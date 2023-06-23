Легко и вкусно. Как приготовить дома глазированные сырки

И дети будут в восторге, и взрослые полакомятся

Я обожнюю такі ласощі, бо це легко, смачно і діти будуть в захваті, та й дорослі посмакують.

Інгредієнти:

300 г кисломолочного сиру

50 г сметани 25% або вершків 33%

30 г вершкового масла

60 г цукру

5 г ванільного цукру

Для базової глазурі:

150 г чорного шоколаду

75 г вершкового масла 82,5% (вершкове масло можна замінити кокосовим або какао-маслом, або замінити 30 г масла на рослинну олію, краще за все з виноградних кісточок — в такому випадку глазур буде м’якше)

Можна додатково використовувати горішки та кокосову стружку.

Готуємо сиркову масу. Беремо хороший зерновий сир — тут важливо щоб він не був сухим, або занадто щільними грудочками.

Додаю сметану, вершкове масло та увесь цукор і занурювальним блендером все перебиваю до кремової шовковистої маси. Суміш не повинна бути занадто рідкою, тому слідкуйте за вологістю сира.

Масу розкладаю у формочки, або через кондитерський мішок викладаю на маленьке деко у вигляді «сирочків», одразу вставляю з одного боку половинку палички або зубочистку і заморожую.

Якщо маса рідкувата, додайте кокосову стружку. Це і смачно, і вона всотує надлишкову вологу.

Окремо готую глазур на водяній бані, або акуратно в мікрохвильовій печі (по 30 секунд) розігріваю шоколад та масло, перемішую до однорідної консистенції і переміщую у стакан — так буде комфортніше занурювати сирки. Якщо є бажання, додаю ще горішки.

Діставши сирки з морозилки, швидко занурюю їх у теплий шоколад, викладаю на застелене плівкою або пергаментом деко та даю «відійти». Готово.

Для глазурі можна брати й білий шоколад, в такому випадку його краще розбавляти какао-маслом і трішки рослинним, щоб шар шоколаду був тоненьким. А зверху, поки не застигло, посипати сухою малиною. Ммм… смакота. Вдалих вам експериментів!



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