще пациент вводится в состояние седации?

Таких способов несколько, и они зависят от различных факторов:

пациент — его возраст, особенности, состояние здоровья, пожелания;

врач — его квалификация, предпочтения;

клиника — технические возможности.

Чаще всего пациенту ставят катетер и через него вводят соответствующие препараты. При этом пациент засыпает через 30-40 секунд после начала введения лекарств. Бывает, что пациенту дают маску и он вдыхает газ, который также вызывает медикаментозный сон. Однако, седация с помощью маски и газа неудобно в стоматологии, поскольку ротовая полость — это место, где работает стоматолог и он должен иметь туда хороший доступ.