Ледовая арена, футбольное поле и манеж: вторая жизнь стадиона КЧФ

Полная реконструкция арены, ледовый дворец, манеж и теннисный корт. Нашему телеканалу рассказали, каким вскоре предстанет перед севастопольцами легендарный стадион КЧФ. Сейчас подрядчики занимаются демонтажными работами – сносят все ветхие и старые конструкции комплекса, в том числе – зрительские трибуны. Активная фаза строительства начнётся уже в ближайшее время.

От старого стадиона КЧФ пока осталась лишь внешняя оболочка. На месте снесённых складских помещений и подсобок лежат горы строительного мусора, но долго они на объекте не задерживаются – постепенно их вывозят на утилизацию, а площадку освобождают для дальнейших работ.

КОНСТАНТИН РЫБАЛКО, заместитель главного инженера АО «Арго»: «Мы пока не приступили к демонтажу металлоконструкций – это мачт освещения. Здесь есть свои тонкости и сложности. Сейчас ведутся подготовительные работы. Подготовка специального транспорта, людей, техники».

Сами мачты будут разбирать постепенно – конструкции состоят из наборных элементов, а потому их будут «опускать» сегмент за сегментом с помощью крана. Так как стадион этот для нашего города значимый, работа по демонтажу велась в тесном сотрудничестве со специалистами соседнего Севастопольского военно-исторического музея-заповедника – с ними обсуждается дальнейшая судьба сохранившихся архитектурных элементов старой арены.

КОНСТАНТИН РЫБАЛКО, заместитель главного инженера АО «Арго»: «Это лепнина, медальоны были. Один их заинтересовал, сохранившийся на трибунах, ворота с якорем, и чаши на ограждении, но они под вопросом».

Объект 1949 года за всё время ни разу не ремонтировался. А в начале 2010-х и вовсе оказался под угрозой застройки жилыми домами. Тогда местные жители отвоевали легендарный стадион – именно здесь 70 лет назад впервые прозвучал гимн нашего города, ставший визитной карточкой Севастополя на долгие годы. Но время шло, арена ветшала и перспективы её оставались туманными.

МИХАИЛ ЖУРАВСКИЙ, корреспондент: «Несколько лет назад, когда Крымская военно-морская база окончательно оформила стадион в собственность, её руководству стало ясно, что обычной реконструкции для соответствия всем современным требованиям будет недостаточно. Арену, буквально, придётся перестраивать заново. Но, для связи с прошлым, на память останутся эти колонны, входная группа и ограждения по периметру. Они станут символом предшествующей эпохи».

ОЛЕГ ХОМЕНКО, помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке и спорту: «Всё строительство разбито на три этапа. Первый – ледовый дворец, который будет иметь 4 раздевалки, спортивный тренажёрный зал, зал для сухих занятий, так называемая бросковая зона».

Второй этап обещает быть самым «громоздким». Речь о возведении самого футбольного поля и прилегающей инфраструктуры – трибуны на 2000 зрительских мест вместе с легкоатлетическим ядром. Заключительной фазой строительства станет создание принципиально нового универсального спорткомплекса, где разместятся сразу несколько игровых залов.

ОЛЕГ ХОМЕНКО, помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке и спорту: «Баскетбольный, волейбольный и минифутбольный. Всё это компактно будет помещено на территории бывшего стадиона КЧФ, теперь он будет называться «Черноморец». Ещё два теннисных корта открытых, что было по проекту – чтобы побольше видов спорта было представлено на большом объекте».

Для удобства рядом создадут парковочные места. При этом, заниматься здесь смогут не только военнослужащие, горожанам также обещают открыть доступ на арену. Но – по предварительной договорённости. Руководство флота выражает надежду, что благодаря «Черноморцу» в Севастополе произойдёт «спортивный бум», который приведёт к новым достижениям и победам на крупных соревнованиях.

ОЛЕГ ХОМЕНКО, помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке и спорту: «Все соревнования в рамках ЧФ, ЮВО, ВМФ в целом ну и ВС. Мы мечтаем, чтобы забрать сюда все соревнования, в том числе по хоккею и футболу. Вы знаете, что и по футболу у нас большие успехи. Мы трёхкратные чемпионы ВС. Я думаю, что и лёгкая атлетика начнёт развиваться».

Ледовая арена должна появиться здесь уже в конце 2021-го. Ещё около года потребуется строителям, чтобы полностью завершить возведение всех объектов стадиона. Для срывов сроков пока нет никаких предпосылок, поэтому в ближайшее время Севастополь обзаведётся собственным современным спортивным комплексом, соответствующим всем необходимым стандартам.

Михаил Журавский, Кирилл Попов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»