Лечо с фасолью на зиму – это сытная и очень вкусная заготовка, которая удивит ваши вкусовые рецепторы необычным сочетание компонентов, которые прекрасно дополняют и оттеняют друг друга. Имея такую баночку под рукой, вы избавите себя от процесса приготовления гарниров и салатов, так как данная закатка прекрасно гармонирует с основными блюдами из красного мяса, птицы и даже рыбы. Исходя из этого, если ранее вы не заготавливали овощи таким способом, то обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Лечо из болгарского перца с фасолью на зиму «Пальчики оближешь»

Лечо из болгарского перца с фасолью на зиму «Пальчики оближешь» — это сытная и очень вкусная консервация, которая всегда придет на помощь, когда нужно быстро накормить семью. Необычное сочетание овощей и бобовой культуры удивит всех, кто попробует хотя бы ложечку!

Ингредиенты –+20 порц.

Фасоль красная 1 ст..

Перец болгарский 500 гр.

Лук репчатый 500 гр.

Морковь 500 гр.

Помидоры 2.5 кг

Масло растительное 150 мл.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 1.5 ст.л.

Уксусная эссенция 1 чл.

Шаги 330 мин.

Как заготовить лечо с фасолью на зиму? Необходимое количество фасоли заливаем водой и оставляем минимум на 5 часов. Затем фасоль промываем и отвариваем в течение 40 минут после закипания в подсоленной воде. Ополаскиваем томаты и вырезаем место крепления плодоножки, пробиваем в блендере до однородной консистенции. Переливаем пюре в кастрюлю, следом отправляем соль, сахар и растительное масло – доводим до кипения. Провариваем под крышкой 5 минут. Мякоть сладкого перца режем на небольшие кусочки. Не теряя времени, натираем очищенную морковку на крупной терке. Мелко нарезаем лук. Забрасываем нарезанные компоненты в томатный сок и провариваем 20 минут после закипания. По истечении времени, добавляем фасоль и готовим еще 15 минут на умеренном пламени. Вливаем уксусную эссенцию за пару минут до снятия с плиты. Расфасовываем закуску по стерильным банкам и закупориваем. Ставим дном вверх и оборачиваем в одеяло на 24 часа. Остывшие баночки переносим в погреб. Приятного аппетита!

Лечо из перца и помидоров с фасолью на зиму

Лечо из перца и помидоров с фасолью на зиму – это необычная и очень вкусная заготовка, которая подарит вам истинное вкусовое наслаждение и надолго избавит от голода, так как съев небольшую порцию, вы почувствуете насыщение, потому как в рецепте используются бобовые.

Время готовки – 9 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Фасоль сухая – 150 гр.

Перец болгарский – 700 гр.

Помидоры – 1,5 кг.

Сахар-песок – 70-90 гр.

Соль – 20 гр.

Масло растительное – 75 мл.

Уксус столовый 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За ночь до начала процесса замачиваем фасоль, наутро отвариваем до мягкости.

Шаг 2. Очищенный болгарский перец режем на продолговатые тонкие брусочки.

Шаг 3. Томаты пропускаем через решетку мясорубки.

Шаг 4. Полученную кашицу выливаем в сотейник и доводим до кипения, убавляем нагрев и томим 15 минут, снимая шумовкой пену.

Шаг 5. Забрасываем сладкий перец и засекаем 5-10 минут (нагрев – минимальный).

Шаг 6. Теперь дополняем состав фасолью, сахарным песком, солью и растительным маслом –доводим до кипения, уменьшаем пламя, варим еще 10 минут.

Шаг 7. В последнюю очередь вливаем уксус и спустя 5 минут убираем кастрюлю с огня. Разливаем лечо по заранее простерилизованным баночкам и закатываем, остужаем под покрывалом в перевернутом виде.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Лечо с фасолью из помидор, перца, моркови и лука на зиму

Лечо с фасолью из помидор, перца, моркови и лука на зиму – это универсальный продукт, который широко используется в мире кулинарии. Например, такую заготовку можно отправить в бульон и сварить суп или же подать к основному блюду из мяса. Для сокращения времени, фасоль замачиваем на ночь.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Лук – 200 гр.

Фасоль – 200 гр.

Морковка – 200 гр.

Помидоры – 600 гр.

Перец сладкий – 200 гр.

Соль – 3 ч.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.

Масло растительное – ½ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно замоченную фасоль отвариваем до готовности в подсоленной воде.

Шаг 2. Томаты пробиваем в блендере, а лук, болгарский перец и морковку нарезаем мелкими сегментами произвольной формы.

Шаг 3. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем овощную нарезку, пассеруем на протяжении 15 минут.

Шаг 4. Фасоль, томатный сок и овощи перекладываем в кастрюлю и тушим около получаса. За пару минут до готовности вводим уксус, соль и сахарный песок – перемешиваем и переходим к следующему этапу.

Шаг 5. Распределяем состав по стерильным банкам и плотно закупориваем. Приятного аппетита!

Лечо из перца, помидоров, моркови и фасоли на зиму

Лечо из перца, помидоров, моркови и фасоли на зиму – это питательная закуска, которая поражает своим насыщенным вкусом и простотой готовки. Для непревзойденного аромата мы будем использовать жгучий чеснок, лавровые листочки и горошины черного перца.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Фасоль – 400 гр.

Помидоры – 3 кг.

Перец болгарский – 2 кг.

Морковка – 500 гр.

Лук – 500 гр.

Чеснок – 3-5 зуб.

Масло подсолнечное – 300 мл.

Соль – 3 ст.л.

Сахар-песок – 7 ст.л.

Листья лавра – 2-3 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Уксус столовый 9% – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль замачиваем на несколько часов в прохладной воде, а затем отвариваем практически до полной готовности – выкладываем в сито.

Шаг 2. Спелые томаты измельчаем при помощи мясорубки либо блендера.

Шаг 3. Морковь, лук, болгарский перец и чеснок очищаем и произвольно нарезаем, но не слишком крупно.

Шаг 4. В сотейнике разогреваем растительное масло и пассеруем около 5 минут лук с морковью.

Шаг 5. К зажарке выкладываем болгарский перец и выливаем томатную кашицу, провариваем 10 минут с момента закипания.

Шаг 6. По истечении времени, дополняем состав фасолью, чесноком, солью, сахаром, лавровым листом и горошинами перцев – повторно доводим до кипения и провариваем еще 15 минут. За 2-3 минуты до снятия с конфорки вливаем уксус.

Шаг 7. Перекладываем ароматную закуску в банки и сразу же закатываем. После остывания переносим в кладовку. Приятного аппетита!