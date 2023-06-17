Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

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Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму – это невероятно яркое и аппетитное угощение для всей семьи. Овощная заготовка послужит отличной холодной закуской, а также дополнит горячие обеденные блюда. Для приготовления на длительное хранение используйте кулинарную подборку из пяти самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Лечо из болгарского перца, помидоров и чеснока на зиму

Лечо из болгарского перца, помидоров и чеснока на зиму – это насыщенное по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего обеда или ужина. Такая заготовка прекрасно сочетается с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Обязательно берите на заметку!

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Ингредиенты –+2 л.

  • Перец болгарский 1.5 кг
  • Помидоры 3 кг
  • Чеснок 7 зуб.
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар-песок 200 гр.

Шаги 70 мин.

  1. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Заготовить лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму очень легко. Промываем овощи для приготовления лечо. Помидоры ошпариваем и очищаем от кожуры.

  2. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Очищаем перец от семян и режем его соломкой.

  3. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Половину помидоров нарезаем тонкими дольками.

  4. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Измельчаем чеснок любым подходящим для вас способом.

  5. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Все подготовленные овощи соединяем в общей кастрюле. Перемешиваем и варим около 10-15 минут.

  6. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Остальные помидоры режем на более крупные дольки. Выкладываем их в общую массу.

  7. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Добавляем соль, сахар. Перемешиваем массу и варим еще 30 минут, постоянно помешивая.

  8. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

  9. Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

    Лечо из болгарского перца, помидоров и чеснока на зиму готово. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Лечо из перца, помидоров, чеснока и острого перца на зиму

Лечо из перца, помидоров, чеснока и острого перца на зиму порадует вас насыщенным пикантным вкусом, и аппетитным внешним видом. Такая закуска не задержится долго на ваших полках. Подавайте к столу с горячими гарнирами и другими горячими блюдами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 3 кг.
  • Помидоры – 4 кг.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук и мелко нарезаем его ножом.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 2. Промываем перцы, очищаем их от плодоножек и семян.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 3. Промываем помидоры и измельчаем их в блендере.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 4. Перетираем массу через сито, чтобы удалить кожуру.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 5. Соединяем смесь с сахаром, солью и растительным маслом. Кипятим и после варим около 15-20 минут.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 6. Очищенные перцы режем на небольшие кусочки.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 7. Погружаем перцы в томатную массу. Варим еще 15 минут.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 8. В конце приготовления добавляем измельченный чеснок и перец чили, вливаем уксус. Снова все перемешиваем.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 10. Закрываем крышками, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 11. Лечо из перца, помидоров, чеснока и острого перца на зиму готово. Убирайте на хранение!

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Лечо на зиму из перца, помидоров и чеснока с уксусом

Лечо на зиму из перца, помидоров и чеснока с уксусом – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг.
  • Перец болгарский – 2,5 кг.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Масло растительное – 0,5 ст.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Вода – 1/3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Промываем овощи под водой.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 2. Разделяем помидоры на половинки.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 3. Прокручиваем помидоры через мясорубку. Также можно использовать соковыжималку.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 4. Очищаем перцы от семян и режем их на кусочки.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 5. Откладываем перец на время в сторону. Займемся томатной массой.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 6. Измельченные помидоры кипятим на умеренном огне. В процессе снимаем пену.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 7. Погружаем сюда сразу весь болгарский перец и варим 30 минут после повторного закипания.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 8. Добавляем в массу соль и сахар.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 9. Выкладываем измельченный чеснок и вливаем растительное масло.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 10. Перемешиваем и убираем с огня.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 11. В не кипящее лечо отправляем крахмал, разведенный в одной трети стакана воды. Перемешиваем.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 12. Доводим массу до кипения и варим 5 минут.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 13. Вливаем сюда уксус, снова хорошенько перемешиваем.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 14. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 15. Закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и даем полностью остыть.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 16. Лечо на зиму из перца, помидоров и чеснока с уксусом готово!

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Лечо с помидорами, морковью, луком и чесноком

Лечо с помидорами, морковью, луком и чесноком – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Овощной продукт порадует ярким видом и удивительной сочностью. Подавайте его к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 2 кг.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Лук репчатый – 300 гр.
  • Морковь – 500 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 120 гр.
  • Уксус яблочный – 30 мл.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Перец чили – по вкусу.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и чеснок. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 2. Выкладываем к ним тертую морковь и измельченный перец чили. Томим до мягкости моркови.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 3. Режем болгарские перцы соломкой и выкладываем их в сковороду к остальным овощам.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 4. Помидоры ошпариваем, очищаем от кожуры и измельчаем. Полученную массу выливаем к овощам.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 5. Сюда же отправляем соль, сахар, специи и уксус.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 6. Перемешиваем содержимое, доводим до кипения и после варим около 40 минут, прикрыв крышкой.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 7. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам. Вливаем в каждую по две столовых ложки кипящего масла. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 8. Лечо с помидорами, морковью, луком и чесноком готово!

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Лечо из помидоров, перца и чеснока без уксуса

Лечо из помидоров, перца и чеснока без уксуса отличается насыщенным вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такая закуска не задержится долго в вашем доме. Подавайте к столу с горячими гарнирами, мясными и рыбными блюдами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3 кг.
  • Перец болгарский – 10 шт.
  • Чеснок – 8 зубчиков.
  • Соль – 1-2 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.
  • Смесь перцев – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем помидоры и удаляем плодоножки. Половину овощей режем мелко, другую половину – крупно.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 2. Очищаем перцы от семян и нарезаем небольшими брусочками.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 3. Чеснок очищаем, промываем и мелко нарезаем.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 4. Мелкие кусочки помидор томим в кастрюле 10 минут. После выкладываем крупные помидоры, перцы, чеснок, соль, сахар и специи. Варим 30 минут на небольшом огне, периодически помешивая.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 5. В это время стерилизуем банки с крышками.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 6. Разливаем угощение по банкам. Закрываем крышками, переворачиваем верх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

Шаг 7. Лечо из помидоров, перца и чеснока без уксуса готово. Убирайте на хранение!

Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму

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