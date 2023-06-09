Редакция «Со Вкусом» уверяет, что от этого десерта вы получите не только гастрономическое, но и эстетические удовольствие. Такой клубничный пудинг домашнего приготовления с удовольствием едят как взрослые, так и дети. Выглядит сладость очень красиво и нарядно, что уж говорить о вкусе: он непревзойденный!

Приготовить такой летний десерт не составит никакого труда: всё быстро, легко, из простых доступных ингредиентов. На выходе же получается нежный молочный пудинг с ярким клубничным послевкусием. Вот ешь его и сразу же переносишься в беззаботное детство, когда вкусную домашнюю ягодку можно было пригоршнями есть прямо из огорода. Уверяем, это угощение заслуживает вашего внимания!

Легкий клубничный пудинг: моменты приготовления

Сам по себе клубничный пудинг получается абсолютно самодостаточным. Он точно понравится любителям чизкейков, птичьего молока и фруктовых в целом. По желанию в этот десерт можно добавить бананы, персики, малину или любые другие мягкие фрукты и ягоды. Также можно сделать нижний слой из печенья и масла, но тогда десерт станет более калорийным.

Ингредиенты

Клубника450 г Сахар140 г Молоко600 мл Кукурузный крахмал50 г Сливочное масло20 г

Приготовление

Возьмите 250 г клубники и посыпьте ее 80 г сахара. Погружным блендером измельчите всё до пюреобразного состояния.Затем влейте молоко и перемешайте смесь венчиком до однородной массы розового оттенка. В сотейник вставьте дуршлаг и вылейте в него молочно-клубничную смесь. Аккуратно перемешивая лопаткой, процедите жидкость через дуршлаг. Далее всыпьте крахмал и слегка перемешайте венчиком. Поставьте массу на огонь и, постоянно помешивая, варите до загустения. Вылейте заготовку в сухую стеклянную форму, разровняйте лопаткой и поставьте на 20–30 минут в холодильник. Тем временем возьмите 200 г клубники и разрежьте каждую ягоду пополам. Оставшийся сахар высыпьте на сковороду, добавьте сливочное масло и, постоянно перемешивая, доведите до однородного состояния. Затем всыпьте в карамель подготовленную клубнику и проварите всё вместе еще 2–3 минуты. Достаньте с холодильника застывший пудинг и аккуратно выложите на него карамельно-клубничный слой.

Неплохим решением будет отправить десерт в холодильник еще примерно на час (для застывания верхнего слоя). В конце можете полить изделие шоколадной глазурью, рецептом которой мы делились ранее. А можете оставить всё как есть. Ждем ваших отзывов и комментариев!