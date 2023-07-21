«Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами

Наггетсы давно стали любимой пищей как для взрослых, так и для детей. И это совсем не удивительно, учитывая простоту их приготовления, невероятный вкус и удобный формат, позволяющий смаковать курятиной где угодно. НОВОСТИ ВКУСНО Немалую роль в популярности наггетсов играет их универсальность, информирует 24 Канал. Эти кусочки курятины подходят практически ко всему: как для быстрых перекусов, так и для создания любимых блюд. А как их приготовить, рассказываем дальше. К теме Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем пришлось по вкусу Универсальность – главный «козырь» наггетсов Курятина в панировке начала завоевывать мир еще 200 лет назад. С тех пор она получила особое название – наггетсы и стала популярной на всех континентах. Сегодня известные повара продолжают доказывать, что наггетсы хорошо смакуют не только самостоятельно, но и в сочетании с другими ингредиентами. А каждая хозяйка знает, что именно нужно добавить к этим кусочкам, чтобы получить питательное блюдо для семьи или накормить большую компанию друзей, неожиданно приехавших в гости. Любимое блюдо – «Легко!» и с надежным брендом Благодаря наггетсам от ТМ «Легко!» подать вкусное блюдо на стол можно всего за 5 минут! Классические или с сыром – достаточно выбрать любимый вкус, разогреть и наслаждаться совершенной текстурой курятины. К слову, разогреть любимое блюдо от ТМ «Легко!» можно в несколько способов: разогреть духовку до 200 градусов и выпекать нагетсы при 180 градусах в течение 5 минут;

обжарить нагетсы на сковороде с двух сторон на среднем огне в течение 5 минут. А дальше – попробуйте использовать их в приготовлении бургеров, соединить с питой или диетической зеленью. Гарантируем: эти комбинации не оставят никого безразличным. Пита с наггетсами Время: 30 минут

30 минут Порций: 3 Пита отлично смакует с наггетсами / Фото Shutterstock Ингредиенты:

– упаковка наггетсов ТМ «Легко!»;

– 2 питы;

– 2 средних помидора;

– 1 красный лук;

– 1 пучок листьев салата;

– 60 грамм йогурта без наполнителя 8%;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите наггетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут). Листья салата помойте и порвите руками. Лук нарежьте на перья, помидоры – кружочками. Смешайте йогурт со специями. Подогрейте питу на сухой сковороде или тостере, а затем заполните ее салатом, овощами, йогуртом и хрустящими наггетсами. Бургер с наггетсами Порций: 3

3 Время: 20 минут Попробуйте бургер с наггетсами / Фото Shutterstock Ингредиенты:

– упаковка наггетсов от ТМ «Легко!»;

– 3 булочки для бургеров;

– 1 помидор;

– пол упаковки микса салата;

– 3 столовые ложки майонеза или греческого йогурта;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 чайная ложка сухого укропа;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Обжарьте с двух сторон нагетсы от ТМ «Легко!» Достаточно 5 минут, чтобы блюдо было готово Майонез смешайте со специями и укропом. Помидор нарежьте на кружочки. Разрежьте булочку пополам и разогрейте ее на сухой сковороде в течение 3 минут. Составьте бургер: на нижнюю часть булочки выложите соус, сверху выложите листья салата, на него поместите 2 аппетитных куска наггетсов, затем поставьте помидор и снова салат. Полейте бургер соусом и уложите верхнюю часть булочки. Овощной салат с наггетсами Время: 15 минут

15 минут Порций: 1 Овощной салат отлично смакует с наггетсами / Фото Shutterstock Ингредиенты:

– 3 наггетсы от ТМ «Легко!»;

– 1 пучок салата;

– 2 помидора коктейльные;

– 1 огурец;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– четверть лимона;

– несколько стеблей петрушки;

– щепотка соли;

– черный перец по вкусу;

– орегано по вкусу. Приготовление: На горячую сковороду выложите нагетсы и обжарьте их до корочки (5 минут). Смешайте оливковое масло с лимонным соком и специями. Листья салата и овощи помойте. Салат порвите руками, помидоры разрежьте на четыре части, огурец – кружочками, а листья петрушки порубите на мелкие кусочки. Выложите на тарелку листья салата и овощи, полейте салат оливковой заправкой и посыпьте сверху петрушкой. Дополните блюдо хрустящими наггетсами. Где найти наггетсы ТМ «Легко!» Блюд с нагетсами есть немало, а потому этот продукт следует добавить в рацион. Тем более с ТМ «Легко!» приготовить вкусный салат, бургер или питу можно в считанные минуты. Найти наггетсы этого бренда также не составит особого труда. Ведь продукция ТМ «Легко!» представлена в отделе замороженных товаров в магазинах МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, Ашан, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Большой Карман, Варус, Велмарт. При этом товары ТМ «Легко!» могут отсутствовать в некоторых магазинах сетей. А с полным ассортиментом можно ознакомиться в каталоге сайте «Легко!», а также на страницах бренда в соцсетях Facebook и Instagram. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Вы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макарон

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