Лечо из болгарского перца с мёдом

Существует 1000 и 1 способ приготовления лечо. Некоторые используют в качестве главного ингредиента для этого блюда кабачки, другие — баклажаны. В традиционном же рецепте принято готовить лечо из болгарского перца с добавлением томатов.

Мы решили поделиться классической технологией, но с небольшой изюминкой. В качестве дополнительного компонента для домашнего лечо советуем добавить ложку мёда. Это сделает закуску просто волшебной. Ее рецепт будут выпрашивать все, кто попробует данное блюдо из сладкого перца с мёдом. В этом нет никаких сомнений!

Как приготовить лечо из болгарского перца

Если вы не хотите, чтобы лечо получилось очень острое, советуем правильно обработать жгучий перец перед добавлением к остальным ингредиентам. Удалите его семена. Только затем всыпайте овощ к болгарскому перцу. В результате лишняя острота не будет присутствовать в вашей заготовке.

Ингредиенты

Болгарский перец3 кг Помидор2 кг Чеснок1 шт. Перец чили1 шт. Соль2 ст. л. Сахар100 г Мёд1 ст. л. Подсолнечное масло100 мл Яблочный уксус70 мл

Приготовление

Тщательно промойте томаты. Пропустите их через мясорубку. Перелейте томатную смесь в кастрюлю. Отправьте ее на плиту. После закипания варите смесь из помидоров в течение получаса на слабом огне. Хорошенько промойте сладкий перец. Удалите плодоножку и семена. Нарежьте его короткой соломкой. Добавьте перец к помидорам. Хорошенько перемешайте. Варите всё еще 10 минут под крышкой.Очистите чеснок. Пропустите его через пресс или натрите на мелкой терке. Промойте острый перец. Нарежьте его колечками. Добавьте чеснок и жгучий перец к томатной смеси. Тщательно перемешайте. Добавьте соль и сахар. Влейте подсолнечное масло, яблочный уксус и жидкий мёд. Тщательно перемешайте. Накройте крышкой и варите еще 5 минут.Затем разложите овощную смесь по стерилизованным банкам. Плотно закройте их крышками. Переверните банки вверх дном. Укутайте их одеялом и оставьте на кухне до полного остывания.

Вкуснее лечо вам еще точно не приходилось пробовать. Готовится оно просто, получается в меру острым и сладеньким. Идеальный вариант закуски для любого застолья (праздничного или будничного).