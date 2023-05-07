Легкий сырный кекс в лимонной глазури: простой рецепт

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Этот нежнейший кекс полюбят все, кто ценит воздушную и влажную выпечку с интересным вкусом.

Его можно подавать в готовом виде, а также с сиропом или вареньем.

Список ингредиентов:

  • 1 стакан муки;
  • по 0,1 килограмма сливочного сыра и масла (82,5% жирности);
  • 2 куриных яйца;
  • до 0,02 килограмма ванильного сахара;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 0,08 килограмма сахарной пудры;
  • несколько ложек лимонного сока.

Первым этапом достаньте из холодильника масло и включите духовку, чтобы она нагрелась до +180 градусов.

В глубокой емкости миксером соедините сливочный сыр и масло.

Добавьте к ним ванильный и обычный сахар, а также куриные яйца.

Еще раз перемешайте массу (около 3 минут).

Муку и разрыхлитель просейте в ту же посуду, не забывая использовать миксер.

Выложите массу в форму с пергаментом, смазанную растительным маслом, и отправьте в духовку на 1 час.

В это время размешайте сахарную пудру в лимонном соке до однородного состояния. 

После того, как кекс остынет, смажьте его сладкой глазурью.

Можно украсить десерт ягодами или цукатами. 

Но тогда глазурь наносите после них, чтобы украшение лучше держалось.

 

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