Рецепты «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами По Admin - 21 июля, 2023 0 87 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Наггетсы давно стали любимой пищей как для взрослых, так и для детей. И это совсем не удивительно, учитывая простоту их приготовления, невероятный вкус и удобный формат, позволяющий смаковать курятиной где угодно. НОВОСТИ ВКУСНО Немалую роль в популярности наггетсов играет их универсальность, информирует 24 Канал. Эти кусочки курятины подходят практически ко всему: как для быстрых перекусов, так и для создания любимых блюд. А как их приготовить, рассказываем дальше. К теме Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем пришлось по вкусу Универсальность – главный «козырь» наггетсов Курятина в панировке начала завоевывать мир еще 200 лет назад. С тех пор она получила особое название – наггетсы и стала популярной на всех континентах. Сегодня известные повара продолжают доказывать, что наггетсы хорошо смакуют не только самостоятельно, но и в сочетании с другими ингредиентами. А каждая хозяйка знает, что именно нужно добавить к этим кусочкам, чтобы получить питательное блюдо для семьи или накормить большую компанию друзей, неожиданно приехавших в гости. Любимое блюдо – «Легко!» и с надежным брендом Благодаря наггетсам от ТМ «Легко!» подать вкусное блюдо на стол можно всего за 5 минут! Классические или с сыром – достаточно выбрать любимый вкус, разогреть и наслаждаться совершенной текстурой курятины. К слову, разогреть любимое блюдо от ТМ «Легко!» можно в несколько способов: разогреть духовку до 200 градусов и выпекать нагетсы при 180 градусах в течение 5 минут; обжарить нагетсы на сковороде с двух сторон на среднем огне в течение 5 минут. А дальше – попробуйте использовать их в приготовлении бургеров, соединить с питой или диетической зеленью. Гарантируем: эти комбинации не оставят никого безразличным. Пита с наггетсами Время: 30 минут Порций: 3 Пита отлично смакует с наггетсами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка наггетсов ТМ «Легко!»; – 2 питы; – 2 средних помидора; – 1 красный лук; – 1 пучок листьев салата; – 60 грамм йогурта без наполнителя 8%; – 1 столовая ложка подсолнечного масла; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите наггетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут). Листья салата помойте и порвите руками. Лук нарежьте на перья, помидоры – кружочками. Смешайте йогурт со специями. Подогрейте питу на сухой сковороде или тостере, а затем заполните ее салатом, овощами, йогуртом и хрустящими наггетсами. Бургер с наггетсами Порций: 3 Время: 20 минут Попробуйте бургер с наггетсами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка наггетсов от ТМ «Легко!»; – 3 булочки для бургеров; – 1 помидор; – пол упаковки микса салата; – 3 столовые ложки майонеза или греческого йогурта; – 1 столовая ложка масла; – 1 чайная ложка сухого укропа; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Обжарьте с двух сторон нагетсы от ТМ «Легко!» Достаточно 5 минут, чтобы блюдо было готово Майонез смешайте со специями и укропом. Помидор нарежьте на кружочки. Разрежьте булочку пополам и разогрейте ее на сухой сковороде в течение 3 минут. Составьте бургер: на нижнюю часть булочки выложите соус, сверху выложите листья салата, на него поместите 2 аппетитных куска наггетсов, затем поставьте помидор и снова салат. Полейте бургер соусом и уложите верхнюю часть булочки. Овощной салат с наггетсами Время: 15 минут Порций: 1 Овощной салат отлично смакует с наггетсами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 3 наггетсы от ТМ «Легко!»; – 1 пучок салата; – 2 помидора коктейльные; – 1 огурец; – 4 столовые ложки оливкового масла; – четверть лимона; – несколько стеблей петрушки; – щепотка соли; – черный перец по вкусу; – орегано по вкусу. Приготовление: На горячую сковороду выложите нагетсы и обжарьте их до корочки (5 минут). Смешайте оливковое масло с лимонным соком и специями. Листья салата и овощи помойте. Салат порвите руками, помидоры разрежьте на четыре части, огурец – кружочками, а листья петрушки порубите на мелкие кусочки. Выложите на тарелку листья салата и овощи, полейте салат оливковой заправкой и посыпьте сверху петрушкой. Дополните блюдо хрустящими наггетсами. Где найти наггетсы ТМ «Легко!» Блюд с нагетсами есть немало, а потому этот продукт следует добавить в рацион. Тем более с ТМ «Легко!» приготовить вкусный салат, бургер или питу можно в считанные минуты. Найти наггетсы этого бренда также не составит особого труда. Ведь продукция ТМ «Легко!» представлена в отделе замороженных товаров в магазинах МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, Ашан, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Большой Карман, Варус, Велмарт. При этом товары ТМ «Легко!» могут отсутствовать в некоторых магазинах сетей. А с полным ассортиментом можно ознакомиться в каталоге сайте «Легко!», а также на страницах бренда в соцсетях Facebook и Instagram. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронВсе за 10 минут: салаты с рукколой – лучшие рецептыОт истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столеВ чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на столТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешни