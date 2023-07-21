«Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами

По
Admin
-
0
87

Наггетсы давно стали любимой пищей как для взрослых, так и для детей. И это совсем не удивительно, учитывая простоту их приготовления, невероятный вкус и удобный формат, позволяющий смаковать курятиной где угодно.

НОВОСТИ ВКУСНО

Немалую роль в популярности наггетсов играет их универсальность, информирует 24 Канал. Эти кусочки курятины подходят практически ко всему: как для быстрых перекусов, так и для создания любимых блюд. А как их приготовить, рассказываем дальше.

К теме Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем пришлось по вкусу

Универсальность – главный «козырь» наггетсов

Курятина в панировке начала завоевывать мир еще 200 лет назад. С тех пор она получила особое название – наггетсы и стала популярной на всех континентах.

Сегодня известные повара продолжают доказывать, что наггетсы хорошо смакуют не только самостоятельно, но и в сочетании с другими ингредиентами. А каждая хозяйка знает, что именно нужно добавить к этим кусочкам, чтобы получить питательное блюдо для семьи или накормить большую компанию друзей, неожиданно приехавших в гости.

Любимое блюдо – «Легко!» и с надежным брендом

Благодаря наггетсам от ТМ «Легко!» подать вкусное блюдо на стол можно всего за 5 минут! Классические или с сыром – достаточно выбрать любимый вкус, разогреть и наслаждаться совершенной текстурой курятины.

К слову, разогреть любимое блюдо от ТМ «Легко!» можно в несколько способов:

  • разогреть духовку до 200 градусов и выпекать нагетсы при 180 градусах в течение 5 минут;

  • обжарить нагетсы на сковороде с двух сторон на среднем огне в течение 5 минут.

А дальше – попробуйте использовать их в приготовлении бургеров, соединить с питой или диетической зеленью. Гарантируем: эти комбинации не оставят никого безразличным.

Пита с наггетсами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3

Пита отлично смакует с наггетсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка наггетсов ТМ «Легко!»;
– 2 питы;
– 2 средних помидора;
– 1 красный лук;
– 1 пучок листьев салата;
– 60 грамм йогурта без наполнителя 8%;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите наггетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут).

  2. Листья салата помойте и порвите руками. Лук нарежьте на перья, помидоры – кружочками.

  3. Смешайте йогурт со специями.

  4. Подогрейте питу на сухой сковороде или тостере, а затем заполните ее салатом, овощами, йогуртом и хрустящими наггетсами.

Бургер с наггетсами

  • Порций: 3
  • Время: 20 минут

Попробуйте бургер с наггетсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка наггетсов от ТМ «Легко!»;
– 3 булочки для бургеров;
– 1 помидор;
– пол упаковки микса салата;
– 3 столовые ложки майонеза или греческого йогурта;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 чайная ложка сухого укропа;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте с двух сторон нагетсы от ТМ «Легко!» Достаточно 5 минут, чтобы блюдо было готово

  2. Майонез смешайте со специями и укропом.

  3. Помидор нарежьте на кружочки. Разрежьте булочку пополам и разогрейте ее на сухой сковороде в течение 3 минут.

  4. Составьте бургер: на нижнюю часть булочки выложите соус, сверху выложите листья салата, на него поместите 2 аппетитных куска наггетсов, затем поставьте помидор и снова салат.

  5. Полейте бургер соусом и уложите верхнюю часть булочки.

Овощной салат с наггетсами

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Овощной салат отлично смакует с наггетсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 3 наггетсы от ТМ «Легко!»;
– 1 пучок салата;
– 2 помидора коктейльные;
– 1 огурец;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– четверть лимона;
– несколько стеблей петрушки;
– щепотка соли;
– черный перец по вкусу;
– орегано по вкусу.

Приготовление:

  1. На горячую сковороду выложите нагетсы и обжарьте их до корочки (5 минут).

  2. Смешайте оливковое масло с лимонным соком и специями.

  3. Листья салата и овощи помойте.

  4. Салат порвите руками, помидоры разрежьте на четыре части, огурец – кружочками, а листья петрушки порубите на мелкие кусочки.

  5. Выложите на тарелку листья салата и овощи, полейте салат оливковой заправкой и посыпьте сверху петрушкой.

  6. Дополните блюдо хрустящими наггетсами.

Где найти наггетсы ТМ «Легко!»

Блюд с нагетсами есть немало, а потому этот продукт следует добавить в рацион. Тем более с ТМ «Легко!» приготовить вкусный салат, бургер или питу можно в считанные минуты.

Найти наггетсы этого бренда также не составит особого труда. Ведь продукция ТМ «Легко!» представлена в отделе замороженных товаров в магазинах МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, Ашан, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Большой Карман, Варус, Велмарт. При этом товары ТМ «Легко!» могут отсутствовать в некоторых магазинах сетей.

А с полным ассортиментом можно ознакомиться в каталоге сайте «Легко!», а также на страницах бренда в соцсетях Facebook и Instagram.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА