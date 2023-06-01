Легко и быстро: три рецепта рулетов из баклажанов на каждый день

По
Admin
-
0
30

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сезон рулетиков официально открыт, и мы предлагаем попробовать дома приготовить их из баклажанов. А начинки выбирайте по выбору.

Баклажаны прекрасно сочетаются с разными продуктами: сыром, орехами, овощами, зеленью кинзы, чесноком. 24 канал выбрал три самых популярных рецепта рулетов из баклажанов, чтобы и вы могли приготовить их дома.

Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня

Рулеты из баклажанов и помидоров

  • Время: 65 минут

Ингредиенты:
– баклажаны;
– помидоры;
– майонез;
– чеснок;
– соль;
– масло.

Приготовление:

  • Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.
  • Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.

Рулеты из баклажана / Фото Lazy cat kitchen

  • Соединяем выжатый чеснок с майонезом. Помидоры нарезаем кусочками.
  • Выкладываем на каждый ломтик баклажана майонез, промазываем и добавляем помидоры. Скручиваем в рулетик и выкладываем на тарелку.

Приятного аппетита!

Рулеты из баклажанов с творожками

  • Время: 60 минут

Ингредиенты:
– баклажаны;
– плавленые творожки;
– майонез;
– чеснок;
– соль;
– масло.

Приготовление:

  • Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.
  • Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.
  • Натираем сырочки на терке и смешиваем с майонезом и выжатым чесноком. Добавляем черный молотый перец и перемешиваем.
  • Выкладываем на ломтики баклажанов начинку из творожков, скручиваем в рулет и выкладываем на тарелку.

Приятного аппетита!

Рулеты из баклажанов с ореховой пастой

  • Время: 60 – 65 минут

Ингредиенты:
– баклажаны;
– грецкие орехи;
– кинза;
– чеснок;
– соль;
– масло.

Приготовление:

  • Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.
  • Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.
  • Отдельно сблендерируем в однородную массу обжаренные грецкие орехи. Добавляем мелко нарезанную кинзу, выжатый чеснок. Перемешиваем.

Рулеты из баклажанов / Фото Electric blue food

  • Выкладываем ореховую массу на ломтики баклажанов и заворачиваем в рулеты.
  • По желанию блюдо можно посыпать гранатовыми зернышками.

Приятного аппетита!

Прекрасной закуской к столу также станет салат из молодой капусты. Выбирайте рецепт на выбор или готовьте все три.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА