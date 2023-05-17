Лечо из перца и баклажанов на зиму – это аппетитная, сочная и яркая заготовка, которая точно разнообразит ваше домашнее меню. Такое угощение можно подавать к горячим блюдам или просто есть с хлебом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями.

Лечо из перца и баклажанов на зиму «Пальчики оближешь»

Лечо из перца и баклажанов на зиму «Пальчики оближешь» порадует вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Ингредиенты –+1 л.

Баклажан ½ кг

Перец болгарский 2 шт.

Помидоры ⅓ кг

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Масло растительное 40 мл.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

Для того чтобы приготовить лечо из перца и баклажанов на зиму «Пальчики оближешь», подготовим необходимые продукты. Овощи можно сразу промыть, при необходимости, очистить. Срезаем хвостики с баклажанов. Нарезаем их небольшими кусочками, солим, перемешиваем и оставляем на время. Простая процедура уберет лишнюю горечь овоща. Дальше его промываем от соли и используем в приготовлении. Очищенный репчатый лук разделываем тонкими полукольцами. Обжариваем их в сковороде с толстым дном на растительном масле. Готовим до мягкости. Помидоры измельчаем в блендере и перекладываем в кастрюлю с луком. Предварительно овощ можно ошпарить и освободить от кожуры. На ваше усмотрение. Очищенный от семян болгарский перец режем тонкой соломкой. Отправляем ингредиент в кастрюлю. Выкладываем в общую массу подготовленные баклажаны. Дополняем продукты солью, сахаром, черным молотым перцем и измельченным чесноком. Перемешиваем содержимое и томим под крышкой на медленном огне. Тушим 30 минут после закипания. В конце вливаем столовый уксус и перемешиваем. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в теплый материал и оставляем до полного остывания. Лечо из перца и баклажанов на зиму «Пальчики оближешь» готово. Убирайте заготовку на хранение.

Лечо из перца, помидоров и баклажанов на зиму

Лечо из перца, помидоров и баклажанов на зиму выходит невероятно сочным, вкусным и аппетитным. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Помидоры – 3 кг.

Сахар – 150 гр.

Соль – 1,5 ст.л.

Чеснок – 50 гр.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Петрушка – 1 пучок.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рецепт лечо из перца, помидоров и баклажанов на зиму очень простой. Для начала подготовим необходимые ингредиенты и промоем их под водой.

Шаг 2. С помидоров срезаем плодоножки. Дальше плоды прокручиваем через мясорубку. Полученную массу сразу перекладываем в большую кастрюлю и ставим на плиту. Устанавливаем небольшой огонь.

Шаг 3. Баклажаны режем небольшой аккуратной соломкой.

Шаг 4. Соломку из баклажан отправляем в кастрюлю с томатной массой.

Шаг 5. Очищенные от семян перцы также режем соломкой и выкладываем в кастрюлю.

Шаг 6. Перемешиваем содержимое, доводим до кипения и после томим около 15 минут.

Шаг 7. Добавляем в массу соль.

Шаг 8. Высыпаем указанное количество сахара.

Шаг 9. Вливаем столовый уксус и растительное масло.

Шаг 10. Выкладываем сюда измельченную петрушку с чесноком. Можно измельчить продукты и вымесить их с растительным маслом. Так вкуснее.

Шаг 11. Перемешиваем овощную массу и даем ей потомиться еще около 10 минут.

Шаг 12. Разливаем угощение по стерилизованным стеклянным банкам.

Шаг 13. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем и даем полностью остыть при комнатной температуре.

Шаг 14. Лечо из перца, помидоров и баклажанов на зиму готово. Убирайте на длительное хранение в подходящее место.

Лечо из болгарского перца, баклажанов и томатной пасты

Лечо из болгарского перца, баклажанов и томатной пасты отличается насыщенным вкусом и невероятной сочностью. Такое угощение можно подавать в качестве закуски или использовать в приготовлении других домашних блюд. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Перец болгарский – 4 шт.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 150 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Паста томатная – 3-4 ст.л.

Вода – 300 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 2-3 ст.л.

Уксус 9% – 30 мл.

Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом приготовления лечо из болгарского перца, баклажанов и томатной пасты подготовим нужные продукты, промоем их под водой.

Шаг 2. В кастрюле соединяем томатную пасту с чистой водой. Хорошо перемешиваем смесь.

Шаг 3. Дальше приступаем к нарезке овощей. Баклажан и морковь режем брусочками, репчатый лук – тонкими полукольцами.

Шаг 4. Выкладываем нарезанные продукты в томатную смесь.

Шаг 5. Очищаем болгарский перец от семян, разделываем его крупными ломтиками. Отправляем в общую массу. Провариваем заготовку около 15 минут.

