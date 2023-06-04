Лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму – это яркое и аппетитное угощение для вашего стола. Такой продукт можно просто есть с хлебом или подавать к столу с горячими гарнирами. Используйте для этого проверенную кулинарную идею из семи вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму
Лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму получается невероятно сочным и аппетитным. Овощное угощение можно подавать к столу в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими блюдами. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.
Ингредиенты –+1.3 л.
- Перец болгарский ½ кг
- Помидоры 1.5 кг
- Лук репчатый ½ кг
- Морковь ½ кг
- Сахар-песок 100 гр.
- Соль 50 гр.
- Чеснок 1 головка
- Томатный соус 250 гр.
- Уксус столовый 9% 6 ст.л.
- Масло растительное 100 мл.
Шаги 80 мин.
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Приготовим лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму. Подготовим необходимые овощи и другие продукты по списку.
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Хорошо промываем помидоры и надрезаем их крест-накрест.
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Ошпариваем овощи и после остужаем. Дальше необходимо снять кожуру.
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Очищенные помидоры режем на небольшие кусочки.
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Мелко рубим очищенный от шелухи репчатый лук.
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Из болгарских перцев удаляем плодоножки и семена. Овощ разделываем на небольшие кусочки.
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На мелкие части режем морковь, можно натереть на терке.
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Помидоры и болгарский перец отправляем в кастрюлю с толстым дном. Вливаем томатный соус и перемешиваем. Томим на умеренном огне около 25 минут.
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Разогреваем сковороду с растительным маслом. Отправляем в нее лук и морковь. Томим до мягкости, помешивая.
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Отправляем обжаренные овощи в кастрюлю. Добавляем чеснок, который предварительно режем тонкими ломтиками. Добавляем сахар, соль, уксус и растительное масло. Перемешиваем и томим еще 20 минут.
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Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.
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Лечо из перца, помидоров, моркови и лука на зиму готово. Убирайте на хранение!
Лечо из болгарского перца, помидоров, моркови, лука и уксуса на зиму
Лечо из болгарского перца, помидоров, моркови, лука и уксуса на зиму получается невероятно сочным и интересным по вкусу. Подавайте угощение с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 2 кг.
- Лук репчатый – 0,6 кг.
- Морковь – 0,6 кг.
- Помидоры – 1,7 кг.
- Масло растительное – 100 мл.
- Уксус 9% – 90 мл.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 200 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рассказываем, как заготовить лечо из болгарского перца, помидоров, моркови, лука и уксуса на зиму. Промываем болгарские перцы, очищаем их от плодоножек и семян.
Шаг 2. Промываем помидоры и измельчаем их с помощью блендера.
Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем тонкими полукольцами.
Шаг 4. Очищаем морковь и натираем ее на крупной терке. Можно измельчить в блендере.
Шаг 5. Массу из помидоров перетираем через сито и переливаем в кастрюлю. Дополняем томатной пастой, растительным маслом, солью и сахаром. Кипятим на умеренном огне.
Шаг 6. Выкладываем сюда лук, перемешиваем и тушим около 5-7 минут.
Шаг 7. Добавляем измельченную морковь. Готовим все вместе еще 30 минут.
Шаг 8. Вливаем в массу столовый уксус.
Шаг 9. Режем на части болгарский перец и выкладываем в общую массу.
Шаг 10. Тушим около 20 минут, помешивая.
Шаг 11. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 12. Лечо из болгарского перца, помидоров, моркови, лука и уксуса на зиму готово. Можно отправлять на хранение.
Лечо из перца, моркови, лука, помидоров и чеснока на зиму
Лечо из перца, моркови, лука, помидоров и чеснока на зиму получается невероятно сочным и ароматным. Аппетитное угощение можно подавать к столу в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими блюдами. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Перец болгарский зеленый – 2 кг.
- Лук репчатый – 300 гр.
- Морковь – 0,5 кг.
- Помидоры – 1 кг.
- Чеснок – 1 головка.
- Масло растительное – 50 мл.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 120 гр.
- Уксус яблочный – 30 мл.
- Перец чили – по вкусу.
- Лист лавровый – по вкусу.
- Паприка молотая сладкая – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начнем приготовление лечо из перца, моркови, лука, помидоров и чеснока на зиму с подготовки овощей. Измельчаем лук с чесноком и томим в сковороде с растительным маслом до мягкости.
Шаг 2. Дополняем овощи мелкой соломкой моркови. Можно добавить измельченный перец чили (по желанию). Перемешиваем.
Шаг 3. Присоединяем к овощам кусочки болгарского перца. Продолжаем томить до мягкости овощей на среднем огне.
Шаг 4. Ошпариваем помидоры, остужаем их и очищаем от кожуры. Овощ измельчаем в блендере и полученную массу переливаем в сковороду с овощами.
Шаг 5. Дополняем заготовку солью, сахаром, специями и яблочным уксусом.
Шаг 6. Перемешиваем угощение и томим на небольшом огне около 40 минут.
Шаг 7. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. В каждую банку вливаем по ложке растительного масла, которое предварительно кипятим. Закрываем крышками, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 8. Лечо из перца, моркови, лука, помидоров и чеснока на зиму готово. Убирайте на хранение!
Лечо с кабачками, морковью и луком на зиму
Лечо с кабачками, морковью и луком на зиму выходит удивительно нежным и аппетитным. Подавайте яркий овощной продукт с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки на длительное хранение берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Кабачок – 2 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Масло растительное – 50 мл.
- Уксус 9% – 30 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар – 1,5 ч.л.
- Травы сушеные – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки лечо с кабачками, морковью и луком на зиму.
Шаг 2. Выливаем растительное масло в кастрюлю с толстым дном. Отправляем сюда измельченный лук и морковь. Обжариваем овощи на среднем огне.
Шаг 3. Очищаем кабачок и режем кубиками. Отправляем в кастрюлю с луком и морковью.
Шаг 4. Сюда же отправляем кусочки болгарского перца, который предварительно очищаем от семян.
Шаг 5. Помидоры измельчаем ножом или в блендере. Выкладываем массу в кастрюлю с остальными овощами.
Шаг 6. Дополняем массу солью, сахаром и сушеными травами.
Шаг 7. Перешиваем угощение и тушим 40 минут на небольшом огне, постоянно помешивая. В конце вливаем уксус. Готовый продукт разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 8. Лечо с кабачками, морковью и луком на зиму готово. Уносите заготовки на хранение в прохладное место.
Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком
Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком – это яркая домашняя заготовка, которая интересно дополнит многие горячие блюда. Также такое угощение можно просто есть с черным хлебом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 1 кг.
- Помидоры – 1,5 кг.
- Лук репчатый – 4 шт.
- Морковь – 4 шт.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Делимся рецептом приготовления лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком. Измельчаем помидоры, предварительно очистив их от кожуры. Кипятим массу в кастрюле и тушим около 20 минут под крышкой. Добавляем сюда соль и сахар.
Шаг 2. Очищаем морковь. Промываем ингредиент и измельчаем с помощью терки.
Шаг 3. Репчатый лук режем тонкими полукольцами. Отправляем его в томатную массу вместе с тертой морковкой.
Шаг 4. Промываем перцы и удаляем из них все семечки.
Шаг 5. Очищенные перцы режем некрупной соломкой.
Шаг 6. Томим лук с морковью в томатной массе около 20 минут.
Шаг 7. Сюда же отправляем кусочки болгарских перцев. Перемешиваем и томим еще 20 минут.
Шаг 8. Добавляем измельченный чеснок, вливаем растительное масло и готовим около 5 минут.
Шаг 9. Готовый продукт разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.
Шаг 10. Лечо без уксуса с помидорами, перцем, морковкой и луком готово. Убирайте на хранение.
Лечо с баклажанами, морковью и луком на зиму
Лечо с баклажанами, морковью и луком на зиму порадует вас аппетитным видом, насыщенным вкусом и ароматом. Угощение можно подавать как самостоятельную закуску или вместе с горячими гарнирами. Для приготовления в банках используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 кг.
- Перец болгарский – 500 гр.
- Морковь – 500 гр.
- Лук репчатый – 5 шт.
- Помидоры – 1 кг.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Уксус 9% – 100 мл.
- Масло растительное – 1 ст.
- Соль – по вкусу.
- Сахар – 0,5 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начинаем заготовку лечо с баклажанами, морковью и луком на зиму. Режем полукольцами лук и натираем на крупной терке морковь. Томим овощи в стакане масла около 5 минут.
Шаг 2. Баклажаны режем небольшими брусочками, измельчаем болгарские перцы.
Шаг 3. Промываем помидоры и измельчаем их в блендере.
Шаг 4. К луку с морковью выкладываем баклажаны, перцы и массу из помидоров. Дополняем овощи солью, сахаром. Перемешиваем, доводим до кипения и томим на небольшом огне под крышкой около 30 минут.
Шаг 5. Дополняем массу измельченным чесноком, уксусом и готовим еще 10 минут.
Шаг 6. Готовый продукт разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Лечо с баклажанами, морковью и луком на зиму готово. Уносите на хранение в прохладное место.
Лечо из перца, помидоров, риса, моркови и лука на зиму
Лечо из перца, помидоров, риса, моркови и лука на зиму получается невероятно сочным и питательным. Овощное угощение можно подавать к столу в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими блюдами. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 0,5 кг.
- Рис – 150 гр.
- Помидоры – 2 кг.
- Морковь – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 0,5 кг.
- Сахар – 50 гр.
- Соль – 1 ст.л.
- Масло растительное – 150 мл.
- Уксусная эссенция 70% – 1 ч.л.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Паприка молотая – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для заготовки лечо из перца, помидоров, риса, моркови и лука на зиму.
Шаг 2. Стерилизуем банки любым удобным способом. Кипятим крышки.
Шаг 3. Промываем помидоры, удаляем с них плодоножки и измельчаем овощи в блендере.
Шаг 4. Томатную массу переливаем в кастрюлю. Дополняем сахаром, солью и растительным маслом. Кипятим и варим 5 минут на небольшом огне, накрыв крышкой.
Шаг 5. Очищаем морковь и натираем ее на терке.
Шаг 6. Очищаем от шелухи репчатый лук и режем его кубиками.
Шаг 7. Освобождаем от семян болгарские перцы, разделываем их соломкой.
Шаг 8. В томатную массу отправляем лук, морковь и перец. Снова кипятим и после варим 20 минут.
Шаг 9. Выкладываем в кастрюлю промытый рис, измельченный чеснок, паприку и лавровый листок. Снова кипятим заготовку и варим 10 минут, периодически помешивая.
Шаг 10. Вливаем сюда уксус, перемешиваем и варим еще 5 минут. Удаляем лавровый лист.
Шаг 11. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 12. Лечо из перца, помидоров, риса, моркови и лука на зиму готово. Убирайте на хранение!