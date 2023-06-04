Лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму – это яркое и аппетитное угощение для вашего стола. Такой продукт можно просто есть с хлебом или подавать к столу с горячими гарнирами. Используйте для этого проверенную кулинарную идею из семи вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму

Лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму получается невероятно сочным и аппетитным. Овощное угощение можно подавать к столу в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими блюдами. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+1.3 л.

Перец болгарский ½ кг

Помидоры 1.5 кг

Лук репчатый ½ кг

Морковь ½ кг

Сахар-песок 100 гр.

Соль 50 гр.

Чеснок 1 головка

Томатный соус 250 гр.

Уксус столовый 9% 6 ст.л.

Масло растительное 100 мл.

Шаги 80 мин.

Приготовим лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму. Подготовим необходимые овощи и другие продукты по списку. Хорошо промываем помидоры и надрезаем их крест-накрест. Ошпариваем овощи и после остужаем. Дальше необходимо снять кожуру. Очищенные помидоры режем на небольшие кусочки. Мелко рубим очищенный от шелухи репчатый лук. Из болгарских перцев удаляем плодоножки и семена. Овощ разделываем на небольшие кусочки. На мелкие части режем морковь, можно натереть на терке. Помидоры и болгарский перец отправляем в кастрюлю с толстым дном. Вливаем томатный соус и перемешиваем. Томим на умеренном огне около 25 минут. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Отправляем в нее лук и морковь. Томим до мягкости, помешивая. Отправляем обжаренные овощи в кастрюлю. Добавляем чеснок, который предварительно режем тонкими ломтиками. Добавляем сахар, соль, уксус и растительное масло. Перемешиваем и томим еще 20 минут. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть. Лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму готово. Убирайте на хранение!

Лечо из болгарского перца, помидоров, моркови, лука и уксуса на зиму

Лечо из болгарского перца, помидоров, моркови, лука и уксуса на зиму получается невероятно сочным и интересным по вкусу. Подавайте угощение с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 2 кг.

Лук репчатый – 0,6 кг.

Морковь – 0,6 кг.

Помидоры – 1,7 кг.

Масло растительное – 100 мл.

Уксус 9% – 90 мл.

Паста томатная – 3 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как заготовить лечо из болгарского перца, помидоров, моркови, лука и уксуса на зиму. Промываем болгарские перцы, очищаем их от плодоножек и семян.

Шаг 2. Промываем помидоры и измельчаем их с помощью блендера.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем тонкими полукольцами.

Шаг 4. Очищаем морковь и натираем ее на крупной терке. Можно измельчить в блендере.

Шаг 5. Массу из помидоров перетираем через сито и переливаем в кастрюлю. Дополняем томатной пастой, растительным маслом, солью и сахаром. Кипятим на умеренном огне.

Шаг 6. Выкладываем сюда лук, перемешиваем и тушим около 5-7 минут.

Шаг 7. Добавляем измельченную морковь. Готовим все вместе еще 30 минут.

Шаг 8. Вливаем в массу столовый уксус.

Шаг 9. Режем на части болгарский перец и выкладываем в общую массу.

Шаг 10. Тушим около 20 минут, помешивая.

Шаг 11. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 12. Лечо из болгарского перца, помидоров, моркови, лука и уксуса на зиму готово. Можно отправлять на хранение.

Лечо из перца, моркови, лука, помидоров и чеснока на зиму

Лечо из перца, моркови, лука, помидоров и чеснока на зиму получается невероятно сочным и ароматным. Аппетитное угощение можно подавать к столу в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими блюдами. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский зеленый – 2 кг.

Лук репчатый – 300 гр.

Морковь – 0,5 кг.

Помидоры – 1 кг.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 120 гр.

Уксус яблочный – 30 мл.

Перец чили – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Паприка молотая сладкая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем приготовление лечо из перца, моркови, лука, помидоров и чеснока на зиму с подготовки овощей. Измельчаем лук с чесноком и томим в сковороде с растительным маслом до мягкости.

Шаг 2. Дополняем овощи мелкой соломкой моркови. Можно добавить измельченный перец чили (по желанию). Перемешиваем.

Шаг 3. Присоединяем к овощам кусочки болгарского перца. Продолжаем томить до мягкости овощей на среднем огне.

Шаг 4. Ошпариваем помидоры, остужаем их и очищаем от кожуры. Овощ измельчаем в блендере и полученную массу переливаем в сковороду с овощами.

Шаг 5. Дополняем заготовку солью, сахаром, специями и яблочным уксусом.

Шаг 6. Перемешиваем угощение и томим на небольшом огне около 40 минут.

Шаг 7. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. В каждую банку вливаем по ложке растительного масла, которое предварительно кипятим. Закрываем крышками, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Лечо из перца, моркови, лука, помидоров и чеснока на зиму готово. Убирайте на хранение!

Лечо с кабачками, морковью и луком на зиму

Лечо с кабачками, морковью и луком на зиму выходит удивительно нежным и аппетитным. Подавайте яркий овощной продукт с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 30 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1,5 ч.л.

Травы сушеные – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки лечо с кабачками, морковью и луком на зиму.

Шаг 2. Выливаем растительное масло в кастрюлю с толстым дном. Отправляем сюда измельченный лук и морковь. Обжариваем овощи на среднем огне.

Шаг 3. Очищаем кабачок и режем кубиками. Отправляем в кастрюлю с луком и морковью.

Шаг 4. Сюда же отправляем кусочки болгарского перца, который предварительно очищаем от семян.

Шаг 5. Помидоры измельчаем ножом или в блендере. Выкладываем массу в кастрюлю с остальными овощами.

Шаг 6. Дополняем массу солью, сахаром и сушеными травами.

Шаг 7. Перешиваем угощение и тушим 40 минут на небольшом огне, постоянно помешивая. В конце вливаем уксус. Готовый продукт разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 8. Лечо с кабачками, морковью и луком на зиму готово. Уносите заготовки на хранение в прохладное место.

Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком

Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком – это яркая домашняя заготовка, которая интересно дополнит многие горячие блюда. Также такое угощение можно просто есть с черным хлебом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг.

Помидоры – 1,5 кг.

Лук репчатый – 4 шт.

Морковь – 4 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком. Измельчаем помидоры, предварительно очистив их от кожуры. Кипятим массу в кастрюле и тушим около 20 минут под крышкой. Добавляем сюда соль и сахар.

Шаг 2. Очищаем морковь. Промываем ингредиент и измельчаем с помощью терки.

Шаг 3. Репчатый лук режем тонкими полукольцами. Отправляем его в томатную массу вместе с тертой морковкой.

Шаг 4. Промываем перцы и удаляем из них все семечки.

Шаг 5. Очищенные перцы режем некрупной соломкой.

Шаг 6. Томим лук с морковью в томатной массе около 20 минут.

Шаг 7. Сюда же отправляем кусочки болгарских перцев. Перемешиваем и томим еще 20 минут.

Шаг 8. Добавляем измельченный чеснок, вливаем растительное масло и готовим около 5 минут.

Шаг 9. Готовый продукт разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

Шаг 10. Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком готово. Убирайте на хранение.

Лечо с баклажанами, морковью и луком на зиму

Лечо с баклажанами, морковью и луком на зиму порадует вас аппетитным видом, насыщенным вкусом и ароматом. Угощение можно подавать как самостоятельную закуску или вместе с горячими гарнирами. Для приготовления в банках используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Лук репчатый – 5 шт.

Помидоры – 1 кг.

Чеснок – 5 зубчиков.

Уксус 9% – 100 мл.

Масло растительное – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Сахар – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем заготовку лечо с баклажанами, морковью и луком на зиму. Режем полукольцами лук и натираем на крупной терке морковь. Томим овощи в стакане масла около 5 минут.

Шаг 2. Баклажаны режем небольшими брусочками, измельчаем болгарские перцы.

Шаг 3. Промываем помидоры и измельчаем их в блендере.

Шаг 4. К луку с морковью выкладываем баклажаны, перцы и массу из помидоров. Дополняем овощи солью, сахаром. Перемешиваем, доводим до кипения и томим на небольшом огне под крышкой около 30 минут.

Шаг 5. Дополняем массу измельченным чесноком, уксусом и готовим еще 10 минут.

Шаг 6. Готовый продукт разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Лечо с баклажанами, морковью и луком на зиму готово. Уносите на хранение в прохладное место.

Лечо из перца, помидоров, риса, моркови и лука на зиму

Лечо из перца, помидоров, риса, моркови и лука на зиму получается невероятно сочным и питательным. Овощное угощение можно подавать к столу в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими блюдами. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 0,5 кг.

Рис – 150 гр.

Помидоры – 2 кг.

Морковь – 0,5 кг.

Лук репчатый – 0,5 кг.

Сахар – 50 гр.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – 150 мл.

Уксусная эссенция 70% – 1 ч.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Лист лавровый – 1 шт.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для заготовки лечо из перца, помидоров, риса, моркови и лука на зиму.

Шаг 2. Стерилизуем банки любым удобным способом. Кипятим крышки.

Шаг 3. Промываем помидоры, удаляем с них плодоножки и измельчаем овощи в блендере.

Шаг 4. Томатную массу переливаем в кастрюлю. Дополняем сахаром, солью и растительным маслом. Кипятим и варим 5 минут на небольшом огне, накрыв крышкой.

Шаг 5. Очищаем морковь и натираем ее на терке.

Шаг 6. Очищаем от шелухи репчатый лук и режем его кубиками.

Шаг 7. Освобождаем от семян болгарские перцы, разделываем их соломкой.

Шаг 8. В томатную массу отправляем лук, морковь и перец. Снова кипятим и после варим 20 минут.

Шаг 9. Выкладываем в кастрюлю промытый рис, измельченный чеснок, паприку и лавровый листок. Снова кипятим заготовку и варим 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 10. Вливаем сюда уксус, перемешиваем и варим еще 5 минут. Удаляем лавровый лист.

Шаг 11. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 12. Лечо из перца, помидоров, риса, моркови и лука на зиму готово. Убирайте на хранение!