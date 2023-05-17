Лечо из перца и баклажанов на зиму

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Лечо из перца и баклажанов на зиму – это аппетитная, сочная и яркая заготовка, которая точно разнообразит ваше домашнее меню. Такое угощение можно подавать к горячим блюдам или просто есть с хлебом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями.

Лечо из перца и баклажанов на зиму «Пальчики оближешь»

Лечо из перца и баклажанов на зиму «Пальчики оближешь» порадует вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Ингредиенты –+1 л.

  • Баклажан ½ кг
  • Перец болгарский 2 шт.
  • Помидоры ⅓ кг
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Масло растительное 40 мл.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

  1. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Для того чтобы приготовить лечо из перца и баклажанов на зиму «Пальчики оближешь», подготовим необходимые продукты. Овощи можно сразу промыть, при необходимости, очистить.

  2. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Срезаем хвостики с баклажанов. Нарезаем их небольшими кусочками, солим, перемешиваем и оставляем на время. Простая процедура уберет лишнюю горечь овоща. Дальше его промываем от соли и используем в приготовлении.

  3. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Очищенный репчатый лук разделываем тонкими полукольцами. Обжариваем их в сковороде с толстым дном на растительном масле. Готовим до мягкости.

  4. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Помидоры измельчаем в блендере и перекладываем в кастрюлю с луком. Предварительно овощ можно ошпарить и освободить от кожуры. На ваше усмотрение.

  5. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Очищенный от семян болгарский перец режем тонкой соломкой. Отправляем ингредиент в кастрюлю.

  6. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Выкладываем в общую массу подготовленные баклажаны.

  7. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Дополняем продукты солью, сахаром, черным молотым перцем и измельченным чесноком.

  8. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Перемешиваем содержимое и томим под крышкой на медленном огне. Тушим 30 минут после закипания. В конце вливаем столовый уксус и перемешиваем.

  9. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в теплый материал и оставляем до полного остывания.

  10. Лечо из перца и баклажанов на зиму

    Лечо из перца и баклажанов на зиму «Пальчики оближешь» готово. Убирайте заготовку на хранение.

Лечо из перца, помидоров и баклажанов на зиму

Лечо из перца, помидоров и баклажанов на зиму выходит невероятно сочным, вкусным и аппетитным. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Помидоры – 3 кг.
  • Сахар – 150 гр.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Чеснок – 50 гр.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рецепт лечо из перца, помидоров и баклажанов на зиму очень простой. Для начала подготовим необходимые ингредиенты и промоем их под водой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 2. С помидоров срезаем плодоножки. Дальше плоды прокручиваем через мясорубку. Полученную массу сразу перекладываем в большую кастрюлю и ставим на плиту. Устанавливаем небольшой огонь.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 3. Баклажаны режем небольшой аккуратной соломкой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 4. Соломку из баклажан отправляем в кастрюлю с томатной массой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 5. Очищенные от семян перцы также режем соломкой и выкладываем в кастрюлю.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 6. Перемешиваем содержимое, доводим до кипения и после томим около 15 минут.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 7. Добавляем в массу соль.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 8. Высыпаем указанное количество сахара.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 9. Вливаем столовый уксус и растительное масло.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 10. Выкладываем сюда измельченную петрушку с чесноком. Можно измельчить продукты и вымесить их с растительным маслом. Так вкуснее.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 11. Перемешиваем овощную массу и даем ей потомиться еще около 10 минут.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 12. Разливаем угощение по стерилизованным стеклянным банкам.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 13. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем и даем полностью остыть при комнатной температуре.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 14. Лечо из перца, помидоров и баклажанов на зиму готово. Убирайте на длительное хранение в подходящее место.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Лечо из болгарского перца, баклажанов и томатной пасты

Лечо из болгарского перца, баклажанов и томатной пасты отличается насыщенным вкусом и невероятной сочностью. Такое угощение можно подавать в качестве закуски или использовать в приготовлении других домашних блюд. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Перец болгарский – 4 шт.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Паста томатная – 3-4 ст.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Уксус 9% – 30 мл.
  • Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом приготовления лечо из болгарского перца, баклажанов и томатной пасты подготовим нужные продукты, промоем их под водой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 2. В кастрюле соединяем томатную пасту с чистой водой. Хорошо перемешиваем смесь.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 3. Дальше приступаем к нарезке овощей. Баклажан и морковь режем брусочками, репчатый лук – тонкими полукольцами.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 4. Выкладываем нарезанные продукты в томатную смесь.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 5. Очищаем болгарский перец от семян, разделываем его крупными ломтиками. Отправляем в общую массу. Провариваем заготовку около 15 минут.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 6. Дополняем содержимое солью, сахаром, растительным маслом и измельченным чесноком. Перемешиваем, варим еще 10 минут и дополняем столовым уксусом.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 8. Лечо из болгарского перца, баклажанов и томатной пасты готово. Убирайте аппетитную заготовку на долгое хранение.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Лечо из перца, баклажанов и кабачков

