Легкий, сочный, хрустящий: ем и не могу остановиться. Салат «Невесомый»

Сейчас трудно представить, чтобы застолье происходило без закусочных салатов. Это один из самых востребованных видов блюд во всем мире.

Самым популярным салатом является Цезарь. Также почти во всех ресторанах и кафе можно увидеть Греческий салат и Оливье.

Данные салаты также актуальны для жителей нашей страны.

Однако, помимо классических салатов есть много других, не менее вкусных. Но, из-за консервативного мышления, попробовать новый салат бывает трудно.

Поделимся рецептом вкусного салата “Невесомый”.

Ингредиенты для салата “Невесомый”:

печень куриная — 400 г;

капуста пекинская — 400 г;

яйца отварные — 4 шт.;

огурцы маринованные — 4 шт.;

лук репчатый — шт.;

майонез — 100 г;

укроп — пучок;

соль — ½ ч. л.

Приготовление салата “Невесомый”:

Отвариваем 15 минут в подсоленной воде заранее обработанную печень. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, в сковороде обжариваем до легкого золотистого оттенка.

Шинкуем мелко пекинскую капусту, нарезаем тонкой соломкой маринованные огурцы. В салатник измельчаем на крупных резцах терки отварные яйца.

На каждый слой салата выкладываем сеточку из майонеза. Слой из яиц покрываем слоем из капусты. На капустный слой кладем обжаренный лук и маринованные огурцы.

Натираем на крупной терке отваренную печень, выкладываем заключительным слоем на салат. Тщательно смазываем слой майонезом.

Шинкуем укроп, посыпаем последний печеночный слой салата. Оставляем салат пропитываться на полчаса.

Можно не ждать время пропитки, подавать блюдо сразу.

Печень остужать рекомендуется в соленой воде, в которой она варилась.

Так печень в салате будет более мягкой.