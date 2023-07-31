Легкие «Ленивые» пирожки с капустой: такие даже лепить не надо. Получается вкусно-вкусно

Пироги можно готовить не только сложными. На самом деле пирожки могут получаться простыми, при этом вкусными. Например, не всегда стоит долго вымешивать тесто при готовке пирогов с капустой.
Это один из самых популярных видов пирогов. Вероятно, выпечка с капустной начинкой появилась с давних времен. Крестьяне не могли позволить себе употреблять мясо в выпечке. Поэтому нашли альтернативу в виде овощей.
Стоит рассказать про простой рецепт приготовления капустных пирогов.
Ингредиенты начинки для капустных пирогов:
- Капуста белокочанная — 500 г;
- Лук репчатый — шт.;
- Морковь — шт.;
- Томатная паста — ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.
Ингредиенты для теста:
- Молоко — 150 мл;
- Растительное масло — 30 мл;
- Сметана — 150 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Мука — 280 г;
- Разрыхлитель — 10 г.
Приготовление капустных пирогов:
Шинкуем белокочанную капусту, нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Натираем мелко морковь, выкладываем вместе с луком на сковороду. Обжариваем лук и морковь, добавляем капусту.
Тушим овощи до мягкости, добавляем соль и томатную пасту, перемешиваем. В отдельную миску разбиваем яйца, высыпаем соль, взбиваем компоненты.
Выливаем растительное масло и молоко в яичную смесь, добавляем сметану. В полученную массу выкладываем тушеную капусту, просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
Разогреваем растительное масло в сковороде, выкладываем столовой ложкой порции теста.
На среднем огне обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.
В итоге получаются легкие ленивые пирожки. Лепить из теста ничего не нужно, лишь быстро потушить капусту.