Лечо из перца, баклажанов и кабачков – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу сочную овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 200 гр.
  • Кабачок – 250 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как приготовить лечо из перца, баклажанов и кабачков. Первым делом промываем кабачок и разделываем его на кубики среднего размера.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 2. Так же поступаем с баклажанами. Промываем и режем кубиком.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 3. Очищаем репчатый лук от шелухи, режем его тонкими полукольцами.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 4. Промываем помидоры и освобождаем их от плодоножек. Дальше плоды измельчаем в блендере или прокручиваем через мясорубку.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 5. Очищенную морковь натираем на крупной терке. Болгарские перцы разделываем тонкой соломкой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 6. Все подготовленные продукты отправляем в большую кастрюлю с толстым дном. Дополняем их томатной смесью, измельченным чесноком, солью, специями и сахаром. Кипятим массу и после варим около 45 минут. В конце вливаем столовый уксус.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и даем медленно остыть в таком положении.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 8. Лечо из перца, баклажанов и кабачков готово. Убирайте на хранение в прохладное место.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Лечо с жареными баклажанами и кабачками на зиму

Лечо с жареными баклажанами и кабачками на зиму – это оригинальная заготовка для вашего стола, которая разнообразит домашнее меню. Готовое угощение порадует насыщенным вкусом и сочностью. Подавайте к столу с хлебом, любимыми гарнирами или горячими блюдами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления лечо с жареными баклажанами и кабачками на зиму.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 2. Промываем помидоры, удаляем плодоножку. Сами плоды режем дольками и отправляем в чашу блендера.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 3. Измельчаем овощи. Также это можно сделать с использованием мясорубки. Выбирайте вариант, который вам более удобен.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 4. Баклажаны режем небольшими кубиками. Если переживаете, что овощ может горчить, посолите его и оставьте на 15 минут. Вместе с соком уйдет горечь. Дальше ингредиент достаточно ополоснуть водой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 5. Промытые кабачки также режем небольшими кубиками.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 6. Морковь разделываем брусочками, репчатый лук режем полукольцами.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 7. Очищаем болгарские перцы от семян, после чего режем их тонкой соломкой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда баклажаны, кабачки, лук, морковь и перец. Слегка обжариваем овощи.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 9. Дополняем из томатной смесью, солью и сахаром.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 10. Перемешиваем содержимое и томим около 30 минут. В конце вливаем столовый уксус.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 11. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и даем медленно остывать в таком положении.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 12. Лечо с жареными баклажанами и кабачками на зиму готово. Убирайте на хранение.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Лечо с баклажанами и огурцами на зиму

Лечо с баклажанами и огурцами на зиму приятно удивит вас насыщенным вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 0,7 кг.
  • Перец болгарский – 350 гр.
  • Огурец – 350 гр.
  • Помидоры – 0,7 кг.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Соль – 20 гр.
  • Сахар – 50 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Эссенция уксусная 70% – 5 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступим к заготовке аппетитного лечо с баклажанами и огурцами на зиму. Сперва подготовим нужные продукты, промоем овощи под водой.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 2. Огурцы режем тонкими кружками или полукружками.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 3. Мелкими кусочками нарезаем очищенный репчатый лук.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 4. Баклажаны режем кубиками среднего размера.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 5. Болгарские перцы очищаем от семян. Овощи нарезаем небольшими кубиками.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 6. Помидоры складываем в чашу блендера, измельчаем до состояния кашицы.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 7. Полученную смесь переливаем в кастрюлю или сотейник. Ставим на плиту и доводим до кипения на небольшом огне.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 8. Добавляем измельченный репчатый лук.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 9. Сюда же отправляем кусочки болгарского перца.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 10. Выкладываем колечки огурцов.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 11. Выкладываем кубики баклажана. Снова кипятим содержимое.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 12. Перемешиваем массу и томим около 25-30 минут.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 13. Вливаем растительное масло.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 14. Добавляем соль и специи по вкусу.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 15. Высыпаем сахар и вливаем уксусную эссенцию. Перемешиваем и тушим еще 10-15 минут. После разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, укутываем в плед и даем полностью остыть.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

Шаг 16. Лечо с баклажанами и огурцами на зиму готово. Уносите заготовки на хранение.

Лечо из перца и баклажанов на зиму

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