Легковой автомобиль на «Тавриде» влетел в стоящую фуру

В результате ДТП на «Тавриде» пострадали четыре человека, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

В Ялте водитель мопеда врезался в дорожный знак и погиб ДТП произошло с участием легкового авто Toyota Carina и грузового автомобиля в Белогорском районе.

«Водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость движения, не учел интенсивность движения и допустил столкновение со стоящим из-за технической неисправности на левой полосе по ходу движения автомобилем Mercedes-Benz Actros с прицепом. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легкового авто», — уточнили в ведомстве.