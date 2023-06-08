Популярный фудблогер Оксана Пашко в своем кулинарном блоге опубликовала очень интересный рецепт. Ее подписчики пришли в восторг, когда попробовали приготовить этот легкий десерт из клубники своими руками. Огромное количество благодарных комплиментов тому доказательство!

Обязательно воспользуйтесь этим проверенным рецептом и побалуйте родных лучшим летним лакомством. К тому же готовится оно из самого простого набора продуктов. Есть немного клубники и сахара? Отлично! Добавьте к ним воду и крахмал, и уже через 10 минут готовую сладость можно будет отправлять в холодильник.

Как быстро приготовить обалденный десерт из клубники

Для приготовления этого сладкого блюда можно использовать замороженную или свежую клубнику. Но так как ягодный сезон уже начался, советуем остановиться на втором варианте. Ведь из свежих ягод получится необычайно ароматный десерт, на одном кусочке которого невозможно будет остановиться.

Ингредиенты

Клубника250 г Сахар60 г Вода200 мл Кукурузный крахмал50 г Кокосовая стружка30 г

Приготовление

Подготовьте ягоды. Промойте клубнику. Обсушите ее и удалите плодоножку. Поместите клубнику в сотейник с толстым дном и добавьте к ней сахар. Пробейте всё погружным блендером до однородной массы.К клубничному пюре влейте воду. Всыпьте крахмал. Аккуратно перемешайте всё венчиком. Отправьте сотейник на плиту. Варите клубничную смесь на среднем огне, постоянно помешивая. После закипания подождите минуту и уберите сотейник с огня. Переложите горячую ягодную смесь в миску, форму которой вы хотите придать десерту, и оставьте при комнатной температуре до полного остывания. Затем накройте емкость тарелкой или пленкой и уберите в холодильник на 2–3 часа.Затем достаньте десерт, немного пройдясь ножом по бокам. Разрежьте его на порционные кусочки, половину из которых аккуратно обваляйте в кокосовой стружке. Готово!

Небольшое количество кокосовой стружки позволит сделать десерт еще более красивым и аппетитным. К слову, с помощью этого ингредиента вам удастся создать контраст текстур. Сочетание посыпки в виде кокосовой стружки и нежной клубничной основы просто роскошное! Ранее мы делились отменной подборкой рецептов от Оксаны Пашко. Ознакомьтесь с ней, и больше вам не придется думать, что же эдакое приготовить на завтрак.