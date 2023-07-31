Легкие «Ленивые» пирожки с капустой: такие даже лепить не надо. Получается вкусно-вкусно

Пироги можно готовить не только сложными. На самом деле пирожки могут получаться простыми, при этом вкусными. Например, не всегда стоит долго вымешивать тесто при готовке пирогов с капустой.

Это один из самых популярных видов пирогов. Вероятно, выпечка с капустной начинкой появилась с давних времен. Крестьяне не могли позволить себе употреблять мясо в выпечке. Поэтому нашли альтернативу в виде овощей.

Стоит рассказать про простой рецепт приготовления капустных пирогов.

Ингредиенты начинки для капустных пирогов:

Капуста белокочанная — 500 г;

Лук репчатый — шт.;

Морковь — шт.;

Томатная паста — ст.л.;

Соль — ½ ч.л.

Ингредиенты для теста:

Молоко — 150 мл;

Растительное масло — 30 мл;

Сметана — 150 г;

Яйца — 2 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Мука — 280 г;

Разрыхлитель — 10 г.

Приготовление капустных пирогов:

Шинкуем белокочанную капусту, нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Натираем мелко морковь, выкладываем вместе с луком на сковороду. Обжариваем лук и морковь, добавляем капусту.

Тушим овощи до мягкости, добавляем соль и томатную пасту, перемешиваем. В отдельную миску разбиваем яйца, высыпаем соль, взбиваем компоненты.

Выливаем растительное масло и молоко в яичную смесь, добавляем сметану. В полученную массу выкладываем тушеную капусту, просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Разогреваем растительное масло в сковороде, выкладываем столовой ложкой порции теста.

На среднем огне обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

В итоге получаются легкие ленивые пирожки. Лепить из теста ничего не нужно, лишь быстро потушить капусту.