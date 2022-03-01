Легально ли полякам играть в Интернете?

Эксперт из США: Долгое время казино, основные серверные мощности которых находятся у нас, получали из СНГ и Восточной Европы практически треть пользовательского трафика. Полагаю, это связано как раз с появлением политики лицензирования.

Милан Рабшский: Да, это действительно так — я наблюдаю похожую ситуацию, общаясь с коллегами из ближнего зарубежья. У нас в Польше, к сожалению, о подобном отношении от государства говорить пока не приходится — надеюсь, в обозримом будущем это изменится.

Организатор: Вы считаете, что в консервативной Польше возможны такие уступки игрокам и игровым клубам?

Милан Рабшский: Да, я действительно так считаю — в противном случае нас ждёт ещё больший поток нелегальных площадок, обманутых игроков и обходных схем, которые ни в коем случае не уничтожат азартный бизнес, но будут мешать каждому отдельно взятому игроку. На государственном уровне уже предпринимаются меры по информированию населения — не так давно кампанией по правилам безопасности в азартных играх занялось Министерство Финансов. Что это, если не первый шаг?

Организатор: Давайте рассмотрим все минусы отсутствия лицензированного рынка на примере Польши, где государство так негативно относится к игровой индустрии. Милан, введёте нас в курс дела более подробно?

Милан Рабшский: С удовольствием. Большинство иностранцев уверены, что у нас запрещены любые игровые клубы, но на самом деле есть исключение — это Total Casino. Об этом казино мы подробно рассказываем на своих ресурсах, в основном на главном портале TopKasynoOnline.

Эксперт из Латвии: Выходит, ситуация не такая тяжёлая. Ещё я слышала о том, что польское законодательство сделало исключение для ставок на спорт.