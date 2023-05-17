Лечо без уксуса на зиму – это невероятно сочная и вкусная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол. Приготовить такое угощение можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из пяти рецептов лечо из болгарского перца и помидоров с пошаговыми фотографиями.

Лечо из болгарского перца и помидоров без уксуса на зиму

Лечо из болгарского перца и помидоров без уксуса на зиму – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу сочную овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+1.5 л.

Перец болгарский 3 кг

Помидоры 2 кг

Чеснок 1 головка

Соль 1.5 ст.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Смесь перцев 1 ч.л.

Шаги 80 мин.

Приготовим лечо из болгарского перца и помидоров без уксуса на зиму. Первым делом промываем болгарские перцы и удаляем плодоножки. Помидоры промываем и делим на две части. Одну часть ошпариваем, очищаем от кожуры и измельчаем до состояния кашицы. Нарезаем перец произвольными кусочками. Кипятим томатную смесь в кастрюле и выкладываем в нее перцы. Варим массу около 10 минут. Со второй части помидоров также снимаем кожуру. Очищенные плоды делим на дольки. Отправляем помидоры в общую массу. Томим все вместе около 20 минут. Дополняем смесь солью, сахаром, смесью перцев и измельченным чесноком. Перемешиваем. После разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками. Лечо из болгарского перца и помидоров без уксуса на зиму готово. Уносите заготовки на хранение.

Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком

Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком порадует вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг.

Помидоры – 1,5 кг.

Лук репчатый – 4 шт.

Морковь – 4 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Черный молотый перец – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся приготовлением лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком. Сперва ошпариваем помидоры, очищаем их от кожуры и измельчаем. Полученную кашицу доводим до кипения в кастрюле и после томим около 20 минут. Добавляем соль, сахар и черный молотый перец.

Шаг 2. Очищаем лук и морковь. Первый овощ режем тонкими полукольцами, морковь натираем на терке.

Шаг 3. Сразу можно соединить лук с морковью, так как они будут отправляться в общую кастрюлю одновременно.

Шаг 4. Очищаем болгарские перцы от семян и плодоножек.

Шаг 5. Режем перцы небольшой соломкой.

Шаг 6. К томатной смеси отправляем лук и морковь. Томим около 20 минут.

Шаг 7. После сюда отправляем болгарские перцы. Тушим еще 20 минут. Периодически помешиваем содержимое.

Шаг 8. Присоединяем к массе измельченный чеснок, укроп и вливаем растительное масло. Перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Шаг 10. Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком готово. Убирайте на хранение.

Лечо без уксуса и масла на зиму

Лечо без уксуса и масла на зиму – это интересная заготовка для вашего стола, которая ярко разнообразит домашнее меню. Готовое угощение порадует насыщенным вкусом и сочностью. Подавайте к столу с хлебом, любимыми гарнирами или горячими мясными или рыбными блюдами.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,8 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг.

Помидоры – 6 кг.

Соль – по вкусу.

Кинза – 1 пучок.

Укроп – 0,5 пучка.

Перец острый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разделяем томаты для приготовления лечо без уксуса и масла на зиму. Два килограмма оставляем целыми. Остальные делим на дольки, складываем их в кастрюлю и ставим на плиту для закипания.

Шаг 2. В это время промываем перцы, очищаем их от семян и плодоножек.

Шаг 3. Помидоры в кастрюле томим на среднем огне.

Шаг 4. В это время заливаем кипятком целые помидоры, чтобы в дальнейшем снять с них кожуру.

Шаг 5. Помидоры дольками прикрываем крышкой.

Шаг 6. Оставляем томиться на 30 минут.

Шаг 7. За это время масса станет жидкой и почти однородной.

Шаг 8. Болгарские перцы нарезаем соломкой.

Шаг 9. Целые помидоры очищаем от кожуры.

Шаг 10. Очищенные плоды погружаем в кипящую томатную смесь.

Шаг 11. Опускаем сюда болгарский перец и солим по вкусу.

Шаг 12. На этом этапе можно добавить острый перец (по желанию).

Шаг 13. Кипятим массу 15 минут и дополняем измельченной зеленью.

Шаг 14. Перемешиваем содержимое. В это время стерилизуем банки и кипятим крышки.

Шаг 15. Заготовку кипятим еще 5 минут. Выключаем огонь.

Шаг 16. Разливаем угощение по банкам, закатываем и даем полностью остыть.

Шаг 17. Лечо без уксуса и масла на зиму готово. Храните в прохладном сухом месте.

Лечо с томатной пастой без уксуса на зиму

Лечо с томатной пастой без уксуса на зиму отличается насыщенным вкусом и интересным ароматом. Такое сочное угощение дополнит мясные и рыбные блюда. Также такое угощение можно просто есть с хлебом. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг.

Паста томатная – 0,5 кг.

Вода – 1,5 л.

Сахар – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Кислота лимонная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основу для приготовления лечо с томатной пастой без уксуса на зиму. В кастрюле вымешиваем томатную пасту с водой, дополняем солью, сахаром и лимонной кислотой. Последний ингредиент добавляем по желанию.

Шаг 2. Нарезаем соломкой болгарский перец и опускаем его в томатную смесь.

Шаг 3. Доводим заготовку до кипения.

Шаг 4. После варим 10 минут на умеренном огне.

Шаг 5. Разливаем горячий продукт по стерилизованным банкам.

Шаг 6. Закатываем их закаточным ключом.

Шаг 7. Переворачиваем заготовки вверх дном, укрываем пледом и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Лечо с томатной пастой без уксуса на зиму готово. Можно убирать на хранение.

Лечо с растительным маслом без уксуса на зиму

Лечо с растительным маслом без уксуса на зиму выходит невероятно сочным, вкусным и аппетитным. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 2 кг.

Помидоры – 3 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Масло растительное – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления лечо с растительным маслом без уксуса на зиму промываем томаты, очищаем их от плодоножек.

Шаг 2. Разделываем овощ на дольки. После прокручиваем через мясорубку или измельчаем с помощью блендера.

Шаг 3. Варим томатную массу 40 минут после закипания. Периодически помешиваем.

Шаг 4. В это время промываем болгарский перец. Очищаем его от семян и плодоножек.

Шаг 5. Нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 6. Отмеряем необходимое количество сахара.

Шаг 7. Отправляем сахар вместе с солью в томатную массу.

Шаг 8. Отмеряем растительное масло.

Шаг 9. Опускаем в томатную массу нарезанный перец и выливаем масло.

Шаг 10. Снова доводим содержимое до кипения.

Шаг 11. Варим 15 минут, постоянно помешивая.

Шаг 12. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем остывать, прикрыв полотенцем или другим материалом.

Шаг 13. Лечо с растительным маслом без уксуса на зиму готово. Уносите на хранение.