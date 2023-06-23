Рецепты Легко и вкусно. Как приготовить дома глазированные сырки По Admin - 23 июня, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp И дети будут в восторге, и взрослые полакомятся Я обожнюю такі ласощі, бо це легко, смачно і діти будуть в захваті, та й дорослі посмакують. Інгредієнти: 300 г кисломолочного сиру 50 г сметани 25% або вершків 33% 30 г вершкового масла 60 г цукру 5 г ванільного цукру Для базової глазурі: 150 г чорного шоколаду 75 г вершкового масла 82,5% (вершкове масло можна замінити кокосовим або какао-маслом, або замінити 30 г масла на рослинну олію, краще за все з виноградних кісточок — в такому випадку глазур буде м’якше) Можна додатково використовувати горішки та кокосову стружку. Готуємо сиркову масу. Беремо хороший зерновий сир — тут важливо щоб він не був сухим, або занадто щільними грудочками. Додаю сметану, вершкове масло та увесь цукор і занурювальним блендером все перебиваю до кремової шовковистої маси. Суміш не повинна бути занадто рідкою, тому слідкуйте за вологістю сира. Масу розкладаю у формочки, або через кондитерський мішок викладаю на маленьке деко у вигляді «сирочків», одразу вставляю з одного боку половинку палички або зубочистку і заморожую. Якщо маса рідкувата, додайте кокосову стружку. Це і смачно, і вона всотує надлишкову вологу. Окремо готую глазур на водяній бані, або акуратно в мікрохвильовій печі (по 30 секунд) розігріваю шоколад та масло, перемішую до однорідної консистенції і переміщую у стакан — так буде комфортніше занурювати сирки. Якщо є бажання, додаю ще горішки. Діставши сирки з морозилки, швидко занурюю їх у теплий шоколад, викладаю на застелене плівкою або пергаментом деко та даю «відійти». Готово. Для глазурі можна брати й білий шоколад, в такому випадку його краще розбавляти какао-маслом і трішки рослинним, щоб шар шоколаду був тоненьким. А зверху, поки не застигло, посипати сухою малиною. Ммм… смакота. Вдалих вам експериментів! Текст публікується з дозволу автора Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Більше блогів тут На Перекоп.инфо можно прочитать про:Закуска из пекинской капусты, покорившая мирДомашний глазированный сырок – готовим для деток и не толькоОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойТорт Наполеон на воде: ничего вкуснее не ела. Хрустящий, с бесподобным сливочным кремомЛегкий сырный кекс в лимонной глазури: простой рецепт