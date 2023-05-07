Легкий сырный кекс в лимонной глазури: простой рецепт

Этот нежнейший кекс полюбят все, кто ценит воздушную и влажную выпечку с интересным вкусом.
Его можно подавать в готовом виде, а также с сиропом или вареньем.
Список ингредиентов:
- 1 стакан муки;
- по 0,1 килограмма сливочного сыра и масла (82,5% жирности);
- 2 куриных яйца;
- до 0,02 килограмма ванильного сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 0,08 килограмма сахарной пудры;
- несколько ложек лимонного сока.
Первым этапом достаньте из холодильника масло и включите духовку, чтобы она нагрелась до +180 градусов.
В глубокой емкости миксером соедините сливочный сыр и масло.
Добавьте к ним ванильный и обычный сахар, а также куриные яйца.
Еще раз перемешайте массу (около 3 минут).
Муку и разрыхлитель просейте в ту же посуду, не забывая использовать миксер.
Выложите массу в форму с пергаментом, смазанную растительным маслом, и отправьте в духовку на 1 час.
В это время размешайте сахарную пудру в лимонном соке до однородного состояния.
После того, как кекс остынет, смажьте его сладкой глазурью.
Можно украсить десерт ягодами или цукатами.
Но тогда глазурь наносите после них, чтобы украшение лучше держалось.