Лечо с томатным соком на зиму

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Лечо с томатным соком на зиму – это сочная и яркая овощная заготовка, которая идеально подходит для длительного хранения. Такой продукт послужит отличным дополнением к мясным блюдам или горячим гарниром. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму

Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму порадует вас аппетитным внешним видом, ярким вкусом и сочностью. Овощное угощение дополнит горячие гарниры, мясные или рыбные блюда. Порадуйте себя и близких с помощью проверенного рецепта из нашей подборки.

Лечо с томатным соком на зиму

Ингредиенты –+1 л.

  • Перец болгарский 1.5 кг
  • Томатный сок ⅘ л.
  • Сахар-песок 50 гр.
  • Соль 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.
  • Масло растительное 50 мл.

Шаги 40 мин.

  1. Лечо с томатным соком на зиму

    Лечо с томатным соком на зиму заготовить очень просто. Можно взять готовый томатный сок или сделать его из сочных помидор. Для 800 мл сока понадобится 1 кг сочных томатов.

  2. Лечо с томатным соком на зиму

    Отмеряем необходимое количество томатного сока – готового или свежевыжатого.

  3. Лечо с томатным соком на зиму

    Вливаем томатный сок в кастрюлю. Добавляем в него соль, сахар и растительное масло.

  4. Лечо с томатным соком на зиму

    Очищаем болгарские перцы от семян и плодоножек. Режем овощ небольшими кусочками.

  5. Лечо с томатным соком на зиму

    Перекладываем перцы в томатный сок. Перемешиваем и кипятим содержимое.

  6. Лечо с томатным соком на зиму

    Томим угощение около 20 минут на среднем огне и в конце вливаем столовый уксус.

  7. Лечо с томатным соком на зиму

    Переливаем угощение в стерилизованную банку, закрываем стерилизованной крышкой и даем полностью остыть.

  8. Лечо с томатным соком на зиму

    Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму готово. Уносите на хранение!

Лечо из перца с томатным соком и чесноком

Лечо из перца с томатным соком и чесноком – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 0,9 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 0,7 кг.
  • Сок томатный – 0,5 л.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Сахар – 70 гр.
  • Соль – 25 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество ингредиентов для заготовки лечо из перца с томатным соком и чесноком.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 2. Промываем банки с крышками, стерилизуем их любым удобным способом.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 3. Промываем перцы, удаляем из них плодоножки и семена. Делим овощ на половинки или крупные кусочки.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 4. Вливаем в кастрюлю или сотейник томатный сок. Кипятим его с солью, сахаром, болгарским перцем, измельченным чесноком, перцем горошком и уксусом.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 5. После закипания варим 20 минут. Перец должен размягчиться, но не потерять форму. Поэтому не закрывайте крышкой и не перестарайтесь с помешиванием.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 6. Переливаем продукт в стерилизованную банку и закатываем.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 7. Лечо из перца с томатным соком и чесноком готово. Уносите угощение на длительное хранение в прохладное место.

Лечо с томатным соком на зиму

Лечо с томатным соком без стерилизации

Лечо с томатным соком без стерилизации порадует вас ярким вкусом и видом, а также несложным кулинарным процессом. Овощное угощение дополнит горячие гарниры, мясные или рыбные блюда. Порадуйте себя и близких с помощью проверенного рецепта из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 3 кг.
  • Сок томатный – 1,5 л.
  • Сахар – 1 ст.
  • Соль – 50 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.
  • Уксус 9% – 125 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом прогреваем на плите сок для заготовки лечо с томатным соком без стерилизации.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 2. Промываем перцы, очищаем их от семян и разделяем на крупные части.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 3. В кипящий томатный сок вливаем растительное масло.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 4. Затем всыпаем стакан сахара и соль. Перемешиваем до растворения сухих ингредиентов.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 5. Вливаем столовый уксус и снова перемешиваем.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 6. Выкладываем сюда перцы и после закипания варим 15-20 минут. Перец должен размягчиться, но не потерять форму. Поэтому не закрывайте крышкой и не перестарайтесь с помешиванием.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 7. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть. Укутывать не нужно.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 8. Лечо с томатным соком без стерилизации готово. Уносите на хранение!

Лечо с томатным соком на зиму

Лечо с томатным соком, луком и морковью на зиму

Лечо с томатным соком, луком и морковью на зиму – это насыщенное по вкусу, сочное и аппетитное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 0,9 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Сок томатный – 0,5 л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления лечо с томатным соком, луком и морковью на зиму.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 2. Очищаем лук и морковь. Лук разделываем тонкими полукольцами, морковь делим на ломтики.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 3. Очищаем от семян болгарские перцы и режем их крупной соломкой.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 4. Соединяем томатный сок и овощи. Доводим содержимое до кипения.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 5. Выкладываем в заготовку лавровый перец.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 6. Варим угощение 50 минут и дополняем солью, сахаром, измельченный чесноком. Варим еще 5 минут и вливаем столовый уксус.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку, закрываем крышкой и даем полностью остыть.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 8. Лечо с томатным соком, луком и морковью на зиму готово. Можно уносить на хранение!

Лечо с томатным соком на зиму

Лечо с томатным соком без уксуса

Лечо с томатным соком без уксуса отличается аппетитным внешним видом, нежным вкусом и невероятной сочностью. Овощное угощение дополнит многие блюда вашего обеденного стола. Никакой стерилизации и уксуса! Порадуйте себя и близких с помощью проверенного и несложного рецепта из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Сок томатный – 1 л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Перец душистый горошек – 2 шт.
  • Гвоздика – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим лечо с томатным соком без уксуса. Подготовим необходимые ингредиенты. Промываем и очищаем овощи.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 2. Болгарские перцы режем тонкой соломкой.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 3. Натираем морковь на крупной терке.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 4. В кастрюле кипятим томатный сок и после провариваем 10 минут. Можно использовать готовый сок или приготовить его самостоятельно из спелых томатов.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 5. Погружаем сюда морковь и перцы. Повторно кипятим и варим 10 минут, периодически помешивая. После добавляем соль, сахар и специи. Варим еще 10 минут.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Лечо с томатным соком на зиму

Шаг 7. Лечо с томатным соком без уксуса готово. Уносите угощение на длительное хранение.

Лечо с томатным соком на зиму

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