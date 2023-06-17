Лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму – это невероятно яркое и аппетитное угощение для всей семьи. Овощная заготовка послужит отличной холодной закуской, а также дополнит горячие обеденные блюда. Для приготовления на длительное хранение используйте кулинарную подборку из пяти самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Лечо из болгарского перца, помидоров и чеснока на зиму

Лечо из болгарского перца, помидоров и чеснока на зиму – это насыщенное по вкусу и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего обеда или ужина. Такая заготовка прекрасно сочетается с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Обязательно берите на заметку!

Ингредиенты –+2 л.

Перец болгарский 1.5 кг

Помидоры 3 кг

Чеснок 7 зуб.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 200 гр.

Шаги 70 мин.

Заготовить лечо из перца, помидоров и чеснока на зиму очень легко. Промываем овощи для приготовления лечо. Помидоры ошпариваем и очищаем от кожуры. Очищаем перец от семян и режем его соломкой. Половину помидоров нарезаем тонкими дольками. Измельчаем чеснок любым подходящим для вас способом. Все подготовленные овощи соединяем в общей кастрюле. Перемешиваем и варим около 10-15 минут. Остальные помидоры режем на более крупные дольки. Выкладываем их в общую массу. Добавляем соль, сахар. Перемешиваем массу и варим еще 30 минут, постоянно помешивая. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть. Лечо из болгарского перца, помидоров и чеснока на зиму готово. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Лечо из перца, помидоров, чеснока и острого перца на зиму

Лечо из перца, помидоров, чеснока и острого перца на зиму порадует вас насыщенным пикантным вкусом, и аппетитным внешним видом. Такая закуска не задержится долго на ваших полках. Подавайте к столу с горячими гарнирами и другими горячими блюдами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 3 кг.

Помидоры – 4 кг.

Чеснок – по вкусу.

Перец чили – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Уксус 9% – 100 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук и мелко нарезаем его ножом.

Шаг 2. Промываем перцы, очищаем их от плодоножек и семян.

Шаг 3. Промываем помидоры и измельчаем их в блендере.

Шаг 4. Перетираем массу через сито, чтобы удалить кожуру.

Шаг 5. Соединяем смесь с сахаром, солью и растительным маслом. Кипятим и после варим около 15-20 минут.

Шаг 6. Очищенные перцы режем на небольшие кусочки.

Шаг 7. Погружаем перцы в томатную массу. Варим еще 15 минут.

Шаг 8. В конце приготовления добавляем измельченный чеснок и перец чили, вливаем уксус. Снова все перемешиваем.

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 10. Закрываем крышками, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 11. Лечо из перца, помидоров, чеснока и острого перца на зиму готово. Убирайте на хранение!

Лечо на зиму из перца, помидоров и чеснока с уксусом

Лечо на зиму из перца, помидоров и чеснока с уксусом – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Перец болгарский – 2,5 кг.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 0,5 ст.

Масло растительное – 0,5 ст.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Крахмал – 2 ст.л.

Вода – 1/3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Промываем овощи под водой.

Шаг 2. Разделяем помидоры на половинки.

Шаг 3. Прокручиваем помидоры через мясорубку. Также можно использовать соковыжималку.

Шаг 4. Очищаем перцы от семян и режем их на кусочки.

Шаг 5. Откладываем перец на время в сторону. Займемся томатной массой.

Шаг 6. Измельченные помидоры кипятим на умеренном огне. В процессе снимаем пену.

Шаг 7. Погружаем сюда сразу весь болгарский перец и варим 30 минут после повторного закипания.

Шаг 8. Добавляем в массу соль и сахар.

Шаг 9. Выкладываем измельченный чеснок и вливаем растительное масло.

Шаг 10. Перемешиваем и убираем с огня.

Шаг 11. В не кипящее лечо отправляем крахмал, разведенный в одной трети стакана воды. Перемешиваем.

Шаг 12. Доводим массу до кипения и варим 5 минут.

Шаг 13. Вливаем сюда уксус, снова хорошенько перемешиваем.

Шаг 14. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 15. Закрываем крышками. Переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и даем полностью остыть.

Шаг 16. Лечо на зиму из перца, помидоров и чеснока с уксусом готово!

Лечо с помидорами, морковью, луком и чесноком

Лечо с помидорами, морковью, луком и чесноком – это аппетитное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Овощной продукт порадует ярким видом и удивительной сочностью. Подавайте его к столу как самостоятельную закуску или вместе с горячими обеденными блюдами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 2 кг.

Помидоры – 1 кг.

Лук репчатый – 300 гр.

Морковь – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 120 гр.

Уксус яблочный – 30 мл.

Лист лавровый – по вкусу.

Перец чили – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и чеснок. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле.

Шаг 2. Выкладываем к ним тертую морковь и измельченный перец чили. Томим до мягкости моркови.

Шаг 3. Режем болгарские перцы соломкой и выкладываем их в сковороду к остальным овощам.

Шаг 4. Помидоры ошпариваем, очищаем от кожуры и измельчаем. Полученную массу выливаем к овощам.

Шаг 5. Сюда же отправляем соль, сахар, специи и уксус.

Шаг 6. Перемешиваем содержимое, доводим до кипения и после варим около 40 минут, прикрыв крышкой.

Шаг 7. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам. Вливаем в каждую по две столовых ложки кипящего масла. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 8. Лечо с помидорами, морковью, луком и чесноком готово!

Лечо из помидоров, перца и чеснока без уксуса

Лечо из помидоров, перца и чеснока без уксуса отличается насыщенным вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такая закуска не задержится долго в вашем доме. Подавайте к столу с горячими гарнирами, мясными и рыбными блюдами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг.

Перец болгарский – 10 шт.

Чеснок – 8 зубчиков.

Соль – 1-2 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Смесь перцев – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем помидоры и удаляем плодоножки. Половину овощей режем мелко, другую половину – крупно.

Шаг 2. Очищаем перцы от семян и нарезаем небольшими брусочками.

Шаг 3. Чеснок очищаем, промываем и мелко нарезаем.

Шаг 4. Мелкие кусочки помидор томим в кастрюле 10 минут. После выкладываем крупные помидоры, перцы, чеснок, соль, сахар и специи. Варим 30 минут на небольшом огне, периодически помешивая.

Шаг 5. В это время стерилизуем банки с крышками.

Шаг 6. Разливаем угощение по банкам. Закрываем крышками, переворачиваем верх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Лечо из помидоров, перца и чеснока без уксуса готово. Убирайте на хранение!