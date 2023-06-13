Легко и быстро – рецепт варенья из розы

Чтобы зимой наслаждаться вкусными пампухами или рогаликами с розой, заготовки нужно делать уже сегодня.

Варенье из розы (чайной розы, или как ее еще называют рожи) издавна готовили еще наши прабабушки. Такой ароматный и сладкий десерт отлично подходит для выпечки или его просто можно есть ложкой.

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Как хранить варенье из рожи

Сохраняем варенье из рожи в холодильнике.

Срок хранения варенья 12 месяцев.

Ни в коем случае не варите варенье из рожи, ведь тогда она потеряет цвет и вкус.

Если у вас нет возможности держать джем в холодильнике, можно добавить больше сахара – от 1,5 до 2 кг на 1 кг лепестков. Тогда его можно хранить в подвале или прямо в темном прохладном месте.

Рецепт варенья из лепестков чайной розы

Время: 45 минут

45 минут Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм лепестков чайной розы;

– 1 килограмм сахара;

– 100 граммов лимона.

Приготовление:

Тщательно отделяем лепестки от цветка, они должны быть абсолютно сухими, без лишней влаги.

Перетираем лепестки с сахаром в охлажденной ступке. Важно, чтобы они не перегрелись.

В конце перетирания добавляем лимонный сок и перемешиваем.

Стерилизуем банки для варенья, не забываем и о крышках.

Раскладываем заготовки по банкам и плотно закройте их крышками.

Приятного аппетита!

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