Легкий, вкусный и быстрый. Торт с вареньем из 3-х слоёв

Торты на празднике ждут все, и дети, и взрослые. Дело в том, что торт ассоциируется у людей с торжеством, а радостью и счастливыми моментами в жизни.

По этой причине торты так популярны во всем мире. Их не производят в большом количестве лишь в бедных странах, где культура потребления сладостей не столь высока. Например, до появления американской анимации в Азии, торты и пирожные в Китае и Японии не были распространены.

Сейчас рынок десертов перенасыщен, поэтому производители часто производят некачественный продукт. Приготовим торт самостоятельно, чтобы получить точно сладкий и вкусный десерт.

Ингредиенты для торта с вареньем:

яйца — 4 шт.;

сахар — 120 г;

молоко — 100 г;

растительное масло — 90 г;

мука — 220 г;

дрожжи — 16 г;

лимон — шт.;

варенье из смородины;

варенье из абрикоса.

Приготовление торта с вареньем:

В миске соединяем яйца с сахарным песком, взбиваем миксером до появления белой пены. В смесь постепенно струйкой вливаем молоко, продолжая взбивать компоненты.

После того, как все молоко будет смешано с яйцами, надо также влить в смесь растительное масло. Взбивая миксером яичную смесь, просеиваем в нее муку.

Как только мука вся войдет в смесь, надо добавить дрожжи, вымесить тесто при помощи миксера.

Натираем на мелкой терке цедру лимона, добавляем в тесто, тщательно перемешиваем лопаткой.

В форму для выпечки (диаметр 22 см) выливаем каплю растительного масла, смазываем поверхность и пергамент на дне.

Выливаем в форму ⅓ часть теста, распределяем по поверхности. Выпекаем слой торта при 180 градусах 10-12 минут. Затем смазываем корж вареньем из смородины.

На слой варенья выливаем ½ часть оставшегося теста, выпекаем аналогично.

На второй корж выкладываем абрикосовое варенье, заливаем остатками теста.

Последний корж выпекаем при 180 градусах 10-15 минут.

Получается торт из трех слоев, с несколькими видами начинки.

Перед выпеканием последнего слоя можно выложить на поверхность миндальную крошку, а после приготовления посыпать сахарной крошкой.