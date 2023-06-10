Лечо с фасолью на зиму

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Лечо с фасолью на зиму – это сытная и очень вкусная заготовка, которая удивит ваши вкусовые рецепторы необычным сочетание компонентов, которые прекрасно дополняют и оттеняют друг друга. Имея такую баночку под рукой, вы избавите себя от процесса приготовления гарниров и салатов, так как данная закатка прекрасно гармонирует с основными блюдами из красного мяса, птицы и даже рыбы. Исходя из этого, если ранее вы не заготавливали овощи таким способом, то обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Лечо из болгарского перца с фасолью на зиму «Пальчики оближешь»

Лечо из болгарского перца с фасолью на зиму «Пальчики оближешь» — это сытная и очень вкусная консервация, которая всегда придет на помощь, когда нужно быстро накормить семью. Необычное сочетание овощей и бобовой культуры удивит всех, кто попробует хотя бы ложечку!

Лечо с фасолью на зиму

Ингредиенты –+20 порц.

  • Фасоль красная 1 ст..
  • Перец болгарский 500 гр.
  • Лук репчатый 500 гр.
  • Морковь 500 гр.
  • Помидоры 2.5 кг
  • Масло растительное 150 мл.
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар-песок 1.5 ст.л.
  • Уксусная эссенция 1 чл.

Шаги 330 мин.

  1. Лечо с фасолью на зиму

    Как заготовить лечо с фасолью на зиму? Необходимое количество фасоли заливаем водой и оставляем минимум на 5 часов.

  2. Лечо с фасолью на зиму

    Затем фасоль промываем и отвариваем в течение 40 минут после закипания в подсоленной воде.

  3. Лечо с фасолью на зиму

    Ополаскиваем томаты и вырезаем место крепления плодоножки, пробиваем в блендере до однородной консистенции.

  4. Лечо с фасолью на зиму

    Переливаем пюре в кастрюлю, следом отправляем соль, сахар и растительное масло – доводим до кипения. Провариваем под крышкой 5 минут.

  5. Лечо с фасолью на зиму

    Мякоть сладкого перца режем на небольшие кусочки.

  6. Лечо с фасолью на зиму

    Не теряя времени, натираем очищенную морковку на крупной терке.

  7. Лечо с фасолью на зиму

    Мелко нарезаем лук.

  8. Лечо с фасолью на зиму

    Забрасываем нарезанные компоненты в томатный сок и провариваем 20 минут после закипания.

  9. Лечо с фасолью на зиму

    По истечении времени, добавляем фасоль и готовим еще 15 минут на умеренном пламени. Вливаем уксусную эссенцию за пару минут до снятия с плиты.

  10. Лечо с фасолью на зиму

    Расфасовываем закуску по стерильным банкам и закупориваем. Ставим дном вверх и оборачиваем в одеяло на 24 часа.

  11. Лечо с фасолью на зиму

    Остывшие баночки переносим в погреб. Приятного аппетита!

Лечо из перца и помидоров с фасолью на зиму

Лечо из перца и помидоров с фасолью на зиму – это необычная и очень вкусная заготовка, которая подарит вам истинное вкусовое наслаждение и надолго избавит от голода, так как съев небольшую порцию, вы почувствуете насыщение, потому как в рецепте используются бобовые.

Время готовки – 9 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Фасоль сухая – 150 гр.
  • Перец болгарский – 700 гр.
  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Сахар-песок – 70-90 гр.
  • Соль – 20 гр.
  • Масло растительное – 75 мл.
  • Уксус столовый 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За ночь до начала процесса замачиваем фасоль, наутро отвариваем до мягкости.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 2. Очищенный болгарский перец режем на продолговатые тонкие брусочки.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 3. Томаты пропускаем через решетку мясорубки.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 4. Полученную кашицу выливаем в сотейник и доводим до кипения, убавляем нагрев и томим 15 минут, снимая шумовкой пену.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 5. Забрасываем сладкий перец и засекаем 5-10 минут (нагрев – минимальный).

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 6. Теперь дополняем состав фасолью, сахарным песком, солью и растительным маслом –доводим до кипения, уменьшаем пламя, варим еще 10 минут.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 7. В последнюю очередь вливаем уксус и спустя 5 минут убираем кастрюлю с огня. Разливаем лечо по заранее простерилизованным баночкам и закатываем, остужаем под покрывалом в перевернутом виде.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Лечо с фасолью на зиму

Лечо с фасолью из помидор, перца, моркови и лука на зиму

Лечо с фасолью из помидор, перца, моркови и лука на зиму – это универсальный продукт, который широко используется в мире кулинарии. Например, такую заготовку можно отправить в бульон и сварить суп или же подать к основному блюду из мяса. Для сокращения времени, фасоль замачиваем на ночь.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Лук – 200 гр.
  • Фасоль – 200 гр.
  • Морковка – 200 гр.
  • Помидоры – 600 гр.
  • Перец сладкий – 200 гр.
  • Соль – 3 ч.л.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.
  • Масло растительное – ½ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно замоченную фасоль отвариваем до готовности в подсоленной воде.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 2. Томаты пробиваем в блендере, а лук, болгарский перец и морковку нарезаем мелкими сегментами произвольной формы.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 3. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем овощную нарезку, пассеруем на протяжении 15 минут.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 4. Фасоль, томатный сок и овощи перекладываем в кастрюлю и тушим около получаса. За пару минут до готовности вводим уксус, соль и сахарный песок – перемешиваем и переходим к следующему этапу.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 5. Распределяем состав по стерильным банкам и плотно закупориваем. Приятного аппетита!

Лечо с фасолью на зиму

Лечо из перца, помидоров, моркови и фасоли на зиму

Лечо из перца, помидоров, моркови и фасоли на зиму – это питательная закуска, которая поражает своим насыщенным вкусом и простотой готовки. Для непревзойденного аромата мы будем использовать жгучий чеснок, лавровые листочки и горошины черного перца.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Фасоль – 400 гр.
  • Помидоры – 3 кг.
  • Перец болгарский – 2 кг.
  • Морковка – 500 гр.
  • Лук – 500 гр.
  • Чеснок – 3-5 зуб.
  • Масло подсолнечное – 300 мл.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар-песок – 7 ст.л.
  • Листья лавра – 2-3 шт.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.
  • Перец черный горошком – 5 шт.
  • Уксус столовый 9% – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль замачиваем на несколько часов в прохладной воде, а затем отвариваем практически до полной готовности – выкладываем в сито.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 2. Спелые томаты измельчаем при помощи мясорубки либо блендера.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 3. Морковь, лук, болгарский перец и чеснок очищаем и произвольно нарезаем, но не слишком крупно.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 4. В сотейнике разогреваем растительное масло и пассеруем около 5 минут лук с морковью.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 5. К зажарке выкладываем болгарский перец и выливаем томатную кашицу, провариваем 10 минут с момента закипания.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 6. По истечении времени, дополняем состав фасолью, чесноком, солью, сахаром, лавровым листом и горошинами перцев – повторно доводим до кипения и провариваем еще 15 минут. За 2-3 минуты до снятия с конфорки вливаем уксус.

Лечо с фасолью на зиму

Шаг 7. Перекладываем ароматную закуску в банки и сразу же закатываем. После остывания переносим в кладовку. Приятного аппетита!

Лечо с фасолью на зиму

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