Шаг 6. Дополняем содержимое солью, сахаром, растительным маслом и измельченным чесноком. Перемешиваем, варим еще 10 минут и дополняем столовым уксусом.

Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Лечо из болгарского перца, баклажанов и томатной пасты готово. Убирайте аппетитную заготовку на долгое хранение.

Лечо из перца, баклажанов и кабачков

Лечо из перца, баклажанов и кабачков – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу сочную овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 200 гр.

Кабачок – 250 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры – 500 гр.

Морковь – 100 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как приготовить лечо из перца, баклажанов и кабачков. Первым делом промываем кабачок и разделываем его на кубики среднего размера.

Шаг 2. Так же поступаем с баклажанами. Промываем и режем кубиком.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук от шелухи, режем его тонкими полукольцами.

Шаг 4. Промываем помидоры и освобождаем их от плодоножек. Дальше плоды измельчаем в блендере или прокручиваем через мясорубку.

Шаг 5. Очищенную морковь натираем на крупной терке. Болгарские перцы разделываем тонкой соломкой.

Шаг 6. Все подготовленные продукты отправляем в большую кастрюлю с толстым дном. Дополняем их томатной смесью, измельченным чесноком, солью, специями и сахаром. Кипятим массу и после варим около 45 минут. В конце вливаем столовый уксус.

Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и даем медленно остыть в таком положении.

Шаг 8. Лечо из перца, баклажанов и кабачков готово. Убирайте на хранение в прохладное место.

Лечо с жареными баклажанами и кабачками на зиму

Лечо с жареными баклажанами и кабачками на зиму – это оригинальная заготовка для вашего стола, которая разнообразит домашнее меню. Готовое угощение порадует насыщенным вкусом и сочностью. Подавайте к столу с хлебом, любимыми гарнирами или горячими блюдами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 300 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления лечо с жареными баклажанами и кабачками на зиму.

Шаг 2. Промываем помидоры, удаляем плодоножку. Сами плоды режем дольками и отправляем в чашу блендера.

Шаг 3. Измельчаем овощи. Также это можно сделать с использованием мясорубки. Выбирайте вариант, который вам более удобен.

Шаг 4. Баклажаны режем небольшими кубиками. Если переживаете, что овощ может горчить, посолите его и оставьте на 15 минут. Вместе с соком уйдет горечь. Дальше ингредиент достаточно ополоснуть водой.

Шаг 5. Промытые кабачки также режем небольшими кубиками.

Шаг 6. Морковь разделываем брусочками, репчатый лук режем полукольцами.

Шаг 7. Очищаем болгарские перцы от семян, после чего режем их тонкой соломкой.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда баклажаны, кабачки, лук, морковь и перец. Слегка обжариваем овощи.

Шаг 9. Дополняем из томатной смесью, солью и сахаром.

Шаг 10. Перемешиваем содержимое и томим около 30 минут. В конце вливаем столовый уксус.

Шаг 11. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и даем медленно остывать в таком положении.

Шаг 12. Лечо с жареными баклажанами и кабачками на зиму готово. Убирайте на хранение.

Лечо с баклажанами и огурцами на зиму

Лечо с баклажанами и огурцами на зиму приятно удивит вас насыщенным вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 0,7 кг.

Перец болгарский – 350 гр.

Огурец – 350 гр.

Помидоры – 0,7 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Соль – 20 гр.

Сахар – 50 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Эссенция уксусная 70% – 5 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступим к заготовке аппетитного лечо с баклажанами и огурцами на зиму. Сперва подготовим нужные продукты, промоем овощи под водой.

Шаг 2. Огурцы режем тонкими кружками или полукружками.

Шаг 3. Мелкими кусочками нарезаем очищенный репчатый лук.

Шаг 4. Баклажаны режем кубиками среднего размера.

Шаг 5. Болгарские перцы очищаем от семян. Овощи нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 6. Помидоры складываем в чашу блендера, измельчаем до состояния кашицы.

Шаг 7. Полученную смесь переливаем в кастрюлю или сотейник. Ставим на плиту и доводим до кипения на небольшом огне.

Шаг 8. Добавляем измельченный репчатый лук.

Шаг 9. Сюда же отправляем кусочки болгарского перца.

Шаг 10. Выкладываем колечки огурцов.

Шаг 11. Выкладываем кубики баклажана. Снова кипятим содержимое.

Шаг 12. Перемешиваем массу и томим около 25-30 минут.

Шаг 13. Вливаем растительное масло.

Шаг 14. Добавляем соль и специи по вкусу.

Шаг 15. Высыпаем сахар и вливаем уксусную эссенцию. Перемешиваем и тушим еще 10-15 минут. После разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, укутываем в плед и даем полностью остыть.

Шаг 16. Лечо с баклажанами и огурцами на зиму готово. Уносите заготовки на хранение.