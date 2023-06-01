Рецепты Легко и быстро: три рецепта рулетов из баклажанов на каждый день По Admin - 1 июня, 2023 0 30 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сезон рулетиков официально открыт, и мы предлагаем попробовать дома приготовить их из баклажанов. А начинки выбирайте по выбору. Баклажаны прекрасно сочетаются с разными продуктами: сыром, орехами, овощами, зеленью кинзы, чесноком. 24 канал выбрал три самых популярных рецепта рулетов из баклажанов, чтобы и вы могли приготовить их дома. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Рулеты из баклажанов и помидоров Время: 65 минут Ингредиенты: – баклажаны; – помидоры; – майонез; – чеснок; – соль; – масло. Приготовление: Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку. Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон. Рулеты из баклажана / Фото Lazy cat kitchen Соединяем выжатый чеснок с майонезом. Помидоры нарезаем кусочками. Выкладываем на каждый ломтик баклажана майонез, промазываем и добавляем помидоры. Скручиваем в рулетик и выкладываем на тарелку. Приятного аппетита! Рулеты из баклажанов с творожками Время: 60 минут Ингредиенты: – баклажаны; – плавленые творожки; – майонез; – чеснок; – соль; – масло. Приготовление: Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку. Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон. Натираем сырочки на терке и смешиваем с майонезом и выжатым чесноком. Добавляем черный молотый перец и перемешиваем. Выкладываем на ломтики баклажанов начинку из творожков, скручиваем в рулет и выкладываем на тарелку. Приятного аппетита! Рулеты из баклажанов с ореховой пастой Время: 60 – 65 минут Ингредиенты: – баклажаны; – грецкие орехи; – кинза; – чеснок; – соль; – масло. Приготовление: Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку. Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон. Отдельно сблендерируем в однородную массу обжаренные грецкие орехи. Добавляем мелко нарезанную кинзу, выжатый чеснок. Перемешиваем. Рулеты из баклажанов / Фото Electric blue food Выкладываем ореховую массу на ломтики баклажанов и заворачиваем в рулеты. По желанию блюдо можно посыпать гранатовыми зернышками. Приятного аппетита! Прекрасной закуской к столу также станет салат из молодой капусты. Выбирайте рецепт на выбор или готовьте все три. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напиткаОккупанты опозорились абсурдным фейком о Буданове и «уничтожении 3 миллионов человек» в КрымуБлин, который не получится «комом» – готовим сытный завтрак за считанные минутыВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейЩавельный борщ – давнее блюдо с украинской душой