Рецепты Легко и быстро – рецепт варенья из розы По Admin - 13 июня, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы зимой наслаждаться вкусными пампухами или рогаликами с розой, заготовки нужно делать уже сегодня. Варенье из розы (чайной розы, или как ее еще называют рожи) издавна готовили еще наши прабабушки. Такой ароматный и сладкий десерт отлично подходит для выпечки или его просто можно есть ложкой. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Как хранить варенье из рожи Сохраняем варенье из рожи в холодильнике. Срок хранения варенья 12 месяцев. Ни в коем случае не варите варенье из рожи, ведь тогда она потеряет цвет и вкус. Если у вас нет возможности держать джем в холодильнике, можно добавить больше сахара – от 1,5 до 2 кг на 1 кг лепестков. Тогда его можно хранить в подвале или прямо в темном прохладном месте. Рецепт варенья из лепестков чайной розы Время: 45 минут Порции: 3 – 4 Ингредиенты: – 1 килограмм лепестков чайной розы; – 1 килограмм сахара; – 100 граммов лимона. Приготовление: Тщательно отделяем лепестки от цветка, они должны быть абсолютно сухими, без лишней влаги. Перетираем лепестки с сахаром в охлажденной ступке. Важно, чтобы они не перегрелись. В конце перетирания добавляем лимонный сок и перемешиваем. Стерилизуем банки для варенья, не забываем и о крышках. Раскладываем заготовки по банкам и плотно закройте их крышками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнее варенье из клубники по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Всего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутНачинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамисуШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийКо дню вышиванки: подборка аутентичных блюд от Евгения Клопотенко