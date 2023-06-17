Лечо с томатным соком на зиму – это сочная и яркая овощная заготовка, которая идеально подходит для длительного хранения. Такой продукт послужит отличным дополнением к мясным блюдам или горячим гарниром. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму

Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму порадует вас аппетитным внешним видом, ярким вкусом и сочностью. Овощное угощение дополнит горячие гарниры, мясные или рыбные блюда. Порадуйте себя и близких с помощью проверенного рецепта из нашей подборки.

Ингредиенты –+1 л.

Перец болгарский 1.5 кг

Томатный сок ⅘ л.

Сахар-песок 50 гр.

Соль 1 ст.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Масло растительное 50 мл.

Шаги 40 мин.

Лечо с томатным соком на зиму заготовить очень просто. Можно взять готовый томатный сок или сделать его из сочных помидор. Для 800 мл сока понадобится 1 кг сочных томатов. Отмеряем необходимое количество томатного сока – готового или свежевыжатого. Вливаем томатный сок в кастрюлю. Добавляем в него соль, сахар и растительное масло. Очищаем болгарские перцы от семян и плодоножек. Режем овощ небольшими кусочками. Перекладываем перцы в томатный сок. Перемешиваем и кипятим содержимое. Томим угощение около 20 минут на среднем огне и в конце вливаем столовый уксус. Переливаем угощение в стерилизованную банку, закрываем стерилизованной крышкой и даем полностью остыть. Лечо из болгарского перца с томатным соком на зиму готово. Уносите на хранение!

Лечо из перца с томатным соком и чесноком

Лечо из перца с томатным соком и чесноком – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 0,9 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 0,7 кг.

Сок томатный – 0,5 л.

Уксус 9% – 50 мл.

Сахар – 70 гр.

Соль – 25 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество ингредиентов для заготовки лечо из перца с томатным соком и чесноком.

Шаг 2. Промываем банки с крышками, стерилизуем их любым удобным способом.

Шаг 3. Промываем перцы, удаляем из них плодоножки и семена. Делим овощ на половинки или крупные кусочки.

Шаг 4. Вливаем в кастрюлю или сотейник томатный сок. Кипятим его с солью, сахаром, болгарским перцем, измельченным чесноком, перцем горошком и уксусом.

Шаг 5. После закипания варим 20 минут. Перец должен размягчиться, но не потерять форму. Поэтому не закрывайте крышкой и не перестарайтесь с помешиванием.

Шаг 6. Переливаем продукт в стерилизованную банку и закатываем.

Шаг 7. Лечо из перца с томатным соком и чесноком готово. Уносите угощение на длительное хранение в прохладное место.

Лечо с томатным соком без стерилизации

Лечо с томатным соком без стерилизации порадует вас ярким вкусом и видом, а также несложным кулинарным процессом. Овощное угощение дополнит горячие гарниры, мясные или рыбные блюда. Порадуйте себя и близких с помощью проверенного рецепта из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 3 кг.

Сок томатный – 1,5 л.

Сахар – 1 ст.

Соль – 50 гр.

Масло растительное – 1 ст.

Уксус 9% – 125 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом прогреваем на плите сок для заготовки лечо с томатным соком без стерилизации.

Шаг 2. Промываем перцы, очищаем их от семян и разделяем на крупные части.

Шаг 3. В кипящий томатный сок вливаем растительное масло.

Шаг 4. Затем всыпаем стакан сахара и соль. Перемешиваем до растворения сухих ингредиентов.

Шаг 5. Вливаем столовый уксус и снова перемешиваем.

Шаг 6. Выкладываем сюда перцы и после закипания варим 15-20 минут. Перец должен размягчиться, но не потерять форму. Поэтому не закрывайте крышкой и не перестарайтесь с помешиванием.

Шаг 7. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть. Укутывать не нужно.

Шаг 8. Лечо с томатным соком без стерилизации готово. Уносите на хранение!

Лечо с томатным соком, луком и морковью на зиму

Лечо с томатным соком, луком и морковью на зиму – это насыщенное по вкусу, сочное и аппетитное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт дополнит горячие обеденные блюда и разнообразит меню. Берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 0,9 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 2 шт.

Сок томатный – 0,5 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления лечо с томатным соком, луком и морковью на зиму.

Шаг 2. Очищаем лук и морковь. Лук разделываем тонкими полукольцами, морковь делим на ломтики.

Шаг 3. Очищаем от семян болгарские перцы и режем их крупной соломкой.

Шаг 4. Соединяем томатный сок и овощи. Доводим содержимое до кипения.

Шаг 5. Выкладываем в заготовку лавровый перец.

Шаг 6. Варим угощение 50 минут и дополняем солью, сахаром, измельченный чесноком. Варим еще 5 минут и вливаем столовый уксус.

Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку, закрываем крышкой и даем полностью остыть.

Шаг 8. Лечо с томатным соком, луком и морковью на зиму готово. Можно уносить на хранение!

Лечо с томатным соком без уксуса

Лечо с томатным соком без уксуса отличается аппетитным внешним видом, нежным вкусом и невероятной сочностью. Овощное угощение дополнит многие блюда вашего обеденного стола. Никакой стерилизации и уксуса! Порадуйте себя и близких с помощью проверенного и несложного рецепта из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг.

Сок томатный – 1 л.

Морковь – 1 шт.

Сахар – 2-3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный горошек – 5 шт.

Перец душистый горошек – 2 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим лечо с томатным соком без уксуса. Подготовим необходимые ингредиенты. Промываем и очищаем овощи.

Шаг 2. Болгарские перцы режем тонкой соломкой.

Шаг 3. Натираем морковь на крупной терке.

Шаг 4. В кастрюле кипятим томатный сок и после провариваем 10 минут. Можно использовать готовый сок или приготовить его самостоятельно из спелых томатов.

Шаг 5. Погружаем сюда морковь и перцы. Повторно кипятим и варим 10 минут, периодически помешивая. После добавляем соль, сахар и специи. Варим еще 10 минут.

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Лечо с томатным соком без уксуса готово. Уносите угощение на длительное хранение.