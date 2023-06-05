Легкий, вкусный и быстрый. Торт с вареньем из 3-х слоёв

Торты на празднике ждут все, и дети, и взрослые. Дело в том, что торт ассоциируется у людей с торжеством, а радостью и счастливыми моментами в жизни.
По этой причине торты так популярны во всем мире. Их не производят в большом количестве лишь в бедных странах, где культура потребления сладостей не столь высока. Например, до появления американской анимации в Азии, торты и пирожные в Китае и Японии не были распространены.
Сейчас рынок десертов перенасыщен, поэтому производители часто производят некачественный продукт. Приготовим торт самостоятельно, чтобы получить точно сладкий и вкусный десерт.
Ингредиенты для торта с вареньем:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 120 г;
- молоко — 100 г;
- растительное масло — 90 г;
- мука — 220 г;
- дрожжи — 16 г;
- лимон — шт.;
- варенье из смородины;
- варенье из абрикоса.
Приготовление торта с вареньем:
В миске соединяем яйца с сахарным песком, взбиваем миксером до появления белой пены. В смесь постепенно струйкой вливаем молоко, продолжая взбивать компоненты.
После того, как все молоко будет смешано с яйцами, надо также влить в смесь растительное масло. Взбивая миксером яичную смесь, просеиваем в нее муку.
Как только мука вся войдет в смесь, надо добавить дрожжи, вымесить тесто при помощи миксера.
Натираем на мелкой терке цедру лимона, добавляем в тесто, тщательно перемешиваем лопаткой.
В форму для выпечки (диаметр 22 см) выливаем каплю растительного масла, смазываем поверхность и пергамент на дне.
Выливаем в форму ⅓ часть теста, распределяем по поверхности. Выпекаем слой торта при 180 градусах 10-12 минут. Затем смазываем корж вареньем из смородины.
На слой варенья выливаем ½ часть оставшегося теста, выпекаем аналогично.
На второй корж выкладываем абрикосовое варенье, заливаем остатками теста.
Последний корж выпекаем при 180 градусах 10-15 минут.
Получается торт из трех слоев, с несколькими видами начинки.
Перед выпеканием последнего слоя можно выложить на поверхность миндальную крошку, а после приготовления посыпать сахарной крошкой.