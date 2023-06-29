Легко, необычно и вкусно. Как замариновать черешню

По этому же рецепту можно приготовить и клубнику Маринованная черешня? Да! Это легко, необычно и вкусно. Всегда экспериментируйте. Мне пришла идея сделать вкусный сэндвич с маринованной черешней. Я взял: — белый хлеб;

— немного сливочного масла;

— крем-сыр (или страчателлу);

— 300 г черешни без косточек.

Для холодного маринада:

— 20 г яблочного или винного уксуса, можно лимонный сок;

— 30 г сахара;

— 200 г воды;

— 1 ст. л. смеси перцев, несколько гвоздик и кориандр.

Приготовление: очистил черешню от косточек. Сделал холодный маринад — все ингредиенты смешал, попробовал на вкус. Должен быть приятным, едва кисленьким и сладковатым.

Баночку хорошо наполнил черешней, залил холодным маринадом и дал постоять 2−3 часа.

Думаю, еще можно для яркости вкуса, маринад со специями довести почти до кипения и охладить — тогда вкус специй будет более насыщенным. Еще можно использовать по желанию листья шалфея, тимьян или другие специи, а уровень сладости регулировать по своему вкусу.

Приготовил тосты из белого хлеба, нарезал красивые ломтики, слегка смазал сливочным маслом с одной стороны и запек под верхним грилем на 220 градусов быстро до румяности. Можно то же самое делать в тостере и использовать, по желанию, растительное масло вместо сливочного.

На тосты намазал крем-сыр (или страчателлу), сверху положил черешню, хорошо полил свежим медом и смаковал.

Так же можно мариновать и клубнику.