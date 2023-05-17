Лечо без уксуса на зиму

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Лечо без уксуса на зиму – это невероятно сочная и вкусная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол. Приготовить такое угощение можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из пяти рецептов лечо из болгарского перца и помидоров с пошаговыми фотографиями.

Лечо из болгарского перца и помидоров без уксуса на зиму

Лечо из болгарского перца и помидоров без уксуса на зиму – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу сочную овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Лечо без уксуса на зиму

Ингредиенты –+1.5 л.

  • Перец болгарский 3 кг
  • Помидоры 2 кг
  • Чеснок 1 головка
  • Соль 1.5 ст.л.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Смесь перцев 1 ч.л.

Шаги 80 мин.

  1. Лечо без уксуса на зиму

    Приготовим лечо из болгарского перца и помидоров без уксуса на зиму. Первым делом промываем болгарские перцы и удаляем плодоножки.

  2. Лечо без уксуса на зиму

    Помидоры промываем и делим на две части.

  3. Лечо без уксуса на зиму

    Одну часть ошпариваем, очищаем от кожуры и измельчаем до состояния кашицы.

  4. Лечо без уксуса на зиму

    Нарезаем перец произвольными кусочками.

  5. Лечо без уксуса на зиму

    Кипятим томатную смесь в кастрюле и выкладываем в нее перцы. Варим массу около 10 минут.

  6. Лечо без уксуса на зиму

    Со второй части помидоров также снимаем кожуру. Очищенные плоды делим на дольки.

  7. Лечо без уксуса на зиму

    Отправляем помидоры в общую массу. Томим все вместе около 20 минут.

  8. Лечо без уксуса на зиму

    Дополняем смесь солью, сахаром, смесью перцев и измельченным чесноком.

  9. Лечо без уксуса на зиму

    Перемешиваем. После разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

  10. Лечо без уксуса на зиму

    Лечо из болгарского перца и помидоров без уксуса на зиму готово. Уносите заготовки на хранение.

Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком

Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком порадует вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Морковь – 4 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Черный молотый перец – по вкусу.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся приготовлением лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком. Сперва ошпариваем помидоры, очищаем их от кожуры и измельчаем. Полученную кашицу доводим до кипения в кастрюле и после томим около 20 минут. Добавляем соль, сахар и черный молотый перец.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 2. Очищаем лук и морковь. Первый овощ режем тонкими полукольцами, морковь натираем на терке.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 3. Сразу можно соединить лук с морковью, так как они будут отправляться в общую кастрюлю одновременно.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 4. Очищаем болгарские перцы от семян и плодоножек.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 5. Режем перцы небольшой соломкой.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 6. К томатной смеси отправляем лук и морковь. Томим около 20 минут.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 7. После сюда отправляем болгарские перцы. Тушим еще 20 минут. Периодически помешиваем содержимое.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 8. Присоединяем к массе измельченный чеснок, укроп и вливаем растительное масло. Перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 10. Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком готово. Убирайте на хранение.

Лечо без уксуса на зиму

Лечо без уксуса и масла на зиму

Лечо без уксуса и масла на зиму – это интересная заготовка для вашего стола, которая ярко разнообразит домашнее меню. Готовое угощение порадует насыщенным вкусом и сочностью. Подавайте к столу с хлебом, любимыми гарнирами или горячими мясными или рыбными блюдами.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,8 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Помидоры – 6 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Укроп – 0,5 пучка.
  • Перец острый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разделяем томаты для приготовления лечо без уксуса и масла на зиму. Два килограмма оставляем целыми. Остальные делим на дольки, складываем их в кастрюлю и ставим на плиту для закипания.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 2. В это время промываем перцы, очищаем их от семян и плодоножек.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 3. Помидоры в кастрюле томим на среднем огне.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 4. В это время заливаем кипятком целые помидоры, чтобы в дальнейшем снять с них кожуру.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 5. Помидоры дольками прикрываем крышкой.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 6. Оставляем томиться на 30 минут.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 7. За это время масса станет жидкой и почти однородной.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 8. Болгарские перцы нарезаем соломкой.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 9. Целые помидоры очищаем от кожуры.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 10. Очищенные плоды погружаем в кипящую томатную смесь.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 11. Опускаем сюда болгарский перец и солим по вкусу.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 12. На этом этапе можно добавить острый перец (по желанию).

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 13. Кипятим массу 15 минут и дополняем измельченной зеленью.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 14. Перемешиваем содержимое. В это время стерилизуем банки и кипятим крышки.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 15. Заготовку кипятим еще 5 минут. Выключаем огонь.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 16. Разливаем угощение по банкам, закатываем и даем полностью остыть.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 17. Лечо без уксуса и масла на зиму готово. Храните в прохладном сухом месте.

Лечо без уксуса на зиму

Лечо с томатной пастой без уксуса на зиму

Лечо с томатной пастой без уксуса на зиму отличается насыщенным вкусом и интересным ароматом. Такое сочное угощение дополнит мясные и рыбные блюда. Также такое угощение можно просто есть с хлебом. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Паста томатная – 0,5 кг.
  • Вода – 1,5 л.
  • Сахар – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Кислота лимонная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основу для приготовления лечо с томатной пастой без уксуса на зиму. В кастрюле вымешиваем томатную пасту с водой, дополняем солью, сахаром и лимонной кислотой. Последний ингредиент добавляем по желанию.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 2. Нарезаем соломкой болгарский перец и опускаем его в томатную смесь.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 3. Доводим заготовку до кипения.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 4. После варим 10 минут на умеренном огне.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 5. Разливаем горячий продукт по стерилизованным банкам.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 6. Закатываем их закаточным ключом.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 7. Переворачиваем заготовки вверх дном, укрываем пледом и оставляем до полного остывания.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 8. Лечо с томатной пастой без уксуса на зиму готово. Можно убирать на хранение.

Лечо без уксуса на зиму

Лечо с растительным маслом без уксуса на зиму

Лечо с растительным маслом без уксуса на зиму выходит невероятно сочным, вкусным и аппетитным. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 2 кг.
  • Помидоры – 3 кг.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.
  • Масло растительное – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления лечо с растительным маслом без уксуса на зиму промываем томаты, очищаем их от плодоножек.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 2. Разделываем овощ на дольки. После прокручиваем через мясорубку или измельчаем с помощью блендера.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 3. Варим томатную массу 40 минут после закипания. Периодически помешиваем.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 4. В это время промываем болгарский перец. Очищаем его от семян и плодоножек.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 5. Нарезаем небольшими кусочками.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 6. Отмеряем необходимое количество сахара.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 7. Отправляем сахар вместе с солью в томатную массу.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 8. Отмеряем растительное масло.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 9. Опускаем в томатную массу нарезанный перец и выливаем масло.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 10. Снова доводим содержимое до кипения.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 11. Варим 15 минут, постоянно помешивая.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 12. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем остывать, прикрыв полотенцем или другим материалом.

Лечо без уксуса на зиму

Шаг 13. Лечо с растительным маслом без уксуса на зиму готово. Уносите на хранение.

Лечо без уксуса на зиму

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