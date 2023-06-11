Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму – это оригинальный способ заготовить сезонные домашние овощи и наслаждаться их ярким вкусом на протяжении всех снежных месяцев. В данном рецепте, томатный сок выступает связующим звеном, которое объединяет все компоненты в одно целое, соответственно, закуска получается невероятно гармоничной, вкусно и ароматной. И если раньше вы готовили лечо другим способом, то обязательно попробуйте данную вариацию!

Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму «Пальчики оближешь»

Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму «Пальчики оближешь» — это закуска, с приготовлением которой справится абсолютно каждый! Благодаря использованию овощного сока, вам не придется возиться с измельчением томатов, используя блендер либо мясорубку.

Ингредиенты –+6 порц.

Томатный сок 1 л.

Перец болгарский 1.5 кг

Уксус столовый 9% 100 мл.

Сахар-песок 150 гр.

Соль 1.5 ст.л.

Чеснок 5 зуб.

Шаги 40 мин.

Как заготовить лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму? Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое. Промываем перчики, режем на 4 части и вычищаем семена и белые перегородки. Зубки чеснока нарезаем небольшими кубиками. В сотейник выливаем томатный сок и добавляем уксус, соль и сахар – доводим до кипения. Выкладываем овощи. Провариваем компоненты около 15-20 минут, после закипания. Распределяем лечо по стерилизованным банкам и закатываем металлическими крышками. После остывания убираем заготовки в место хранения. Приятного аппетита!

Лечо из болгарского перца с томатным соком без стерилизации на зиму

Лечо из болгарского перца с томатным соком без стерилизации на зиму – это аппетитная и очень вкусная закрутка, которая разлетается с полок погреба в первую очередь, благодаря своим потрясающим вкусовым характеристикам и непревзойденному аромату. Исходя из этого, заранее рекомендуем готовить с запасом!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 40-60 мин.

Порции – 20-25.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 4,5 кг.

Морковка – 3 шт.

Луковицы – 3 шт.

Помидоры – 3,2-3,5 кг.

Сахар-песок – 6 ст.л.

Соль – 4 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Масло подсолнечное – ½ ст.

Перец душистый горошком – 5-7 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые помидоры надрезаем, как показано на фото и кладем в кипяток на несколько минут.

Шаг 2. Воду сливаем и удаляем кожицу, нарезаем ломтиками.

Шаг 3. Морковку измельчаем при помощи терки для моркови по-корейски.

Шаг 4. Вычищаем семенную коробочку из болгарского перца, мякоть нарезаем произвольными кусочками.

Шаг 5. Дольки томатов измельчаем в сок погружным блендером.

Шаг 6. В кастрюлю подходящего размера высыпаем морковь и перец. Слегка увариваем и добавляем полукольца репчатого лука.

Шаг 7. Доводим овощи до кипения и заливаем томатным соком, также вводим подсолнечное масло, соль, сахарный песок и душистый перец.

Шаг 8. Варим ингредиенты 15-20 минут и вливаем столовый уксус.

Шаг 9. Расфасовываем лечо по заранее простерилизованным банкам и остужаем в перевернутом виде. Приятного аппетита!

Лечо из перца с томатным соком и чесноком

Лечо из перца с томатным соком и чесноком – это невероятно ароматная закуска, которая придется по вкусу даже тем, кто скептически относится к зимним заготовкам такого рода. Чеснок придает овощам легкую нотку пикантности и делает их вкус в разы насыщеннее и ароматнее.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Перец сладкий – 0,7 кг.

Чеснок – 3 зуб.

Сок томатный – 500 мл.

Соль – 25 гр.

Сахар-песок – 70 гр.

Уксус столовый 9% – 50 мл.

Лист лавра – 2 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно промываем болгарские перцы и даем им время обсохнуть.

Шаг 2. Любым удобным способом стерилизуем банки и крышки.

Шаг 3. Каждый перчик режем пополам и удаляем хвостик и семена.

Шаг 4. Томатный сок переливаем в кастрюлю и добавляем соль, горошины черного перца, лавр, уксус, сахарный песок, перец горошком и рубленый чеснок – при периодическом помешивании доводим до кипения.

Шаг 5. Провариваем состав на протяжении 15-20 минут, следя за тем, чтобы перец не потерял свою форму.

Шаг 6. Выкладываем лечо в подготовленные банки и плотно закупориваем. Готовьте и получайте удовольствие!

Лечо из перца с томатным соком, луком и морковью

Лечо из перца с томатным соком, луком и морковью – это классика венгерской кухни, которую каждая хозяйка готовит по-своему, так как четкой рецептуры просто не существует. Рекомендуем вам обратить внимание на этот рецепт, так как закуска действительно получается безумно вкусно и питательной!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Сок томатный – 1 л.

Перец болгарский – 1 кг.

Лук – 1 кг.

Морковка – 1 кг.

Масло растительное – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 6% – 120 мл.

Лист лавра – 1-2 шт.

Перец черный горошком – 5-7 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи промываем и очищаем, переходим к нарезке: репчатый лук и мякоть сладкого перца режем полукольцами, морковь измельчаем при помощи терки.

Шаг 2. Овощное ассорти заливаем томатным соком и растительным маслом, всыпаем соль и сахар – помещаем на сильное пламя.

Шаг 3. Также добавляем специи и доводим состав до кипения, томим 50-60 минут, а за 10 минут до готовности вливаем яблочный уксус и перемешиваем.

Шаг 4. Расфасовываем лечо по стерильным банкам и закатываем под ключ.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Лечо из перцев и кабачков с томатным соком на зиму

Лечо из перца и кабачков с томатным соком на зиму – это очень вкусная, но в то же время, простая и быстрая в приготовлении заготовка, которая будет вас радовать своим ароматом на протяжении всех холодных месяцев. Для готовки советуем брать молодые кабачки, а не переросшие.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4 л.

Ингредиенты:

Сок томатный – 1 л.

Кабачки – 2 кг.

Перец болгарский – 7 шт.

Лук – 10 шт.

Для маринада:

Масло подсолнечное – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Соль – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сладкий перец, кабачки и лук очищаем от кожицы, семян, шелухи и режем на кубики одинакового размера.

Шаг 2. В кастрюле готовим маринад с добавлением соли, сахара, подсолнечного масла и уксуса.

Шаг 3. Вливаем томатный сок.

Шаг 4. В кипящий маринад забрасываем кусочки кабачка и провариваем в течение 5-7 минут.

Шаг 5. Забрасываем лук и перец – мешаем и прогреваем еще около 6 минут.

Шаг 6. Спустя 10-15 минут перекладываем кипящее лечо в стерильные банки и закатываем. Ставим на крышки и оборачиваем в покрывало на сутки. Приятного аппетита!